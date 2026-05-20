حمله جبهه پایداری به پزشکیان
در تکراری تلخ از یک مسیر شکستخورده، مسعود پزشکیان بار دیگر با طرح سوال انحرافی «گفتوگو نکنیم؛ چه کنیم؟» به تریبون جریان غربگرا تبدیل شده است.
به گزارش تابناک به نقل از رجانیوز؛ در تکراری تلخ از یک مسیر شکستخورده، مسعود پزشکیان بار دیگر با طرح سوال انحرافی «گفتوگو نکنیم؛ چه کنیم؟» به تریبون جریان غربگرا تبدیل شده است. این دقیقاً همان نسخهای است که پس از «دفاع مقدس دوم» و بمباران میز مذاکره توسط دشمن نیز از سوی وی تکرار و با استقبال روزنامه هممیهن مواجه شد؛ مذاکرهای که انتهایش باز هم به حمله دشمن ختم گردید.
این دور باطل «مذاکره-جنگ» و اصرار بر گفتوگو با دشمنی که منطقی جز زور نمیفهمد، نشان میدهد گویا نهیب موشکها هم برای بیدار کردن ذهنهای سادهاندیشی که به لالایی مذاکره دل خوش کردهاند، کافی نیست.
برو عموجان خدا روزیت رو جای دیگه بده با این پزشکیان جونت . حداقل 60 میلیون نفر رو گرسنه کرده ، دندون تو دهن کسی نمونده ، اقتصاد ویران و دچار ابرتورم ثانیه ای . تو برو براش کف بزن . باشه ؟
ناشناس| |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
آقایان پایداری خواهشا گیر ندیم ،برنامه سازنده ارایه کنید ،مگر شماها در بدو تاسیس جبهه پایداری نگفتید که: هستیم تا پای دار ،بسم ا.....
من طرفدار پایداری نیستم ولی اینجارو خدایی راست میگن پزشکیان انگار تو عالم دیگه داره زندگی میکنه بابا طرف هیچ ابایی نداره وسط مذاکره ما رو میزنه با اینا میشه گفت و کو کرد آخه
ناشناس| |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
چقدر ساده اندیش اند کسانی که فکر می کنند اگر مذاکره نمی کردیم آمریکا حمله نمی کرد ، این عزیزان هنوز ماهیت استکبار را نمی دانند
من خودم به پزشکیان رای دادم دوستش هم دارم وبرنامه هاش هم انصافا خوبه ولی چندتا اشکال تو کارش هست
ادم خوبیست ولی سیاستمدار نیست
حرفهای تکراری زیاد میزنه
انتخاب همتی برای بانک مرکزی به نظر من اشتباه بود
به هیچ جریانی وابسته نیست
پایداری را هم نه رد میکنم نه قبول همینکه یک جریان جناحیست افکارش نمیتونه مستقل باشه
ناشناس| |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
