دلفینهای خلیجفارس در تنگههرمز دست به ماشه
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه «زیردریاییهای سبک ساخت کشورمان متناسب با تهدیدها و ظرفیتها و نیازها در آبهای تنگه هرمز دست به ماشه در حال گسترش و کفنشینی هستند»، اظهار کرد: کفنشینی در بستر دریا در اعماق آبهای مسیر اقتدار در آبراهه تنگه هرمز برای زمان طولانی و رهگیری و انهدام انواع شناورهای متخاصم از توانمندیهای زیردریاییهای سبک نیروی دریایی ارتش است. این زیردریاییها در ادبیات روزمره افسران و درجهداران به «دلفینهای خلیج فارس» مشهورند.
دریادار ایرانی عنوان کرد: دلفینهای خلیج فارس برای نشاندادن اقتدار دفاع دریایی کشورمان در عملیاتی به نام و یاد شهدای ناوشکن دنا در تنگه هرمز روی آب آمدند و پس از اجرای چند مانور آرایشی، به اعماق دریا رفته تا مأموریتهای محوله را ادامه دهند.