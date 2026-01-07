صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ترامپ: شک دارم اگر به ناتو نیاز داشته باشیم، کنار ما باشند!

رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی اعلام کرد: شک دارم اگر ما به ناتو نیاز داشته باشیم، آن ها کنار ما باشند.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۴۴
| |
4276 بازدید

ترامپ: شک دارم اگر به ناتو نیاز داشته باشیم، کنار ما باشند!

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» اعلام کرد: همه طرفداران پروپاقرص ناتو، به یاد داشته باشید، با ۲٪ تولید ناخالص داخلی (در این ائتلاف نظامی) حضور داشتند و اکثر آنها صورتحساب‌های هزینه‌ای خود را پرداخت نمی‌کردند، تا زمانی که من از راه رسیدم.

رئیس جمهور آمریکا درا ین خصوص ادامه داد: آمریکا احمقانه هزینه (حق السهم) آنها را پرداخت می‌کرد! من، با احترام، پرداختی آنها را به ۵٪ تولید ناخالص داخلی شان رساندم و آنها بلافاصله پرداخت می‌کنند. همه می‌گفتند که این کار امکان‌پذیر نیست، اما امکان‌پذیر شد، زیرا فراتر از هر چیز دیگری، همه آنها دوستان من هستند!

دونالد ترامپ با تکرار عادت خودشیفتگی خود، اضافه کرد: بدون ورود من، روسیه اکنون تمام اوکراین را در اختیار داشت. همچنین به یاد داشته باشید، من به تنهایی به ۸ جنگ پایان دادم و نروژ، یکی از اعضای ناتو، احمقانه تصمیم گرفت جایزه صلح نوبل را به من ندهد. اما این مهم نیست! آنچه مهم است این است که من میلیون‌ها نفر را نجات دادم!

وی سپس مدعی شد: روسیه و چین بدون آمریکا هیچ ترسی از ناتو ندارند و من شک دارم که ناتو اگر واقعاً به آنها نیاز داشت، کنار ما باشند. ما همیشه در کنار ناتو خواهیم بود، حتی اگر آنها در کنار ما نباشند. تنها کشوری که چین و روسیه از آن می‌ترسند و به آن احترام می‌گذارند، آمریکای ترامپ است!

آمریکا ترامپ ناتو روسیه اوکراین جنگ اوکراین
