به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه «زیردریایی‌های سبک ساخت کشورمان متناسب با تهدید‌ها و ظرفیت‌ها و نیاز‌ها در آب‌های تنگه هرمز دست به ماشه در حال گسترش و کف‌نشینی هستند»، اظهار کرد: کف‌نشینی در بستر دریا در اعماق آب‌های مسیر اقتدار در آبراهه تنگه هرمز برای زمان طولانی و رهگیری و انهدام انواع شناور‌های متخاصم از توانمندی‌های زیردریایی‌های سبک نیروی دریایی ارتش است. این زیردریایی‌ها در ادبیات روزمره افسران و درجه‌داران به «دلفین‌های خلیج فارس» مشهورند.

دریادار ایرانی عنوان کرد: دلفین‌های خلیج فارس برای نشان‌دادن اقتدار دفاع دریایی کشورمان در عملیاتی به نام و یاد شهدای ناوشکن دنا در تنگه هرمز روی آب آمدند و پس از اجرای چند مانور آرایشی، به اعماق دریا رفته تا مأموریت‌های محوله را ادامه دهند.