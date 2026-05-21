دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم بهسختی تامین میشود
در حالیکه طی هفتههای اخیر گمانهزنیها درباره احتمال افزایش اعتبار کالابرگ و حمایتهای معیشتی دولت شدت گرفته، همچنان ابهامات جدی درباره محل تأمین منابع این طرح وجود دارد.
در همین ارتباط، جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر محدودیتهای مالی دولت، هشدار داد که حتی تأمین منابع کالابرگ فعلی نیز با دشواری همراه است و نباید بدون پشتوانه مالی، انتظار جدیدی در جامعه ایجاد شود.
جعفر قادری؛ عضو مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره بحث افزایش اعتبار کالابرگ و محل تأمین منابع آن، اظهار داشت: دولت در همین اعتبار کنونی که به کالابرگ اختصاص داده نیز با مشکل مواجه است و هنوز مشخص نیست این منابع را چگونه باید تأمین کند.
وی افزود: همین کالابرگی هم که اکنون پرداخت میشود، با دشواری در تأمین منابع همراه است و دولت عملا در این بخش با محدودیت جدی روبهرو شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتظارات ایجادشده در جامعه برای افزایش مبلغ کالابرگ تصریح کرد: توصیه ما این است که سطح توقعات بهگونهای مدیریت شود که مردم دچار انتظار غیرواقعی نشوند؛ چرا که دولت در شرایط فعلی توان محدودی دارد و باید این مسئله بهصورت شفاف برای افکار عمومی تبیین شود.
قادری خاطرنشان کرد: طبیعتا دولت باید در حد توان خود از مردم حمایت کند، اما ایجاد توقعات گسترده بدون پشتوانه مالی، میتواند در ادامه مشکلات بیشتری ایجاد کند.
حداقل لبنیات را گران نمی کردید.
طبق افزایش نرخ تورم افزایش می یابند ؟؟؟
ولی واسه دادن کالا برگ و حقوق بازنشستگان و کارگران به چکنم چکنم ؟
و نداریم نداریم میرسند ؟
کیسه فریزر فلهای کیلویی نیم میلیون مرغ ۴۶۰ هزار تومان مسئولان هم انگار نه انگار
.حالا ما نمیگم از اون ۱۰ میلیارد چقدر صرفه جویی شده به خاطر افزایش قیمت و خارج نشدن از کشور ولی اون ۱۰ میلیارد دولت باید تامین کنه با توجه به افزایش قیمت دلار باید کالابرگ تامین کنه
و شما حقوق بالا ۲۰۰ میلیون میگیری این افزایش ککت نمی گزه ولی قشر کارمند کارگر دارن له میشن