حسین صمصامی در گفتگو با تابناک | بخش پایانی

اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟

حسین صمصامی معتقد است: شبکه نفوذ در کشور به سرعت گسترش یافته و در ارکان‌های مختلف تصمیم‌گیر رسوخ پیدا کرده است. آمریکا پس از اینکه نتوانست از طریق نظامی تغییر رژیم را در کشور انجام دهد، از طریق شبکه نفوذ، دخالت در فرایندهای تصمیم‌گیری و ایجاد نارضایتی وارد شده است.
صمصامی

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، معتقد است در شرایط کنونی برای مهار تورم و حمایت از معیشت مردم، چاره‌ای جز تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و اجرای سیاست تثبیت ارزی وجود ندارد.

صمصامی در بخش‌های قبلی گفت‌وگو با «تابناک» تأکید داشت که جنگ اخیر و حملات دشمنان به خاک کشورمان، ریشه‌های اقتصادی داشته است و در این شرایط ضرورت دارد دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و تجارت خارجی، آرایش جنگی بگیرند.

در ادامه، بخش پایانی گفت‌وگوی تصویری «تابناک» با حسین صمصامی را با سوالی پیرامون ارزبایی اجرای طرح کالابرگ، می‌بینید و می‌خوانید.

صمصامی: اعطای کالابرگ، سیاستی نادرست بود. نه به این معنا که نباید به مردم کمک کرد؛ کمک به مردم ضرورت دارد، اما کمک به مفهوم این نیست که یک تومان در جیب مردم بگذاریم و بیش از پنج تومان از جیب آن‌ها برداشت کنیم. کسانی که این سیاست کالابرگ را پیاده‌سازی کردند، چه از روی عمد و چه سهواً، به سفره مردم خیانت کرده‌اند. دقت کنید؛ به سفره مردم خیانت کردند. اکنون همگان مشاهده می‌کنند که چه اتفاقی رخ داده است؛ مبلغ یک میلیون تومان، تقریباً معادل دو و نیم کیلوگرم گوشت مرغ یا سه بطری روغن است. با افزایش قیمت‌هایی که از سال گذشته و هم‌زمان با اجرای این سیاست رخ داد، همه دیدند که این چه سیاستی بود. ما یک تومان در جیب مردم گذاشتیم و بیش از پنج تومان از جیبشان برداشتیم. تازه در بلندمدت، هنگامی که مردم قصد انجام سایر امور را دارند، به دلیل افزایش قیمت تمامی کالاها -از لوازم خانگی و خودرو گرفته تا اجاره‌بها- فشار بسیار بیشتری بر معیشت آنان وارد می‌شود. بنابراین، این سیاست، سیاست درستی نبود.

اکنون نیز تأکید ما این است: دولت نباید به دنبال افزایش کالابرگ باشد، بلکه باید نرخ ارز را تثبیت و کنترل کند. واردات باید با نرخ ارز مناسب انجام شود تا بتوان از تورم جلوگیری کرد. رشد نقدینگی را کنترل کنید؛ اگر نقدینگی رشد می‌کند، باید به بخش تولید هدایت شود، نه اینکه به بانک‌های خصوصی برود تا با آن چهار همت طلا بخرند یا بانک دیگری مقدار کلانی ارز خریداری کند و درآمد ناشی از این خرید و فروش به بیش از ۱۰۰ همت برسد. بروید این موارد را کنترل کنید! مگر اقتصاد را رها کرده‌اید؟ فکر می‌کنید با رهاسازی اقتصاد، همه چیز اصلاح می‌شود؟ هیچ تجربه‌ای در دنیا وجود ندارد که در شرایط جنگی، چنین سیاست‌های اقتصادی در کشوری اتخاذ شده باشد. شما چنین تجربه‌ای را در هیچ کجای جهان نمی‌بینید. در آزادترین اقتصادهای دنیا، در شرایط جنگی ببینید چه سیاست‌هایی را اعمال می‌کنند!

آیا صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداند؟ شدیدترین جرائم و محکومیت‌ها و برخوردهای قاطع بر روی او اعمال می‌شود. ما اینجا به راحتی می‌گوییم ۴۰ درصد ارز را نیاورده است؛ البته بعد می‌گوییم باید همه را تسویه کند، اما با ۶۰ درصد هم کارتان را راه بیندازید! این چه سیاست‌های غلطی است؟ این کارها خیانت به جامعه ماست. سپس آن مسئول مربوطه می‌آید و می‌گوید: «به خاطر جنگ است»؛ می‌گوییم چرا قبل از جنگ این‌گونه بود؟ می‌گوید: «به خاطر تحریم است». خب، آقای مسئول محترم! اگر جنگ و تحریم چنین آثاری دارد، نقش شما در این سیاست‌گذاری‌ها چیست؟ تو اینجا چکاره هستی؟ یا باید بتوانی در شرایط تحریم و جنگ، کنترل کنی تا بار تورم بر دوش مردم کاهش یابد، یا نمی‌توانی. اگر نمی‌توانی، بگو که «من نمی‌توانم، خداحافظ»؛ استعفا بده و برو تا فرد مناسب‌تری بیاید که بتواند سیاست‌های درستی را اجرا کند.

تابناک: اگر بخواهیم به عنوان پرسش پایانی، راهکاری پیشنهاد دهیم؛ در صحبت‌های خود اشاره کردید که ما بایستی به سمت اجرای دوباره سیاست تثبیت ارزی برویم تا حداقل وضعیت از این بدتر نشود. دولتی‌ها مطرح می‌کنند که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فساد و رانت به همراه دارد و اگر دوباره آن اتفاق تکرار شود… آیا راهکار این است که سیاست تثبیت اتفاق بیفتد و مثلاً نرخ روی ۱۴۰ هزار تومان ثابت بماند و بیشتر نشود؟ آیا منابع ارزی ما کفاف می‌دهد؟

صمصامی: اینکه سال گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کردند و گفتند منابع ارزی محدود است و ارز نداریم، اکنون که آمارها منتشر شده است، عملکرد سال گذشته دقیقاً نشان می‌دهد که این استدلال کاملاً غلط بوده است. دو استدلالِ «رانت» و «عدم اصابت» مطرح شد؛ به هر حال همه دیدند که وقتی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اتفاق افتاد، قیمت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و کالاهای اساسی به شدت بالا رفت؛ پس این رانت نبوده، چرا که اگر رانت می‌بود، قیمت‌ها را بالا می‌برد؛ پس دقیقاً به هدف اصابت کرده است. پس این استدلالِ عدم اصابت و رانت، یک استدلال غلط و بیهوده است.

دوم اینکه گفتند ارز نداریم؛ حال آنکه آمارها نشان می‌دهد ما سال گذشته ۸ میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار به وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت کردیم؛ از ذرت و دانه‌های روغنی گرفته تا برنج، جو، قند و شکر (البته قند و شکر شامل ارز ترجیحی نمی‌شود، عمدتاً نهاده‌های دامی بود). این مبلغ را عمدتاً به ذرت، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، کنجاله، گندم، جو، گوشت قرمز و مقدار کمی هم برنج اختصاص دادیم. خب، این ارز را دادیم، اما گفتند دیگر ارز نداریم.

اما چه کردیم؟ بیش از ۲ میلیارد دلار با نرخ ۱۱۲ هزار تومان به کالاهای اساسی اختصاص دادیم. خب آقای دولت! این ۲ میلیارد دلارِ ۱۱۲ هزار تومانی را از کجا آورده‌اید؟ اگر ارز نفتی نبوده، پس از کجا تأمین شده است؟ اگر ارز نفتی بوده، خب با قیمت پایین‌تر می‌دادید! اگر ارز نفتی نبوده و زیر قیمت بازار تهیه کرده‌اید، چرا با قیمت ۱۱۲ هزار تومان فروختید؟ خب با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌دادید و مابه‌التفاوت آن را، حتی اگر شده از بانک مرکزی قرض می‌گرفتید، آثار تورمی‌اش به مراتب کمتر از وضعیتی بود که اکنون اتفاق افتاده و این موج گرانی را در کشور ایجاد کردید. چرا این کار را کردید؟ شما یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق برای کالاهای اساسی برداشتید؛ غیر از آن رقمی که گفتم، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دیگر برداشت کردید. خب، این مبلغ را بابت کالای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌دادید؛ چرا نکردید؟ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون از صندوق برداشتید، ۲ میلیارد دلار با نرخ ۱۱۲ هزار تومان دادید؛ خب چرا آن ۸ میلیارد دلار را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دادید ولی بقیه را ندادید؟ چون می‌گفتید استدلال رانت و فساد است؛ خب دیدید که آن استدلال غلط بود. پس شما ارز داشتید ولی نمی‌خواستید با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بدهید. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق تحت عنوان ذخایر راهبردی برداشتید که می‌توانستید با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بدهید؛ ندادید! ۲ میلیارد دلار را با نرخ ۱۱۲ هزار تومان دادید؛ خب چرا با همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ندادید؟ پس هر دو استدلال غلط است؛ هم ارز داشتید و هم اصابت کرده بود. منتها یک اشتباه راهبردی رخ داد؛ امیدوارم این امر عمدی نبوده باشد و من آن را به حساب سهو می‌گذارم، چون اگر عمدی باشد، خیانتکار هستید.

من به شما بگویم که شبکه نفوذ در کشور ما به سرعت گسترش یافته و متأسفانه در ارکان‌های مختلف تصمیم‌گیر رسوخ پیدا کرده است. آمریکا پس از اینکه نتوانست از طریق نظامی تغییر رژیم را در کشور انجام دهد، از طریق شبکه نفوذ، دخالت در فرایندهای تصمیم‌گیری و ایجاد نارضایتی وارد شده است.

در سال ۶۲ یا ۶۳ یا ۶۴، تعدادی از اقتصاددانان آمریکا نامه‌ای به رئیس‌جمهور یا دولت وقت خود نوشتند و اعلام کردند که شما امکان ندارد از طریق نظامی بتوانید دولت ایران را ساقط کنید و تغییر رژیم انجام دهید؛ فقط یک راه وجود دارد و آن راه فقط و فقط از طریق اقتصاد، گران‌سازی و ایجاد نارضایتی مردم است. خب، آن‌ها این کار را کردند؛ از سال ۶۸ به بعد عملاً روی این بخش و این فاز قرار گرفتند و از طریق اجرای یک سری سیاست‌های اقتصادی، گران‌سازی را مدام به جامعه تحمیل می‌کنند. قصدشان این است که مردم را از حاکمیت جدا کنند. آن چیزی که خود آقای «نفیو» در کتاب «هنر تحریم» می‌گوید، دقیقاً همین است که ما به دنبال این هستیم که مردم را از حاکمیت جدا کنیم. یکی از اهداف اصلی تحریم‌ها، همین تضعیف پول ملی، افزایش تورم، ایجاد نارضایتی و جداسازی مردم از حاکمیت بود. دقت کردید؟

تابناک: آقای دکتر، بسیار ممنونم. اگر جمله پایانی دارید؛ می‌دانم وقت محدود است، اما خوشحال می‌شدیم در موضوعات دیگر هم صحبت کنیم. دوست داشتم بیشتر گفتگو کنیم، اما اگر یک جمع‌بندی درباره وضعیت کنونی دارید بفرمایید.

صمصامی: حقیقت این است که ما اکنون وارد یک جنگ اقتصادی شده‌ایم. دشمن در حال استفاده از یک جنگ ترکیبی است؛ یعنی از یک طرف تهدید نظامی بالای سر ماست و از طرف دیگر، جنگ اقتصادی علنی شده است. دشمن به دنبال این است که از طریق این جنگ اقتصادی، بستری فراهم کند تا بتواند ضربه نظامی بزند و از آن نتیجه بگیرد؛ به همین دلیل این زمان را طولانی می‌کند. از سوی دیگر، با محاصره دریایی، همانند شکارچی که شکار خود را زخمی می‌کند و منتظر می‌ماند تا از پا بیفتد، ما را در این برزخ قرار داده است. خب، ما در این شرایط چه باید بکنیم؟ ما همان‌گونه که در بحث نظامی آرایش جنگی گرفتیم و آمادگی‌مان فوق‌العاده است و منتظر حمله آن‌ها هستیم، در بحث اقتصادی آرایش جنگی به خود نگرفته‌ایم؛ هنوز باور نداریم که در جنگ هستیم.

ما قطعاً باید سیاست تثبیت نرخ ارز را در نرخ مناسب اتخاذ کنیم. ما قطعاً باید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را ۱۰۰ درصد بازگردانیم. ما قطعاً باید واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و اساسی را در اولویت قرار دهیم؛ آن هم با نرخ مناسب، همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله انجام دادیم. ما در جنگ هشت‌ساله تجربه داریم؛ در طول تاریخ بعد از انقلاب، کمترین نرخ تورم را در دوران دفاع مقدس داشتیم؛ در سال ۶۴، نرخ تورم ۶.۹ درصد بود. وضعیت ما در جنگ هشت‌ساله بدتر از الان بود؛ چطور می‌شود که در ۸ سال دفاع مقدس، تورم ما ۱۸.۴ درصد می‌شود و در ۸ سال اخیر به ۳۷.۷ درصد (الان حدود ۴۰ درصد) می‌رسد؟ چرا رشد نقدینگی ما در ۸ سال جنگ ۲۰ درصد بود (یعنی ۳.۵ برابر شد) اما در ۸ سال اخیر ۳۰ درصد (یعنی ۶.۵ برابر) می‌شود؟ ما که جنگ نداشتیم! یا در ۸ سال دفاع مقدس قیمت سکه ۴ برابر شد؛ یعنی از ۲۴۰۰ تومان به ۹۹۳۹ تومان رسید، اما در سال‌های اخیر قیمت سکه از سال ۹۷ تاکنون از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ میلیون رسیده است؛ یعنی بیش از ۱۰۰ برابر شده است! چرا؟ ما در دوران جنگ چه کردیم که آن عملکرد درخشان اقتصادی را داشتیم؟ این نشان می‌دهد که نفوذ در رده‌های سیاست‌گذاری و اثرش در سیاست‌های اقتصادی، تا اندازه‌ای مؤثر بوده است. من نمی‌گویم موفق بوده، می‌گویم مؤثر بوده که ما را به اینجا رسانده است.

لذا این سیاست‌هایی که در دوران دفاع مقدس داشتیم- باید الگو قرار گیرد. ما ۸ سال جنگیدیم و کشور را با درآمدهای ارزی ۴، ۵ و ۶ میلیارد دلاری اداره می‌کردیم. حالا درسته که آن زمان جمعیت کمتر بود، ولی الان درآمدهای ارزی ما از صادرات غیرنفتی و نفت روی هم بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است. یعنی با این درآمدهای ارزی، چنین عملکرد فاجعه‌باری داریم! ما باید درس بگیریم. ما در طول هشت سال دفاع مقدس، ارز ۷ تومانی را در سفره مردم از بین نبردیم؛ ارز ۷ تومانی وقتی از بین رفت که می‌خواستیم سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کنیم. وقتی ما می‌آییم قیمت‌گذاری منابعمان را بر اساس قیمت‌های جهانی می‌کنیم، بورس کالا را بر اساس قیمت جهانی و نرخ ارز قرار می‌دهیم و نرخ ارز هم مدام بالا می‌رود، معلوم است که این اتفاقات می‌افتد. لذا این روند باید متوقف شود؛ قوانین ما باید اصلاح شود؛ سریعاً ماده ۷۱ قانون تنظیم الحاق جزء ۱ بند الف ماده ۱ باید در شرایط جنگی اصلاح شود.

تابناک: و اگر اصلاح نشود، فکر می‌کنید…

صمصامی: اگر نشود، این تورم همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. بنابراین، ارز صادرات غیرنفتی باید بازگردد. جمع‌بندی کنم: ارز صادرات غیرنفتی باید بازگردد، نرخ ارز باید یکسان شود؛ نه نرخ ۱۴۰ یا ۱۵۰ هزار تومان، بلکه یک نرخ معقول و منطقی. مواد اولیه و کالاهای اساسی ما باید با آن نرخ معقول و منطقی وارد شود. قوانین باید اصلاح شود تا قیمت‌گذاری منابع ملی ما بر اساس قیمت‌های جهانی نباشد. همچنین باید بر بانک‌ها نظارت کنیم که منابع به بخش تولید هدایت شود؛ اینکه نقدینگی سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد کرده، عمده‌اش خلق پول در سیستم بانکی بوده است. البته دولت هم مؤثر بوده، اما این خلق نقدینگی باید به سمت تولید برود، نه اینکه بانک ایکس برود چهار همت طلا بخرد یا دیگری ارز بخرد و بفروشد تا سود به دست آورد. این موارد باید کنترل شود و دولت باید تنبیهات شدیدی در ارتباط با این موضوعات اتخاذ کند؛ چون شرایط، شرایط جنگی است و این سیاست‌ها باید سریعاً اجرا شود.

 

 

حسین صمصامی کالابرگ بانک مرکزی تورم معیشت مردم جنگ رمضان حمله آمریکا به ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۱
در انتظار بررسی: ۵۱
انتشار یافته: ۱۴۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
61
پاسخ
معتقد است در شرایط کنونی برای مهار تورم و حمایت از معیشت مردم، چاره‌ای جز تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و اجرای سیاست تثبیت ارزی وجود ندارد

تثبیت کن بعد برو جلو تا دیگر پول نداشته باشی سرکوب قیمت کنی ارز را بعد دوباره رها کن تا مرحله بعد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
صمصامی ارز ترجیحی خیانت است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کجای دنیا گوشت کیلویی ۱۵ دلار است که در ایران است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کجای دنیا؟ در جنگ هستیم محاصره هستیم تحریم هستیم صادرات و واردات قفل شده . هنوز قبول نکردیم در جنگیم و دولت ارز و دلاری نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کالابرگ باید ادامه پیدا کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هم وطنان ما در جنگ هستیم کشور جنگزده هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
این جناب نماینده هم برای محض رضای خدا اینگونه حرفها را نمی‌زند!!!؟

و بدنبال بالا کشیدن جناح رقیب دولت و کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی است و بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
89
پاسخ
رفقا شما هم نتوانستند درست کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
احمدی نژاد چند ماهی بهش فرصت کار داد دید چقدر ضعیف و ناتوان و با تفکرات ضد اقتصادی هست سریع عزلش کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
صمصامی تمام مدت داره به دولت فشار وارد میکنه ایکاش حداقل بخاطر مردم و اقتصاد بود که نیست . دولت ضربه بخوره در این شرایط همه نابود میشیم
نعمت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
166
پاسخ
اگه راست میگی چرا مجلس را تعطیل کردید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
آنلاین برگزار میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
اگه میخوای کاری برای کسب و‌کار مردم کنی بجای این همه شعار اینترنت وصل کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
بود و نبود مجلس فرقی به حال ملت نداره فقط وقتی بخوان مردم را اذیت کنن پیدا میشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
نمایندگان در جانفدا ثبت نام نکردن؟
علی دایی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
دکتر صمصامی عزیز دل همه است
کارش درسته برای همین به ناحق بهش حمله میشه
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تنها کسی که میتونه اقتصاد ایران رو نجات بده فقط دکتر صمصامی هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تابناک من یک شهروند عادی از کالابرگ خیلی راضیم. فقط با تورم مبلغش بیشتر بشه . این صمصامی بگه قبلا که کالابرگ داده نمیشد پولش تو جیب کیا میرفت؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
عزیز دلم خودت هست. چرا نوشتی همه؟ ما و خیلی ها اصلا صمصامی رو قبول نداریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
شوخی میکنی؟ صمصامی اقتصاد نجات بده؟ فرزین اوامر صمصامی رو اجرا میکرد چی شد؟ شلوغی دیماه نتایج کارنامه ضعیف فرزین بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
صمصامی خبر نداری وقتی ۲۸۵۰۰ میدادید به کالاهای اساسی کلی اجناس قاچاق میشد کشورهای همسایه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
صمصامی استعفا بده برو بذار یکی که بلده بیاد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تابناک ما می‌خواهیم نظرات مختلف اقتصادی را در تابناک ببینیم چرا هر بار صمصامی رو میاری حرفای تکراری بزنه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ارز ترجیحی برگرده کشور عقب گرد میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
صمصامی به جوری حرف نزن انگار جنگ نداشتیم. ندیدی جنگو؟ ندیدی پتروشیمی ها رو زدن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
مجلس تعطیل باشه بهتره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
اقتصاد ایران وقتی درست میشه که از دستوری بودن نجات پیداکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
چقدر حرف کذب زده این. نمیگه جنگ طلبی تندروهای مجلس باعث گرانبه . میندازه گردن یارانه و دولت صلح طلب ما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پس تاکنون چرا حتی یه خط طرح در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را به صحن علنی مجلس ارائه نداده است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
9
154
پاسخ
فقط شش ماه وزیر اقتصاد بود و اوضاع جوری شد که رییس جمهور مجبور به تعویض ایشان شد ، اگر این نسخه ها جواب میداد در همان زمان اجرا می کردید و سیاست غلط اجرای کالابرگ را اجرا نمی کردید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
دشمن کالابرگ هست .میگه فقط دلار ارزان بدید به رفیق رفقای ما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
بگیم هم دشمن دوست میشیم خسته ایم گرسنه ایم به کجا بگیم کیو تو دنیا داریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
از کالابرگ راضیم هر ماه باهاش یک گونی برنج ایرانی میخرم. ۴ نفر هستیم
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
این بنده خدا تنها وزیری بود کهبدون هیچ سابقه ای وزیر اقتصاد شد
وقتی ازش میپرسیدند با چه سابقه ای وزارت رو قبول کردی؟
فقط می خندید
چند ماه که گذشت همه متوجه عمق فاجعه شدند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
صمصامی چه هراسی داره که مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کنه؟ صمصامی چند سال ارز ترجیحی بس نبود؟ صمصامی مشکلت با کالابرگ چیه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
جوش نزن صمصامی به امید خدا کالابرگ افزایش پیدا میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تابناک میدونی صمصامی پایداری تندرو هست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
آقای صمصامی فیلش یادهندوستان کرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دولت محترم هر چه صمصامی گفت عکسش رو انجام بدید تا موفق شوید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
6
160
پاسخ
آقای صمصامی لطفاً بفرمایید آن موقع که مسیولین داشتید چه گلی به سر این مملکت زدید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
انقدر ضعیف بود سریع عزل شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
صمصامی استعفا بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
نماینده جبهه پایداری هست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
دولت به حرفای صمصامی گوش نکن که بیچاره میشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ندیدی؟ فرزین اوامر صمصامی رو اجرا می‌کرد دیگه. دیدیم تهش چی شد. کلی ارز هدر رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
53
پاسخ
واقعا مردم بیچاره شدن تمام کسب کارها خوابیده وجزیی ترین قسمت خورد و خوراک همه موندن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
3
47
پاسخ
زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله همه به یک مقدار حقوق می گرفتن برای همین این همه گرونی نبود یک میلیون دردی رو دوا نمی کنه مخصوصا برای دهکهای پایین
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
3
72
پاسخ
شما هم باید استفا بدی اخه میدی؟ پزشکیان که کاره ای نیست همه میدونیم یه اینترنت رو مسئول نیست یه سیاست خارجی دستش نیست هیچی دستش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
3
109
پاسخ
درحدحرف بدرد نمیخوره بفکرمردم باشین.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
صمصامی فقط حرف میزنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
آخه حرفاشم درست نیست آمار بگیرید مردم از اصل کالابرگ راضی هستن یا نه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
صمصامی یه راهکار عملی درست ارائه نمیده فقط میگه ارز چند نرخی باشه. عالم و آدم میدونه ارز چند نرخی خیانته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
111
پاسخ
در دوران وزارت و صدارت خودشان چه گلی بر سر مردم زدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
بابا این بنده خدا کلا سه ماه سرپرست بود. وزیر نبود که اینقدر توقع دارین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
بقدری ضعیف و ناتوان بود سریع عزل شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
این بنده خدا بخاطر حمایت از ارز ترجیحی که هدر رفت باید محاکمه بشه
