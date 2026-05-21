قادری در گفتگو با تابناک:

دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چالش دولت در تأمین منابع کالابرگ، تأکید کرد: «دولت در تأمین اعتبار همین کالابرگ فعلی هم با مشکل مواجه است و باید واقعیت‌ها برای مردم تبیین شود.»
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود

در حالیکه طی هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت‌های معیشتی دولت شدت گرفته، همچنان ابهامات جدی درباره محل تأمین منابع این طرح وجود دارد.

در همین ارتباط، جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر محدودیت‌های مالی دولت، هشدار داد که حتی تأمین منابع کالابرگ فعلی نیز با دشواری همراه است و نباید بدون پشتوانه مالی، انتظار جدیدی در جامعه ایجاد شود.

جعفر قادری؛ عضو مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره بحث افزایش اعتبار کالابرگ و محل تأمین منابع آن، اظهار داشت: دولت در همین اعتبار کنونی که به کالابرگ اختصاص داده نیز با مشکل مواجه است و هنوز مشخص نیست این منابع را چگونه باید تأمین کند.

وی افزود: همین کالابرگی هم که اکنون پرداخت می‌شود، با دشواری در تأمین منابع همراه است و دولت عملا در این بخش با محدودیت جدی روبه‌رو شده است.

دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتظارات ایجادشده در جامعه برای افزایش مبلغ کالابرگ تصریح کرد: توصیه ما این است که سطح توقعات به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم دچار انتظار غیرواقعی نشوند؛ چرا که دولت در شرایط فعلی توان محدودی دارد و باید این مسئله به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تبیین شود.

قادری خاطرنشان کرد: طبیعتا دولت باید در حد توان خود از مردم حمایت کند، اما ایجاد توقعات گسترده بدون پشتوانه مالی، می‌تواند در ادامه مشکلات بیشتری ایجاد کند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
149
پاسخ
توان چاپ پول فقط داره نه ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
قبضهای اب برق گاز را هم قیمت ۲ سال پیش حساب کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
چرا ۱۰ میلیون افغانی از ایران اخراج نمیشن؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟ شرایط کشور رو نمی بینید؟ کل تهران مملو از افغانی شده . جنوب تهران عین کابل شده. ورامین دماوند مملو از افغانی شده. اخراج افغانی مطالبه ملی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
خود تابناک امروز خبر زده صبحانه هم لاکچری شد و از مصوبه افزایش قیمت لبنیات گفته.
حداقل لبنیات را گران نمی کردید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بازم دلا ر ۲۸ تومانی بدین به فک وفامیل جنس وارد کنن برنج ۲۰ تومانی رو بفروشن۲۰۰ تومان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
چگونه است که تمام تولیدات و خدمات دولتی

طبق افزایش نرخ تورم افزایش می یابند ؟؟؟

ولی واسه دادن کالا برگ و حقوق بازنشستگان و کارگران به چکنم چکنم ؟
و نداریم نداریم میرسند ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
گرانی به روز درآمد به نرخ قبلی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
چرا پناهندگان آسیب پذیر و مجاز از یارانه محروم هستند ؟!!! حتی زمان جنگ عراق وایران آنها کوپن دریافت می کردند هنوز شهروند نشدند که هیچ یارانه شان هم قطع شد.
ماده ۹۷۶ قانون مدنی اقامت مجاز ۵ سال را واجد شرایط تابعیت میداند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ماینوکسیدیل بهمن ماه صد تومن بوده و بعد عید شد دویست الان شده چهارصد. یعنی چهار برابر در طی فقط چهارماه. گویا مردم دارن اسکناس چاپ می کنند ما خبر نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
3
122
پاسخ
دکتر پزشکیان فقط میگه صرفه جویی کنین !! خیلی حرف هاش عجیبه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بنده خدا غیر از حرف زدن و نصیحت کردن چیزی بلد نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کلا دوست دارد ناله کند وتقصیرها را گردن دیگران بیندازد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جنگه . زیر ساخت های ما رو زدن. فروش نفت متوقف شده . دولت دلار نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دولت اخراج افغانی مطالبه ملی چه شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
107
22
پاسخ
قیمت سوخت و انرژی را آزاد کنید و یارانه ها را به کارت ملی واریز کنید
پاسخ ها
عاشق نظام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دستور اول چشم در اسرع وقت انجام میکنیم ولی دومی باید جلسه تشکیل کنیم برای اجرا کردنش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اول اتباع بیگانه رو باید از ایران اخراج کنن. اخراج افغانی مطالبه ملی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کاملا موافقم . به هر کد ملی یارانه واریز کنید و تمام قیمتها را آزاد کنید
شهاب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
آره مثل همین یارانه که بعد فقط ۴ ماه ارزشش از نصف کمتر شده
عمران
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
نه تورو خدا یارانه نخواستیم قیمت ها را گرون نکنند یارانه پیشکششون هرچی بدبختی الان داریم از همین یارانه شروع شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کم گوی و گزیده.......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2
149
پاسخ
پس پول ارز کالاهای اساسی که قطع کردند چی شد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
توان افزایش کالبرگ ندارید منطقی ، ولی چرا جلوی افزایش قیمتهارو نمیگیرید ؟توان ندارید یا نمیخواهید یا عمدی است ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
و ایضا تفاوت قیمت ارز ترجیحی و آزاد؟ با حذف ارز ترجیحی درهای بدبختی به روی اقشار ضعیف گشوده شد. آخه قیمت
کیسه فریزر فله‌ای کیلویی نیم میلیون مرغ ۴۶۰ هزار تومان مسئولان هم انگار نه انگار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اخراج افغانی مطالبه ملی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جنگ شد. صادرات و واردات قفل شد .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
متاسفانه جنگ پیش آمد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2
150
پاسخ
میشه وظیفه دولت رو اعلام کنید که چیه؟فقط قطع اینترنت یا بقیه چیزاهم جزووظایف دولته؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
قطع اینترنت ، کار دولت نیست کار مقام‌های امنیتی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مگر طی این سه ماه جنگ اصلا دولتی داشتیم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
خیلی چیزا دست دولت نیست متاسفانه
ماندانا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
5
114
پاسخ
درود. شرایط معیشتی‌و اقتصادی مردم خیلی سخت هست. درآمد نداریم. همه چی چند برابر افزایش داشته. ۸۴ روزه که اینترنت جهانی نداریم و این خودش باعث شده که کار و کسب میلیونها نفر کاملا از بین بره. دولت محترم،‌ مسوولین گرامی، خواهشاً شرایط مردم و کشور رو درک کنید. خیلی ها دارن به سختی زندگی رو میچرخونن. دیگه کم آوردیم حسابی بخدا. به کی بگیم آخه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
خواهشا؟!! چقدر ما ملت بدبختیم که التماس می کنیم...متاسفم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
4
121
پاسخ
فقط توان گران کردن و کوچک کردن سفره مردم رو داره خدایا به دادمان برس
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2
94
پاسخ
دولت ادعا می کرد ۱۰ میلیارد دلار داره یارانه میده و به جامعه هدف نمی خوره میره خارج از کشور از این حرف ها
.حالا ما نمیگم از اون ۱۰ میلیارد چقدر صرفه جویی شده به خاطر افزایش قیمت و خارج نشدن از کشور ولی اون ۱۰ میلیارد دولت باید تامین کنه با توجه به افزایش قیمت دلار باید کالابرگ تامین کنه
و شما حقوق بالا ۲۰۰ میلیون میگیری این افزایش ککت نمی گزه ولی قشر کارمند کارگر دارن له میشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جنگ شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بالاخره ترس و صبر و نجابت مردم هم اندازه ای دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
4
154
پاسخ
نمیشه دولت و مجلس همگی با هم استعفا بدهند و بروند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کلا دولت و مجلس نداشته باشیم کشور بهتر اداره میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
6
95
پاسخ
تا این پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هست هیچوقت رنگ‌خوشی نمی‌بینیم مخالف سرسخت امید آفرینی در جامعه آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پورمحمدي هاي زيادي در سمت هاي اجرايي مختلف داريم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بهترین کامنت با اختلاف بالا
