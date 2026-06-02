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عکس روز ناسا از فرشته کیهانی!

عکس روز ناسا «سحابی فرشته» را در دل آسمان به نمایش می‌گذارد.
کد خبر: ۱۳۷۳۷۴۵
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عکس روز ناسا از فرشته کیهانی!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سحابی غبارآلود «ان‌جی‌سی ۲۱۷۰» (NGC ۲۱۷۰) که با نام «سحابی فرشته» (Angel Nebula) نیز شناخته می‌شود، درست بالای مرکز عکس می‌درخشد.

 

به نقل از ناسا، ان‌جی‌سی ۲۱۷۰ که نور ستاره‌های داغ نزدیک را منعکس می‌کند، در کنار دیگر سحابی‌های بازتابی آبی‌رنگ، یک منطقه گسیلشی قرمزرنگ، بسیاری از سحابی‌های جذبی تاریک و پس‌زمینه‌ای از ستاره‌های رنگارنگ قرار دارد. مانند اشیای خانگی رایجی که نقاشان انتزاعی اغلب برای سوژه‌های خود انتخاب می‌کنند، ابر‌های گاز و غبار و ستاره‌های داغ این عکس نیز معمولاً در چنین محیطی یافت می‌شوند. این محیط یک ابر مولکولی بزرگ و ستاره‌زا در صورت فلکی «تک‌شاخ» (Monoceros) است.

 

ابر مولکولی غول‌پیکر «Mon R۲» به طور چشمگیری نزدیک است و تخمین زده می‌شود که تنها ۲۴۰۰ سال نوری یا بیشتر از زمین فاصله داشته باشد. در این فاصله، قطر این بوم نقاشی کیهانی بیش از ۶۰ سال نوری خواهد بود.

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