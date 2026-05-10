صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازتاب جهانی هشدار دریایی سپاه در آسوشیتدپرس

آسوشیتدپرس در مقاله ای نوشت: نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران روز شنبه هشدار داد هرگونه حمله به نفت‌کش‌ها یا کشتی‌های تجاری ایران با «حمله‌ای سنگین» علیه یکی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه و همچنین کشتی‌های دشمن پاسخ داده خواهد شد؛ این در حالی است که آتش‌بسی شکننده همچنان برقرار به نظر می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۳۹
| |
9264 بازدید
بازتاب جهانی هشدار دریایی سپاه در آسوشیتدپرس

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ آسوشیتدپرس در مقاله ای نوشت: نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران روز شنبه هشدار داد هرگونه حمله به نفت‌کش‌ها یا کشتی‌های تجاری ایران با «حمله‌ای سنگین» علیه یکی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه و همچنین کشتی‌های دشمن پاسخ داده خواهد شد؛ این در حالی است که آتش‌بسی شکننده همچنان برقرار به نظر می‌رسد.

در همین حال، بحرین، کشوری که میزبان مقر منطقه‌ای نیروی دریایی آمریکا است، اعلام کرد ده‌ها نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران بازداشت کرده است.

نام بردن از بحرین در این خبر، این احتمال را تقویت می کند، که پایگاه مد نظر نیروی دریایی سپاه پاسداران، پایگاه آمریکا در بحرین خواهد بود.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا حمله به ایران آسوشیتدپرس نیروی دریایی سپاه
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جلسه محرمانه ویتکاف با سناتورها درباره ایران
سردار تنگسیری: شش سیلی به آمریکایی‌ها زدیم
سنای آمریکا قطعنامه حمایت از اوکراین را تصویب کرد
روایت سفیر ایران از آغاز فرآیند دیپلماتیک در اسلام‌آباد
اندیشکده آمریکایی: حمله به نیروگاه‌ها بی‌اثر است
عادی‌ترین ساختمان تهران در زمان جنگ
هشدار ایران به همسایگان درباره همکاری در حمله به ایران
موشک‌های ایرانی به دفتر نتانیاهو رسیدند
آمریکا محموله نفت ایران را توقیف کرد
تیراندازی در میزوری آمریکا با ۵ کشته و زخمی
اظهارنظر تند رئیس ستاد ارتش آمریکا پس از اعلام استعفا
حمله پهپادی به منطقه دیپلماتیک ریاض
آسوشیتدپرس: ترغیب چین به آتش‌بس ایران و آمریکا
قالیباف: آمریکا برای جلب اعتماد ایران باید تصمیم بگیرد
دلایل قوی ترامپ برای حمله نکردن به ایران!
آمریکا منطقه را ترک می‌کند؛ایران می‌ماند و همسایگان
رسانه‌های اسرائیل: نتانیاهو به جنگ معتاد شده
نظر رسانه آمریکایی درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا
اف‌بی‌آی اسناد حمله به کنگره را رو کرد
توقیف یک کشتی مرتبط با اسرائیل در نزدیکی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه+ فیلم/ارتش اسرائیل واکنش نشان داد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005kqp
tabnak.ir/005kqp