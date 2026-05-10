ورود قطر به میانجیگری میان ایران و آمریکا/ فشار ترامپ به امیر قطر برای وساطت

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رسانه آمریکایی آکسیوس در گزارشی نوشته است مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، روز شنبه در میامی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، دیدار کردند.

به گفته دو منبع آگاه، این دیدار بخشی از تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ در ایران است.

آمریکا و ایران در حال مذاکره بر سر یک یادداشت یک‌صفحه‌ای برای پایان جنگ و ایجاد چارچوبی جهت مذاکرات دقیق‌تر هستند. قطری‌ها نقش کلیدی در میانجی‌گری میان طرفین ایفا می‌کنند.

آمریکا هنوز منتظر آخرین پاسخ ایران بود.

اگرچه پاکستان از ابتدای جنگ، میانجی رسمی میان آمریکا و ایران بوده، اما قطری‌ها پشت صحنه فعالیت داشته‌اند.

مقامات آمریکایی می‌گویند کاخ سفید قطری‌ها را به ویژه در مذاکره با ایران مؤثر می‌داند.

بر اساس این گزارش، آل ثانی روز گذشته در واشنگتن با معاون رئیس‌جمهور (جی‌دی ونس) دیدار کرد. یکی از منابع گفت که او قرار بود بلافاصله به دوحه بازگردد، اما برنامه خود را تغییر داد و به میامی آمریکا رفت.

نخست‌وزیر قطر صرفاً برای دیدار با ونس در صبح روز جمعه به واشنگتن سفر کرده بود و بلافاصله پس از آن واشنگتن را ترک کرد.

این منبع افزود: در حالی که در میامی بود، با وزیر امور خارجه عربستان تماس گرفت و درباره تلاش‌های میانجی‌گری رایزنی کرد.

منابع گفتند که این دیدار بر مسیر دستیابی به یک یادداشت تفاهم برای پایان جنگ متمرکز بود.

یکی از منابع گفت قطر، پاکستان، مصر، ترکیه و عربستان به صورت هماهنگ برای پیشبرد یک توافق تلاش می‌کنند. «میانجی‌ها از هر دو طرف می‌خواهند که تنش‌زدایی کرده و بر حصول توافق تمرکز کنند.»

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که ونس و آل ثانی دربارهٔ تلاش‌های میانجی‌گری میان آمریکا و ایران گفت‌و‌گو کرده‌اند.

در بیانیه قطر آمده است: «نخست‌وزیر در این دیدار بر ضرورت پاسخ مثبت همه طرف‌ها به تلاش‌های میانجی‌گری جاری تأکید کرد؛ به گونه‌ای که راه را برای ریشه‌یابی علل بحران از راه‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌و‌گو باز کند و به توافقی جامع برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه منجر شود.»

چند هفته پیش، قطری‌ها تلاش‌های میانجی‌گری پشت‌صحنه‌ای خود را از سر گرفتند.

به گفته دو منبع آگاه، قطری‌ها به عنوان یکی از حداقل سه کانال پنهان ارتباطی میان آمریکا و ایران عمل می‌کنند.

به گزارش آکسیوس، منابع گفتند قطری‌ها از ارتباطات خود با سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در تصمیم‌گیری‌های ایران برای مذاکره با آمریکا نقش دارند، استفاده می‌کنند.

قطری‌ها تلاش‌های خود را با میانجی‌گران پاکستانی هماهنگ می‌کنند. نخست‌وزیر قطر روز پنج‌شنبه، پیش از سفر به واشنگتن، با همتای پاکستانی خود گفت‌و‌گو کرد.

قطری‌ها در جریان مذاکرات میان آمریکا و ایران پیش از جنگ در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) و قبل از درگیری کنونی، در میانجی‌گری مشارکت داشتند.

در حالی که عمان میانجی رسمی بود، مقامات ارشد قطری در اکثر جلسات شرکت کرده و پشت صحنه از مذاکرات حمایت می‌کردند – از جمله در آخرین جلسه طرفین در ژنو، دو روز پیش از شروع جنگ.

به گفته یک منبع منطقه‌ای، قطری‌ها مدتی به آمریکا گفتند که به دلیل حملات ایران، دیگر به میانجی‌گری میان آمریکا و ایران ادامه نخواهند داد.

همان منبع گفت آمریکا به قطری‌ها فشار آورد تا تلاش‌های میانجی‌گری خود را از سر گیرند. حتی رئیس‌جمهور ترامپ این موضوع را با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، مطرح کرد.