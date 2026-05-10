برخی خانواده‌ها نسبت به برگزاری امتحانات غیرحضوری و نحوه رسیدگی به اعتراضات گلایه دارند اما آموزش‌وپرورش می‌گوید که از مدت‌ها پیش مسئله نظارت را تعیین تکلیف کرده است.

«اعتراض دانش‌آموزان به نتایج ارزشیابی غیرحضوری، در شورای مدرسه بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد»؛ این را وزیر آموزش‌وپرورش علیرضا کاظمی می‌گوید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این موضوع در حالی است که برخی خانواده‌ها معتقدند در ارزشیابی غیرحضوری در حق دانش‌آموزان اجحاف صورت می‌گیرد.

بخشنامه ساماندهی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانش‌آموزان یعنی امتحانات پایان سال، امروز توسط وزیر آموزش‌وپرورش ابلاغ شد که بر اساس آن، امتحانات دوره ابتدایی غیرحضوری است و امتحانات دوره متوسطه نیز در صورت عدم مجوز شورای تأمین استان، غیرحضوری خواهد بود.

پیش از این معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپررش سید مصطفی آذرکیش گفته بود که ارزشیابی دانش‌آموزان بر اساس قوانین و مقررات با معلمان است و نظارت بر ارزشیابی هم با شورای مدارس است.