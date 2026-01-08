درخواست مسکو از آمریکا درباره نفتکش روسی
به گزارش تانباک به نقل از خبرگزاری تاس، سخنگوی امور خارجه روسیه گفت: وزارت امور خارجه روسیه گزارشهای مربوط به ورود نیروهای آمریکایی به کشتی «مارینرا» با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس شمالی را از نزدیک دنبال میکند.
وی تأکید کرد: با توجه به گزارشهایی مبنی بر وجود اتباع روسی در میان خدمه این کشور، از طرف آمریکایی میخواهیم که با آنها رفتار مناسب و انسانی داشته باشد، حقوق و منافع آنها را کاملا رعایت کند و هیچ مانعی برای بازگشت سریع آنها به کشور خود ایجاد نکند.
پیش از این وزارت حملونقل روسیه اعلام کرد: توقیف نفتکشها در دریاهای آزاد ناقض حقوق دریایی مصوب سازمان ملل متحد است.
وزارت دفاع انگلیس نیز در بیانیه ای اعلام کرد که به ارتش آمریکا برای سرقت کشتی روس، کمک کرده است.
ساعاتی پس از سرقت اولین نفتکش متعلق به روسیه، آمریکا یک نفتکش دیگر که حامل نفت ونزوئلا بود را نیز سرقت کرد.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا از توقیف یک نفتکش دیگر به نام ام تی /سوفیا(M/T Sophia) در دریای کارائیب خبر داده است.
این خبر مدت کوتاهی پس از آن منتشر شد که فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا از توقیف یک نفتکش روس مرتبط با ونزوئلا در اقیانوس اطلس شمالی خبر داد؛ نفتکشی که به گفته این فرماندهی، برای چندین هفته تحت تعقیب بوده است.
آمریکا در گذشته نیز چندین نفتکش ونزوئلا را توقیف کرده بود. کشورهای مختلف، این اقدامات آمریکا را ناقض حقوق بین المللی و دزدی دریایی اعلام کرده اند.