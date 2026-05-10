اعتبار کالابرگ دارندگان این کدملی‌ها شارژ شد

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که خانوارهای با ارقام پایانی کد ملی‌های ۳ تا ۶ از امروز ۲۰ اردیبهشت می‌توانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات زمان‌بندی توزیع یارانه کالایی، از شارژ شدن نوبت‌های مختلف کالابرگ الکترونیک خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی توضیح داد: کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه شارژ شده‌اند و این قشر می‌توانند برای خرید کالاهای اساسی به فروشگاه‌های طرف قرارداد با سامانه کالابرگ مراجعه کنند.

سخنگوی وزارت رفاه افزود: امروز ۲۰ اردیبهشت ماه، نوبت شارژ کالابرگ سرپرستان خانواری است که رقم انتهای کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ می‌باشد. این گروه نیز از امروز امکان خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد را دارند.

زنگنه در پایان اعلام کرد: اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، نیز از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد و می‌توانند خریدهای خود را انجام دهند.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
3
14
پاسخ
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
