حمله جبهه پایداری به پزشکیان

در تکراری تلخ از یک مسیر شکست‌خورده، مسعود پزشکیان بار دیگر با طرح سوال انحرافی «گفت‌وگو نکنیم؛ چه کنیم؟» به تریبون جریان غرب‌گرا تبدیل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از رجانیوز؛ در تکراری تلخ از یک مسیر شکست‌خورده، مسعود پزشکیان بار دیگر با طرح سوال انحرافی «گفت‌وگو نکنیم؛ چه کنیم؟» به تریبون جریان غرب‌گرا تبدیل شده است. این دقیقاً همان نسخه‌ای است که پس از «دفاع مقدس دوم» و بمباران میز مذاکره توسط دشمن نیز از سوی وی تکرار و با استقبال روزنامه هم‌میهن مواجه شد؛ مذاکره‌ای که انتهایش باز هم به حمله دشمن ختم گردید.

این دور باطل «مذاکره-جنگ» و اصرار بر گفت‌وگو با دشمنی که منطقی جز زور نمی‌فهمد، نشان می‌دهد گویا نهیب موشک‌ها هم برای بیدار کردن ذهن‌های ساده‌اندیشی که به لالایی مذاکره دل خوش کرده‌اند، کافی نیست.