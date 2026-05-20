جنجال در کیهان: بحرین را پس بگیریم

ایران باید در مورد باز پس‌گیری بحرین استان چهاردهم قبلی کشورمان بازنگری جدی بکند.
جنجال در کیهان: بحرین را پس بگیریم

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ کشورها در حال باز پس‌گیری مناطق جدا شده از پیکره جغرافیایی خودشان هستند. از جمله روسیه کریمه را پس گرفت و چین تایوان را می‌خواهدپس بگیرد. ایران هم باید در مورد باز پس‌گیری بحرین استان چهاردهم قبلی کشورمان بازنگری جدی بکند.

 

روزنامه کیهان بحرین بازنگری بازپس گیری روسیه کریمه ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
37
84
پاسخ
کاملا درست گفته. اینکه در طول جنگ 40 روزه چرا این اتفاق نیفتاد باعث تعجب است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
کاش سهم ایران در دریای خزر رو پس میگرفتید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
کسی کیهان میخونه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
افغانستان پاکستان و تاجیکستان را با یک توافق قراردادی میشه متحد کرد بدون بک قطره خون ریزی . بعدش مناطق دیگر را با قدرت سیاسی نظامی اقتصادی پس بگیربم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
38
72
پاسخ
کاملا درسته الان هم بهترین فرصته.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
نفستون از جای گرم در نیاد !
بحرین عضو سازمان ملل هست !
هر اقدامی برای تصرفش ، واکنش جهانی داره
مثل اشغال کویت !
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
37
53
پاسخ
بسیار حرف درستی است سیاست تهاجمی آنهم برای اعراب در وقتی که کنار دشمن هستند جواب می دهد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
البته باید همه سرزمین هایی که از ایران جداشده اند مد نظر باشندواولویت با آنهاست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
28
49
پاسخ
عالی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
33
47
پاسخ
پس گرفتنش کلا کار یک روزه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ولی نگه داشتنش چی؟
ایران .وطن من
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
29
40
پاسخ
احسنت
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
22
64
پاسخ
حالا چرا باکو رو نمیگیری که خیلی هم بزرگتره
گیر دادی به یه جوش وسط دریا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
باکو هم به امید خدا و بزودی به مام میهن ایران برمیگردد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
26
36
پاسخ
موافقم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
16
50
پاسخ
ایران اگه بخواد پس بگیره عراق افغانستان تاجیکستان اذربایجان ارمنستان بحرین و خیلی جاهای دیگه را هم باید پس بگیره ولی اگه از بحرین و عمان و اذربایجان شروع کنیم خوبه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
23
59
پاسخ
کیهان با سردبیری حسین شریعتمداری

این رسانه رو عملا تبدیل کرده به کارخانه مهمات سازی برای جنگ روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران
