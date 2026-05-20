جنجال در کیهان: بحرین را پس بگیریم

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ کشورها در حال باز پس‌گیری مناطق جدا شده از پیکره جغرافیایی خودشان هستند. از جمله روسیه کریمه را پس گرفت و چین تایوان را می‌خواهدپس بگیرد. ایران هم باید در مورد باز پس‌گیری بحرین استان چهاردهم قبلی کشورمان بازنگری جدی بکند.