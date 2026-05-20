رأی نهایی سنا به مهار اختیارات جنگی ترامپ

مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه به قطعنامه‌ای رأی داد که خواستار محدودیت اختیارات جنگی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، این اولین بار در طول جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است که مجلس سنای آمریکا موفق به اجرای این قطعنامه تا این مرحله شده است.

سنای آمریکا پیش از این هفت بار در تصویب این قطعنامه شکست خورده بود.

بر اساس این قطعنامه، ترامپ ملزم به پایان جنگ خواهد بود، مگر اینکه مجوز کنگره را برای ادامه جنگ کسب کند.

این قطعنامه، با حمایت چهار سناتور جمهوری‌خواه و تقریباً تمام دموکرات‌ها مواجه شد.