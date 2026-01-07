آمریکا یک نفتکش دیگر را توقیف کرد
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از توقیف یک نفتکش دیگر در ارتباط با روسیه و ونزوئلا خبر داد.
به گزارش تابناک و بر اساس اعلام رویترز، منابع آگاه به این خبرگزاری گفتند که این کشتی، ابرنفتکش M Sophia «ام سوفیا» با پرچم پاناما است که تحت تحریم قرار دارد.
طبق اطلاعات کشتیرانی و منابع آگاه، این کشتی در اوایل ژانویه به عنوان بخشی از ناوگان کشتیهایی که نفت ونزوئلا را به چین حمل میکردند، در حالت «دارک مُود» یا با فرستنده خاموش، از آبهای ونزوئلا حرکت کرده بود.
