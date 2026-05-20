اولین واکنش طارمی به خط خوردن آزمون

به گزارش تابناک؛ مهدی طارمی که رابطه صمیمانه ای با سردار آزمون دارد و پس از سالها زوج همیشگی اش را آن هم در جام جهانی دشوار آمریکا در کنار خود نمی بیند، با انتشار یک استوری به حذف نام او از لیست تیم ملی اشاره کرد و خطاب به وی نوشت: «سردار بودنت کنارم باعث می شد خیلی چیزها راحت تر و قشنگ تر بشه.»