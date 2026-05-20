حمله جبهه پایداری به پزشکیان

در تکراری تلخ از یک مسیر شکست‌خورده، مسعود پزشکیان بار دیگر با طرح سوال انحرافی «گفت‌وگو نکنیم؛ چه کنیم؟» به تریبون جریان غرب‌گرا تبدیل شده است.
به گزارش تابناک به نقل از رجانیوز؛ در تکراری تلخ از یک مسیر شکست‌خورده، مسعود پزشکیان بار دیگر با طرح سوال انحرافی «گفت‌وگو نکنیم؛ چه کنیم؟» به تریبون جریان غرب‌گرا تبدیل شده است. این دقیقاً همان نسخه‌ای است که پس از «دفاع مقدس دوم» و بمباران میز مذاکره توسط دشمن نیز از سوی وی تکرار و با استقبال روزنامه هم‌میهن مواجه شد؛ مذاکره‌ای که انتهایش باز هم به حمله دشمن ختم گردید.

این دور باطل «مذاکره-جنگ» و اصرار بر گفت‌وگو با دشمنی که منطقی جز زور نمی‌فهمد، نشان می‌دهد گویا نهیب موشک‌ها هم برای بیدار کردن ذهن‌های ساده‌اندیشی که به لالایی مذاکره دل خوش کرده‌اند، کافی نیست.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
99
13
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
111
35
پاسخ
برو عموجان خدا روزیت رو جای دیگه بده با این پزشکیان جونت . حداقل 60 میلیون نفر رو گرسنه کرده ، دندون تو دهن کسی نمونده ، اقتصاد ویران و دچار ابرتورم ثانیه ای . تو برو براش کف بزن . باشه ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
اصلا معلوم نیست چی داری میگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
12
165
پاسخ
جبهه ای که تا جنگ می شه
غیب می شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
11
139
پاسخ
خب رجا نیوز بفرمایند چه کنیم نشستن از دور و میگن لنگش کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
9
130
پاسخ
آقایان پایداری خواهشا گیر ندیم ،برنامه سازنده ارایه کنید ،مگر شماها در بدو تاسیس جبهه پایداری نگفتید که: هستیم تا پای دار ،بسم ا.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
120
21
پاسخ
من طرفدار پایداری نیستم ولی اینجارو خدایی راست میگن پزشکیان انگار تو عالم دیگه داره زندگی میکنه بابا طرف هیچ ابایی نداره وسط مذاکره ما رو میزنه با اینا میشه گفت و کو کرد آخه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
هنوز در سیاست به پختگی نرسیدی. وقت ما رو نگیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
75
29
پاسخ
چقدر ساده اندیش اند کسانی که فکر می کنند اگر مذاکره نمی کردیم آمریکا حمله نمی کرد ، این عزیزان هنوز ماهیت استکبار را نمی دانند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
15
146
پاسخ
پایداریها همه پولدارند و در رفاه و فقط خودشون رو میبینند
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
39
6
پاسخ
من خودم به پزشکیان رای دادم دوستش هم دارم وبرنامه هاش هم انصافا خوبه ولی چندتا اشکال تو کارش هست
ادم خوبیست ولی سیاستمدار نیست
حرفهای تکراری زیاد میزنه
انتخاب همتی برای بانک مرکزی به نظر من اشتباه بود
به هیچ جریانی وابسته نیست
پایداری را هم نه رد میکنم نه قبول همینکه یک جریان جناحیست افکارش نمیتونه مستقل باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
اصن برنامه‌ای داره که می‌گی برنامه‌هاش خوبه؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
6
59
پاسخ
پایداری ها.خودشان باعث مصیبت ها هستند
اما پزشکیان هم‌.فهم سیاسی او در قاب یک رئیس جمهور.کشوری که درجنگ
هست
متاسفانه بسیار ضعیف و ناکارامد...هست ...
ای کاش.کمی درایت وبینش او در قامت یک ملتی به بزرگی ملت ایران نمودار می شد
