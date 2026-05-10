صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دلفین‌های خلیج‌فارس در تنگه‌هرمز دست به ماشه

فرمانده نیروی دریایی ارتش از استقرار زیردریایی‌های سبک این نیرو در تنگه هرمز برای مقابله با ناوهای دشمن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۱۸۲۰
| |
20532 بازدید
|
۱
دلفین‌های خلیج‌فارس در تنگه‌هرمز دست به ماشه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه «زیردریایی‌های سبک ساخت کشورمان متناسب با تهدید‌ها و ظرفیت‌ها و نیاز‌ها در آب‌های تنگه هرمز دست به ماشه در حال گسترش و کف‌نشینی هستند»، اظهار کرد: کف‌نشینی در بستر دریا در اعماق آب‌های مسیر اقتدار در آبراهه تنگه هرمز برای زمان طولانی و رهگیری و انهدام انواع شناور‌های متخاصم از توانمندی‌های زیردریایی‌های سبک نیروی دریایی ارتش است. این زیردریایی‌ها در ادبیات روزمره افسران و درجه‌داران به «دلفین‌های خلیج فارس» مشهورند.

دریادار ایرانی عنوان کرد: دلفین‌های خلیج فارس برای نشان‌دادن اقتدار دفاع دریایی کشورمان در عملیاتی به نام و یاد شهدای ناوشکن دنا در تنگه هرمز روی آب آمدند و پس از اجرای چند مانور آرایشی، به اعماق دریا رفته تا مأموریت‌های محوله را ادامه دهند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلفین خلیج فارس تنگه هرمز ناوشکن زیردریایی
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار ایران به انگلیس و فرانسه درباره اعزام ناو
مذاکرات ایران و آمریکا به بن‌بست نرسیده است
آیا ایران نفت خارگ را به دریا می‌ریزد؟
بقایی: مدیرکل آژانس دست از سیاسی کاری بردارد
انتقاد کیهان از نیروی دریایی سپاه!
عبور نخستین نفتکش قطری با اجازه ایران
جنگ آمریکا با ایران بدون هیچ توافق رسمی پایان می‌یابد/ کنترل تنگه هرمز توسط ایران نباید جهان را نگران کند
سردار شکارچی: ایران ابتکار عمل را در دست دارد
عملیات ویژه دلفین‌های نیروی دریایی‌ ارتش در هرمز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
صالحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
29
35
پاسخ
درود بر امیر شهرام ایرانی ...
ابهت پوشالی ببرهای کاغذی امپریالیسم آمریکا را در هم بکوبید.
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005ks8
tabnak.ir/005ks8