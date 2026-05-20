فریاد عدالتخواهی بقائی برای قربانیان میناب

سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد امروز با بیان اینکه تقلای شرم‌آور آمریکا برای توجیه جنایت میناب نمی‌تواند ماهیت این جنایت را مخفی کند، گفت: فرماندهان نظامی و مقامات آمریکایی که مسئول صدور دستور و اجرای این حمله فاجعه‌بار بوده‌اند، باید طبق قوانین بین‌المللی کاملاً پاسخگو و محاکمه شوند.
به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، بامداد امروز (چهارشنبه) ۳۰ اردیبهشت‌ماه در واکنش به ادعای فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) درباره دلیل هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه میناب و کشتار بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز و معلم، در شبکه ایکس نوشت: ادعای فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) مبنی بر اینکه مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب در محدوده یک مرکز موشکی بوده است، کاملاً بی‌اساس و انحرافی است. 

وی افزود: این تحریف آشکار، تلاشی واضح برای پنهان کردن ماهیت واقعی حملات موشکی ۲۸ فوریه است که موجب قتل عام بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز و معلمانشان شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن یک مرکز آموزشی فعال در ساعات مدرسه، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مصداق بارز جنایت جنگی به شمار می‌رود. 

این دیپلمات ازشد ایرانی گفت: ماهیت غیرنظامی این مکان را نمی‌توان با توجیهات فنی و بازی با کلمات پوشاند. 
بقائی تصریح کرد: فرماندهان نظامی و مقامات آمریکایی که مسئول صدور دستور و اجرای این حمله فاجعه‌بار بوده‌اند، باید طبق قوانین بین‌المللی کاملاً پاسخگو و محاکمه شوند.

به گزارش فارس، در پی حمله موشکی آمریکا به مدرسه شجره میناب در نهم اسفند ۱۴۰۴ بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز و معلمان آنها شهید شدند.
 

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت آمریکا مدرسه میناب دانش آموزان شهید حملات موشکی حمله به ایران آمریکا
