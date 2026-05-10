بازتاب جهانی هشدار دریایی سپاه در آسوشیتدپرس
آسوشیتدپرس در مقاله ای نوشت: نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران روز شنبه هشدار داد هرگونه حمله به نفتکشها یا کشتیهای تجاری ایران با «حملهای سنگین» علیه یکی از پایگاههای آمریکا در منطقه و همچنین کشتیهای دشمن پاسخ داده خواهد شد؛ این در حالی است که آتشبسی شکننده همچنان برقرار به نظر میرسد.
به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛
در همین حال، بحرین، کشوری که میزبان مقر منطقهای نیروی دریایی آمریکا است، اعلام کرد دهها نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران بازداشت کرده است.
نام بردن از بحرین در این خبر، این احتمال را تقویت می کند، که پایگاه مد نظر نیروی دریایی سپاه پاسداران، پایگاه آمریکا در بحرین خواهد بود.
