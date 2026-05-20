سفر قریب الوقوع ویتکاف به روسیه
نماینده ویژه پوتین در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا «در آینده نزدیک» به روسیه سفر خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که ویتکاف در آیندهای نزدیک به مسکو سفر میکند و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و سایر مقامهای این کشور دیداری خواهد داشت.
به نقل از خبرگزاری نووستی، این اظهارنظر از سوی دیمیتریف پس از آن مطرح شد که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین ۲۲ آوریل گفته بود، هنوز هیچ جزئیاتی در مورد سفر احتمالی ویتکاف و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به روسیه وجود ندارد.
پسکوف همچنین خاطرنشان کرده بود: «مسکو ابراز امیدواری میکند که سفرهای گروه مذاکرهکننده آمریکایی به روسیه در مورد حل و فصل اوکراین ادامه یابد.»