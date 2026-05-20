هشدار روسیه درباره آغاز آزمایش‌های هسته‌ای

معاون وزیر خارجه روسیه بامداد چهارشنبه گفت که روسیه به‌طور متناسب به انجام آزمایشات هسته‌ای توسط هر کشوری، واکنش نشان خواهد داد.
«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه درباره انجام آزمایش هسته‌ای توسط کشورهای دیگر از جمله آمریکا هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ریابکوف بامداد چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری «تاس» گفت که روسیه به‌طور متناسب به انجام آزمایشات هسته‌ای توسط هر کشوری، واکنش نشان خواهد داد.

وی در این‌باره توضیح داد: «در هر صورت، وضعیت فعلی ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های ملی ما در صورتی که آمریکا گام‌هایی به سوی آزمایش هسته‌ای تمام‌عیار بردارد، آماده باشند».

طبق این گزارش، این دیپلمات روس اظهار داشت: «ما اعلام می‌کنیم که اگر هر کشوری آزمایش هسته‌ای انجام دهد، ما به طور مناسب و متناسب پاسخ خواهیم داد».

ریابکوف همچنین افزود: «مسکو آماده ارائه کمک در مذاکرات ایران و آمریکا است». 

روسیه هشدار ریابکوف آزمایش هسته ای
