حمله انتحاری در پاکستان

مسئولان پاکستانی در شمال غرب این کشور از حمله نافرجام یک مهاجم انتحاری با استفاده از خودروی بمب‌گذاری شده به پاسگاه‌ پلیس خبر دادند که درپی آن دو نفر جان خود را از دست دادند.

پاسگاه‌ پلیس در شهر بنو واقع در ایالت خیبرپختونخوا مورد هدف یک مهاجم انتحاری به صورت خودروی بمب‌گذاری شده قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مسئولان امنیتی در ایالت خیبرپختونخوا اعلام کردند که درپی عکس العمل فوری نیروهای پلیس، مهاجم انتحاری نتوانست به هدف اصلی خود برسد، در عین حال دو نیروی پلیس کشته و به واحدهای مسکونی اطراف نیز خسارت وارد شد.‌

منابع محلی ‌گزارش دادند که یک گروه شبه نظامی موسوم به «اتحاد المجاهدین پاکستان» مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری در شهر بنو را برعهده گرفته است.

اتحاد المجاهدین (آی ام پی) بخشی از یک چشم‌انداز وسیع‌تر و بی‌ثبات از عناصر شبه‌نظامی در پاکستان است که شامل گروه‌های تروریستی تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان و گروه‌های تکفیری مختلف می‌شود.

منطقه بنو در شمال غرب پاکستان ماه‌های اخیر صحنه حوادث امنیتی مکرر بوده است به طوری که هم غیرنظامیان و هم نیروهای امنیتی در بحبوحه افزایش گسترده خشونت‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اند.

خشونت‌ها در بنو شامل حملاتی به پلیس،‌ نیروهای ارتش و اعضای کمیته‌های محلی صلح بوده که درپی آن عملیات هدفمند نیروهای امنیتی در مناطق مختلف برای مختل کردن شبکه‌های شبه‌نظامیان شدت یافته است.

