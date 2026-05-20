به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ریابکوف بامداد چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری «تاس» گفت که روسیه به‌طور متناسب به انجام آزمایشات هسته‌ای توسط هر کشوری، واکنش نشان خواهد داد.

وی در این‌باره توضیح داد: «در هر صورت، وضعیت فعلی ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های ملی ما در صورتی که آمریکا گام‌هایی به سوی آزمایش هسته‌ای تمام‌عیار بردارد، آماده باشند».

طبق این گزارش، این دیپلمات روس اظهار داشت: «ما اعلام می‌کنیم که اگر هر کشوری آزمایش هسته‌ای انجام دهد، ما به طور مناسب و متناسب پاسخ خواهیم داد».

ریابکوف همچنین افزود: «مسکو آماده ارائه کمک در مذاکرات ایران و آمریکا است».