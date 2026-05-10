پوتین: امکان توافق میان ایران و آمریکا وجود دارد
رئیس جمهور روسیه گفت: به نظر من، دیگر هیچ طرفی علاقهای به ادامه این درگیری ندارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جمع خبرنگاران با اشاره با جنگ علیه ایران گفت: «این یک درگیری بسیار پیچیده است و ما را در موقعیت دشواری قرار میدهد، زیرا ما روابط دوستانهای با ایران و کشورهای خلیج فارس داریم.»
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس جمهور روسیه گفت: در مورد ایران و ایالات متحده، این یک درگیری بسیار دشوار است و ما را نیز در موقعیت سختی قرار داده است.
امیدوارم این درگیری هرچه زودتر پایان یابد. فکر میکنم هیچکس علاقهای به ادامه پیدا کردن این درگیری ندارد.
در مجموع معتقدم دستیابی به توافق امکانپذیر است. و برعکس، اگر وضعیت تشدید شود یا رویارویی شدت بگیرد، در آن صورت همه طرفها فقط ضرر خواهند کرد.
پوتین جان!!!!!!!!!! اگر قرار به تفاوق با دشمن بود که اصلا جنگی نمیشد!!!!!!!!!! آخه چرا اینقدر شما شیرین هستی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟