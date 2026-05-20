مشاهده «خروس کولی سینه‌سیاه» در تالاب انزلی

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی گیلان از ثبت نخستین مشاهده پرنده «خروس کولی سینه‌سیاه» در تالاب بین‌المللی انزلی خبر داد و گفت: با این ثبت ارزشمند، هر چهار گونه خروس‌کولی شناخته‌شده ایران در استان گیلان مشاهده و ثبت شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۳۷۹۰
| |
3461 بازدید
|
۴
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عباس عاشوری امروز چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: خروس‌کولی معمولی، خروس‌کولی دم‌سفید، خروس‌کولی ابرو سفید (شکم‌سیاه) و خروس‌کولی سینه‌سیاه چهار گونه خروس‌کولی معمول و شناخته‌شده در ایران هستند که پیش از این سه گونه نخست، به‌ویژه خروس‌کولی ابرو سفید که در سطح جهانی دارای وضعیت جمعیتی بحرانی است، در حوزه زیستگاه‌های تالابی استان گیلان گزارش و ثبت شده بودند.

وی افزود: خروس‌کولی سینه‌سیاه برای نخستین بار در استان گیلان مشاهده و ثبت شده، این گونه در بهار امسال در حوزه تالاب بین‌المللی انزلی توسط یکی از پرنده‌نگران فعال استان (پانته‌آ گلزاری) مشاهده و مستندسازی شده است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان، با اشاره به اهمیت این ثبت جدید گفت: پیش از این هیچ گزارش مستندی از حضور خروس‌کولی سینه‌سیاه در شمال ایران وجود نداشت، هرچند گزارش‌هایی غیررسمی از مشاهده این گونه در سال گذشته در استخر‌های حاشیه شهر رشت مطرح شده بود.

عاشوری ادامه داد: با ثبت قطعی این پرنده در تالاب انزلی، این احتمال مطرح شده که دامنه پراکنش این گونه در سال‌های اخیر به سمت شرق و شمال گسترش یافته باشد؛ موضوعی که هم‌اکنون توسط کارشناسان در حال بررسی و تحلیل است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گیلان در تشریح ویژگی‌های این پرنده بیان کرد: خروس‌کولی سینه‌سیاه از پرندگان کنارآبزی است که ۲۶ سانتیمتر طول دارد. پرنده‌ای زیبا با پا‌های بلند، رو تنه قهوه‌ای شنی، سر سیاه، زیرتنه سیاه و سفید و دو طرف چانه و پهلو‌های گردن سفید است. زیستگاه این پرنده حاشیه آب‌های شور و شیرین و مناطقی با پوشش گیاهی کم بوده و در سواحل شنی جوجه آوری می‌کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه پرنده‌نگران و دوستداران طبیعت در ثبت و گزارش گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، تأکید کرد: مشارکت فعال علاقه‌مندان به طبیعت و ثبت‌های میدانی آنان نقش مهمی در تکمیل اطلاعات علمی درباره تنوع زیستی کشور و برنامه‌ریزی مؤثر برای حفاظت از زیستگاه‌های ارزشمند دارد.

برچسب ها
تالاب انزلی خروس کولی ابرو سفید استان گیلان محیط زیست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
17
پاسخ
تورو خدا شکارش نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
10
پاسخ
شگفتا از این آفرینش زیبا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
5
پاسخ
شکار پرندگان وحشی را ممنوع کنید اینا گنجینه های ملی ایران هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
1
پاسخ
خدایی خوشجله
