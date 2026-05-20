جنجال در کیهان: بحرین را پس بگیریم
ایران باید در مورد باز پسگیری بحرین استان چهاردهم قبلی کشورمان بازنگری جدی بکند.
کد خبر: ۱۳۷۳۷۷۷| |
5456 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ کشورها در حال باز پسگیری مناطق جدا شده از پیکره جغرافیایی خودشان هستند. از جمله روسیه کریمه را پس گرفت و چین تایوان را میخواهدپس بگیرد. ایران هم باید در مورد باز پسگیری بحرین استان چهاردهم قبلی کشورمان بازنگری جدی بکند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۲۴
کاملا درست گفته. اینکه در طول جنگ 40 روزه چرا این اتفاق نیفتاد باعث تعجب است.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ناشناس| |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ناشناس| |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
کاملا درسته الان هم بهترین فرصته.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
بحرین عضو سازمان ملل هست !
هر اقدامی برای تصرفش ، واکنش جهانی داره
مثل اشغال کویت !
بسیار حرف درستی است سیاست تهاجمی آنهم برای اعراب در وقتی که کنار دشمن هستند جواب می دهد
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
پس گرفتنش کلا کار یک روزه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
حالا چرا باکو رو نمیگیری که خیلی هم بزرگتره
گیر دادی به یه جوش وسط دریا
گیر دادی به یه جوش وسط دریا
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ایران اگه بخواد پس بگیره عراق افغانستان تاجیکستان اذربایجان ارمنستان بحرین و خیلی جاهای دیگه را هم باید پس بگیره ولی اگه از بحرین و عمان و اذربایجان شروع کنیم خوبه
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟