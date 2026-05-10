پوتین: امکان توافق میان ایران و آمریکا وجود دارد

رئیس جمهور روسیه گفت: به نظر من، دیگر هیچ طرفی علاقه‌ای به ادامه این درگیری ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۹۹
| |
14231 بازدید
|
۶

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جمع خبرنگاران با اشاره با جنگ علیه ایران گفت: «این یک درگیری بسیار پیچیده است و ما را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد، زیرا ما روابط دوستانه‌ای با ایران و کشورهای خلیج فارس داریم.» 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس جمهور روسیه گفت: در مورد ایران و ایالات متحده، این یک درگیری بسیار دشوار است و ما را نیز در موقعیت سختی قرار داده است.

امیدوارم این درگیری هرچه زودتر پایان یابد. فکر می‌کنم هیچ‌کس علاقه‌ای به ادامه پیدا کردن این درگیری ندارد.

در مجموع معتقدم دستیابی به توافق امکان‌پذیر است. و برعکس، اگر وضعیت تشدید شود یا رویارویی شدت بگیرد، در آن صورت همه طرف‌ها فقط ضرر خواهند کرد.

برچسب ها
روسیه پوتین ایران آمریکا جنگ ایران و آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
13
پاسخ
چقد خیرخواه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
15
پاسخ
روسیه و چین که دارند حسابی منفعت می برند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
5
10
پاسخ
پوتین جان!!!!!!!!!! اگر قرار به تفاوق با دشمن بود که اصلا جنگی نمیشد!!!!!!!!!! آخه چرا اینقدر شما شیرین هستی
ممم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
8
پاسخ
پوتین متوقف شو😆
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
8
پاسخ
چه با میل و رغبت حرف مزنه ،همینقدر کوتاه و تاثیرگذار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
9
0
پاسخ
پوتین خیلی باهوشه
