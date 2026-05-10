صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جلسه مجلس درباره بررسی گرانی ها

جلسه غیرحضوری مجلس برای بررسی علت گرانی ها با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۶۸
| |
7041 بازدید
|
۱۶
جلسه مجلس درباره بررسی گرانی ها

به گزارش تابناک؛ جلسه غیرحضوری (وبیناری) صحن مجلس امروز با هدف بررسی علت گرانی‌های اخیر و التهابات بازار و ارائه راهکار‌های معیشتی برگزار می‌شود.

این جلسه با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزار می‌شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس مجلس شورای اسلامی وبینار گرانی معیشت تورم اقتصاد
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت شوینده‌ها
اوضاع ژاپن خوب نیست!
افزایش ۱۱۰درصدی هزینه خوراک؛درآمدها جا ماندند
دستمزد کارگر زیر ۲۰۰ دلار فریز شد!
تورم در این کشور صعودی شد
علت اصلی گرانی مواد غذایی لو رفت
نرخ تورم فرانسه در آستانه ۶ تایی شدن
همه ما در ایجاد شرایط موجود مقصریم
کدام کشورها بیشترین تورم غذایی را دارند؟
مجلس آنلاین می‌شود
مردم ایران حجت را تمام کرده اما گله‌مندند/ مجلس جدید بداند در شرایط جنگ اقتصادی، ندانم‌کاری و فساد و رانت خواری پذیرفتنی نیست
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد
سبقت گرانی خوراكی‌های پرمصرف از تورم
قالیباف: قیمت مرغ، نماد ناکارآمدی در اداره کشور است
درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست
گرانی بیش از ۸۰ درصدی قیمت کالاها با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها همخوانی ندارد
مجلس آینده باید مجلس اصلاح قوانین باشد
علم‌الهدی: مردم گوشت ندارند بخورند
محجوب: پس از «اتیوپی» بالاترین تورم را داریم
تورم بزرگترین اقتصاد اروپا نزول کرد
وضعیت معیشتی ‌روز به روز وخیم‌تر می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
24
پاسخ
خون مجلسي ها از بقيه مردم رنگين تره كه وبيناري جلسه ميگيرن ؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
دارن گرانی ها را بررسی می کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
خدابهمون رحم کنه ازفردادیگه یواش یواش کالای اساسی نایاب میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
27
پاسخ
هزارتا از این جلسات
هزارتا از این حرفا
هزارتا از این عکس ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
32
پاسخ
ملت را مسخره کردین؟ چی را بررسی میکنید؟ چند سال بررسی می کنید؟ این همه بررسی چه فایده ای داشته؟؟؟ تا کی؟ بابا جان کمی هم به فکر روح و روان مردم باشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
23
پاسخ
خوب مثل اینکه وظیفه مجلس فقط بررسی هست و طبق معمول راه حلی برای حل مشکلات نداره پس خروجی جلسه چه حضوری و چه وبیناری دردی از ملت دوا نمیکنه هرجور راحتین جلسه رو برگزار کنید و حق جلسه رو دریافت کنید.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
22
پاسخ
مثلا قراره خیلی تاثیزگذار باشه.
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
13
پاسخ
وزیر چیکارست این وسط؟ اقتصاد تحت فشاره از وزارتخونه کاری برنمیاد
علی حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
16
پاسخ
ما اصلا راضی نیستیم شما ها به زحمت بیفتید، مردم مدت هاست دارن میرن سر کار تو ادارات، پتروشیمی ها، پالایشگاههاو .... بعد اینا حتما هم جزو جان فداها هم هستند. مایه تاسف ببندید در اینجا رو هزینه های داخلی و خارجی کمتری مردم میدن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
20
پاسخ
بعد چند هزار درصد گرونی چند سال تازه یادشون افتاده بررسی کنند خسته میشن که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
3
14
پاسخ
این مجلس دستپخت تندروها هیچ گاه نمی تواند قدمی برای بهبود زندگی مردم بردارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
12
پاسخ
اینا هنوز میترسن برن سرکار حاضر بشن البته اینکه حقوق و مزایا به راه هست هم بی تاثیر نیست، بعد چجوری میخوان برای مردمی که بیکار شدن یا بخاطر گرونی سفره خونشون جمع شده تصمیم بگیرن
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005krI
tabnak.ir/005krI