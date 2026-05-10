افشاگری جدید علیه نتانیاهو

رئیس پیشین شاباک اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو خواستار استفاده از شاباک علیه رقبای سیاسی خود شده بود.
افشاگری جدید علیه نتانیاهو

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از «یورام کوهن» رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی «شاباک» گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم پیشتر خواستار به ‌کارگیری شاباک برای آسیب رساندن به یکی از رقبای سیاسی خود شده بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، کوهن در ادامه هشدار داد نگرانی‌هایی پیرامون تضعیف و انحراف عملکرد شاباک تحت مدیریت «دیوید زینی» وجود دارد.

مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی خواستار لغو انتصاب رئیس جدید موساد شد

از سوی دیگر، منابع عبری اعلام کردند که مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی خواستار لغو انتصاب «رومن گافمن» به‌ عنوان رئیس سازمان موساد شده است.

خبر انتصاب گافمن به عنوان رئیس موساد با انتقادات فراوانی مواجه شده است؛ از جمله اینکه وی یک شخص نظامی است و هیچ تجربه‌ای در حوزه‌های اطلاعات یا عملیات مخفی ندارد.

پیشتر بنیامین نتانیاهو تأکید کرده بود که گافمن مناسب‌ترین نامزد برای این سمت است. وی مستقیماً در درگیری‌ها و جنگ شرکت کرده و به شدت مجروح شده است. وی بر شجاعت و صلاحیت حرفه‌ای وی تأکید کرد.

گفتنی است این دومین انتصابی است که نتانیاهو با قرار دادن یک افسر نظامی در رأس یکی از سازمان‌های اطلاعاتی انجام می‌دهد. پیش‌تر، سرلشکر ذخیره «دیوید زینی» را به عنوان رئیس سازمان امنیت عمومی (شاباک) منصوب کرده بود که منجر به بحث سیاسی شد.

منتقدان وی را «پست و رذل» توصیف کرده و به سبک «تهاجمی و فریبکارانه» او اشاره کردند. کارشناسان نسبت به صلاحیت وی برای رهبری سازمانی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند، ابراز تردید کردند؛ با توجه به اینکه وی اصلاً انگلیسی صحبت نمی‌کند.

طبق گفته برخی منابع، این امر او را مجبور می‌کند در دیدارهای خارجی همراه با مترجم باشد؛ موضوعی که برای رئیس موساد بی‌سابقه است.

موساد در میان صهیونیست‌ها به عنوان بازوی پنهان عملیات ترور خارج از مرزها شناخته می‌شود که اقدام به اجرای عملیات‌های هدفمند علیه رهبران برجسته می‌کند.

بنیامین نتانیاهو افشاگری شاباک رژیم صهیونیستی موساد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
4
پاسخ
برای فرار از محاکمه دوباره جنگ راه میندازه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
چه فراری ایی بنده خدا هرچه ترامپ محاکمه شد اینم میشه
