عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چالش دولت در تأمین منابع کالابرگ، تأکید کرد: «دولت در تأمین اعتبار همین کالابرگ فعلی هم با مشکل مواجه است و باید واقعیت‌ها برای مردم تبیین شود.»

در حالیکه طی هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت‌های معیشتی دولت شدت گرفته، همچنان ابهامات جدی درباره محل تأمین منابع این طرح وجود دارد.

در همین ارتباط، جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر محدودیت‌های مالی دولت، هشدار داد که حتی تأمین منابع کالابرگ فعلی نیز با دشواری همراه است و نباید بدون پشتوانه مالی، انتظار جدیدی در جامعه ایجاد شود.

جعفر قادری؛ عضو مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره بحث افزایش اعتبار کالابرگ و محل تأمین منابع آن، اظهار داشت: دولت در همین اعتبار کنونی که به کالابرگ اختصاص داده نیز با مشکل مواجه است و هنوز مشخص نیست این منابع را چگونه باید تأمین کند.

وی افزود: همین کالابرگی هم که اکنون پرداخت می‌شود، با دشواری در تأمین منابع همراه است و دولت عملا در این بخش با محدودیت جدی روبه‌رو شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتظارات ایجادشده در جامعه برای افزایش مبلغ کالابرگ تصریح کرد: توصیه ما این است که سطح توقعات به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم دچار انتظار غیرواقعی نشوند؛ چرا که دولت در شرایط فعلی توان محدودی دارد و باید این مسئله به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تبیین شود.

قادری خاطرنشان کرد: طبیعتا دولت باید در حد توان خود از مردم حمایت کند، اما ایجاد توقعات گسترده بدون پشتوانه مالی، می‌تواند در ادامه مشکلات بیشتری ایجاد کند.