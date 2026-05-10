نحوه اعتراض دانشآموزان به امتحانات غیرحضوری
برخی خانوادهها نسبت به برگزاری امتحانات غیرحضوری و نحوه رسیدگی به اعتراضات گلایه دارند اما آموزشوپرورش میگوید که از مدتها پیش مسئله نظارت را تعیین تکلیف کرده است.
«اعتراض دانشآموزان به نتایج ارزشیابی غیرحضوری، در شورای مدرسه بررسی و تصمیمگیری خواهد شد»؛ این را وزیر آموزشوپرورش علیرضا کاظمی میگوید.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این موضوع در حالی است که برخی خانوادهها معتقدند در ارزشیابی غیرحضوری در حق دانشآموزان اجحاف صورت میگیرد.
بخشنامه ساماندهی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانشآموزان یعنی امتحانات پایان سال، امروز توسط وزیر آموزشوپرورش ابلاغ شد که بر اساس آن، امتحانات دوره ابتدایی غیرحضوری است و امتحانات دوره متوسطه نیز در صورت عدم مجوز شورای تأمین استان، غیرحضوری خواهد بود.
پیش از این معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپررش سید مصطفی آذرکیش گفته بود که ارزشیابی دانشآموزان بر اساس قوانین و مقررات با معلمان است و نظارت بر ارزشیابی هم با شورای مدارس است.
مدرسه غیر انتفاعی در مقطع اول ابندایی داره از بچه ها بصورت برخط ( آن لاین ) امتحان میگیره این با کدوم اصل از ابلغیه وزارت آموزش و پرورش انطباق داره ؟
ضعیف ترین وزارت آموزش و پرورش تاریخ چون وزیر و معاونان کاربلدی در راس کار نیستند
برگزاری امتحانات باید ب صورت مجازی باشه همه دانش آموزان اعتراض دارن
یکم عقل خودتون ب کار بندازین چرا با دانش آموزان بازی میکنید
همه ما معترض هستیم
لطفا پیگیری کنید
لطفاً امتحانات رو مجازی برگزار کنید تازه یادشون افتاده بچه ها چیزی نخوندن که الان حضوری کردن
یعنی چی حضوری چیمون از دبستانیا کمتره که اونا غیر حضوری باشن ما حضوری چیزیم یاد نگرفتیم که بخواید حضوری کنید
لطفا غیر حضوری شود چونکه ما از امسال به خاطر این ترامپ لعنتی نتونستیم درست درس بخونیم چون رهبر مون شهید شد دانش آموزان میناب شهید شد لطف کنید غیر حضوری کنید.
چرا بین ابتدایی و دبیرستان فرق میذارید چرا امتحانات اونا مجازی باشه و ماله ما حضوری فقط اونا براتون مهم اند😒😒😒
