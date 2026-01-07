پرداخت بر مبنای عملکرد، موتور محرک اجرای پروژههای انرژی
به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از ریاستجمهوری، مسعود پزشکیان امروز (چهارشنبه، ۱۷ دی) در نشست نظارت بر روند پیشبرد طرحهای افزایش تولید در حوزه انرژی اظهار کرد: اجرای نظام پرداخت بر مبنای عملکرد در ساز و کار عملیاتی این پروژهها میتواند انگیزه مجریان را ارتقا و سرعت اجرا را افزایش دهد.
«روند اجرایی و میزان پیشرفت پروژههای جمعآوری گازهای همراه (فلر)»، «برنامه افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید روزانه نفت کشور»، «توسعه میدان نفتی آزادگان و طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی»، «راهکارهای تسریع در اجرای این پروژهها» و «شیوههای تأمین مالی طرحهای نفتی» در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، همچنین مقرر شد، فرآیند واگذاری پروژههای جمعآوری گازهای همراه تسریع و روند تأمین تجهیزات و منابع ارزی مورد نیاز همسو با سرعت بخشیدن به اتمام پروژهها تسهیل شود.
براساس تصمیمگیریهای انجام شده در این نشست، با همکاری وزارتخانههای اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بستههای تأمین مالی متناسب برای تسریع در اجرای طرحهای افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت تنظیم و تدوین میشود.
در مورد توسعه میدان نفتی آزادگان نیز اعلام شد که با تنفیذ و ابلاغ قرارداد شرکت سرمایهگذار در ساز و کار جدید و تأمین مالی انجام شده از سوی ایشان، گام مهمی در زمینه برطرف شدن معطلی طولانی مدت اجرای این پروژه برداشته شده و قرار است برنامه زمانبندی اجرایی به فوریت تهیه و فرآیند اجرایی در حداقل زمان ممکن آغاز شود.
مدل تأمین منابع مالی لازم برای پروژه فشارافزایی در میدان پارس جنوبی نیز در نشست امروز ارائه و تصمیم گرفته شد پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد، وارد فرآیند اجرایی شود.
موضوع تأمین منابع ارزی و دیگر پروژههای افزایش ظرفیت تولید در حوزه انرژی نیز بررسی و مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانههای اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با بررسی روشهای مختلف، بسته مشخص تأمین منابع مالی این پروژهها را طراحی و ارائه کنند.