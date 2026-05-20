عکس: تمرینات فشرده تیم ملی فوتبال در ترکیه
تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری اردوی نهایی آمادهسازی پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در ترکیه به سر میبرد، عصر سهشنبه دومین جلسه تمرین تاکتیکی خود را در آنتالیا برگزار کرد. ملیپوشان در تمرینی دو ساعته و فشرده، زیر نظر امیر قلعهنویی برنامههای استقامتی، سرعتی و تاکتیکی را اجرا کردند؛ تمرینی که با حضور پرشمار رسانههای بینالمللی همراه بود.
