اولین واکنش طارمی به خط خوردن آزمون

مهدی طارمی با انتشار یک استوری در اینستاگرامش به حذف سردار آزمون از لیست اعزامی به جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک؛ مهدی طارمی که رابطه صمیمانه ای با سردار آزمون دارد و پس از سالها زوج همیشگی اش را آن هم در جام جهانی دشوار آمریکا در کنار خود نمی بیند، با انتشار یک استوری به حذف نام او از لیست تیم ملی اشاره کرد و خطاب به وی نوشت: «سردار بودنت کنارم باعث می شد خیلی چیزها راحت تر و قشنگ تر بشه.»

اولین واکنش طارمی به خط خوردن آزمون

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
29
53
پاسخ
بازیکنانی که منتظر بودند سردار خط بخورد خودشون بروند پیک نیک آمریکا حالا خوشحال باشند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
خود کرد را تدبیر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
36
37
پاسخ
امیدوارم طارمی در تیم فتنه گری نکند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
63
27
پاسخ
اموال طارمی را مصادره کنید
پاسخ ها
5173
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
احتمالا براش ویزا نیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
24
10
پاسخ
خیلی جرات میخاد!!!
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
52
60
پاسخ
به نظر من باخت بهتر از استفاده از خائنین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
56
61
پاسخ
به وطن فروش نیاز نداریم تحت هیچ شرایطی
ناشناس
|
Oman
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
27
74
پاسخ
سردار بودنت در کنار ایران و بچه های میناب باعث میشد خیلی چیزها راحت تر و قشنگ تر بشه
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
51
39
پاسخ
آزمون را به تیم ملی فوتبال برگردانید

مطمئن باشید بهترین تصمیم خواهد بود

اگر این کار را انجام دهید فرصت همدلی و همراهی بیشتر می‌شود

آزمون فرزند ایران است
ایران بزرگ و اهورایی
پاسخ ها
حسنی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
وطن و میهن دوستی وتلاش برای وطن تحت هر شرایطی باید اولین انتخاب باشد. وقتی خیلی ها جان شیرین را برای وطن وعقیده فدا می کنند همراهی با متحدکه از او هم نامردتر است هیچ توجیهی ندارد خواه آزمون باشد یا پله یا طارمی. البته طارمی نشان داده دلش با ملت است و وطن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
میان دشمن و وطن،ننگ بر آنکه شک کند
,راست
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
کسی که حب وطن نداره مرده از او بهتره
فرزند ناخلف وطن هست از خودی ضربه خوردن
خیلی سخت تره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
آزمون نشان داد بیشتر شهروند امارات متحده عبری غربی است تا ایران ..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
19
40
پاسخ
با شرافت چطور میتونیم قطعه قطعه شدن عزیزانمان را با پول اعراب خوش نشین خلیج فارس خاینینیکه با اسراییل دست دارند و شریبک خونند تبادل کنیم مگه فوتبال و جامش اونم جامیکه توی کشور جنایتکار داده میشه چه ارزشی در مقابل جان بچه های پرپر شده مون داره!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
29
42
پاسخ
طارمی اگه خیلی ناراحت هست می تونه بره کنار سردار. رفتن به جام جهانی وسیله ای شده برای پیدا کردن تیم خارجی برای بازیکنان و درآمدزایی براشون.
