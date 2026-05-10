نحوه اعتراض دانش‌آموزان به امتحانات غیرحضوری

برخی خانواده‌ها نسبت به برگزاری امتحانات غیرحضوری و نحوه رسیدگی به اعتراضات گلایه دارند اما آموزش‌وپرورش می‌گوید که از مدت‌ها پیش مسئله نظارت را تعیین تکلیف کرده است.
۲۳
«اعتراض دانش‌آموزان به نتایج ارزشیابی غیرحضوری، در شورای مدرسه بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد»؛ این را وزیر آموزش‌وپرورش علیرضا کاظمی می‌گوید. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این موضوع در حالی است که برخی خانواده‌ها معتقدند در ارزشیابی غیرحضوری در حق دانش‌آموزان اجحاف صورت می‌گیرد.

بخشنامه ساماندهی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانش‌آموزان یعنی امتحانات پایان سال، امروز توسط وزیر آموزش‌وپرورش ابلاغ شد که بر اساس آن، امتحانات دوره ابتدایی غیرحضوری است و امتحانات دوره متوسطه نیز در صورت عدم مجوز شورای تأمین استان، غیرحضوری خواهد بود. 

 پیش از این معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپررش سید مصطفی آذرکیش گفته بود که ارزشیابی دانش‌آموزان بر اساس قوانین و مقررات با معلمان است و نظارت بر ارزشیابی هم با شورای مدارس است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۳
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
4
20
پاسخ
مدرسه غیر انتفاعی در مقطع اول ابندایی داره از بچه ها بصورت برخط ( آن لاین ) امتحان میگیره این با کدوم اصل از ابلغیه وزارت آموزش و پرورش انطباق داره ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
3
32
پاسخ
ضعیف ترین وزارت آموزش و پرورش تاریخ چون وزیر و معاونان کاربلدی در راس کار نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
33
پاسخ
یعنی چی حضوری
.
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
61
پاسخ
برگزاری امتحانات باید ب صورت مجازی باشه همه دانش آموزان اعتراض دارن
یکم عقل خودتون ب کار بندازین چرا با دانش آموزان بازی میکنید
#امتحانات_مجازی
#نه به_ امتحان حضوری
همه ما معترض هستیم
لطفا پیگیری کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
1
33
پاسخ
لطفاً امتحانات رو مجازی برگزار کنید تازه یادشون افتاده بچه ها چیزی نخوندن که الان حضوری کردن
فعله گری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
0
13
پاسخ
یعنی چی حضوری چیمون از دبستانیا کمتره که اونا غیر حضوری باشن ما حضوری چیزیم یاد نگرفتیم که بخواید حضوری کنید
#نه_به_امتحان_حضوری
اسما بهشتی زاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
0
12
پاسخ
لطفا غیر حضوری شود چونکه ما از امسال به خاطر این ترامپ لعنتی نتونستیم درست درس بخونیم چون رهبر مون شهید شد دانش آموزان میناب شهید شد لطف کنید غیر حضوری کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
0
10
پاسخ
چرا بین ابتدایی و دبیرستان فرق میذارید چرا امتحانات اونا مجازی باشه و ماله ما حضوری فقط اونا براتون مهم اند😒😒😒
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
این واقعا اشتباهه چهار ماه تعطیلی و بصورت آنلاین الان امتحانات حضوری این نه عادلانه و نه کار درستی هست همه جا و همه شهرها به فکر سلامتی هستن و امتحانات رو نمی‌گیرم ولی شما دارید برگزار میکنید برای استان مازندران رپ
امی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
0
13
پاسخ
آقا ما هیچی نفهمیدم از علان باز می‌خواین حضوری کنید از کرج هستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
0
10
پاسخ
ببخشید ما چطوری میتونیم اعتراض کنیم؟
برای اینکه از بچه های اول تا دهم تهران و اصفهان امتحان نمیگیرن اما ما باید حضوری امتحان بدیم!
