نفت ایران جایگزین نفت ونزوئلا برای پالایشگاه‌های چینی

رویترز: پالایشگاه‌های مستقل چین در حال جایگزین کردن نفت سنگین ایران به‌جای نفت ونزوئلا هستند، چون صادرات نفت ونزوئلا پس از اقدام آمریکا متوقف شده است.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۹۹
| |
1790 بازدید

نفت ایران جایگزین نفت ونزوئلا برای پالایشگاه‌های چینی

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه، پس از ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی، اعلام کرد که کاراکاس و واشنگتن توافق کرده‌اند تا حداکثر ۲ میلیارد دلار نفت خام ونزوئلا را به آمریکا صادر کنند.

 

تحلیلگران می‌گویند این توافق احتمالا عرضه نفت ونزوئلا به چین را محدود می‌کند و منبع نفت ارزان برای پالایشگاه‌های مستقل معروف به تی‌پات‌ها را کاهش می‌دهد. چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، خریدار نفت روسیه، ایران و ونزوئلا است.

 

عرضه فراوان روسیه و ایران

 

جون گو، تحلیلگر شرکت «اسپارتا کامودیتیز» به رویترز گفت: «ماجرای ونزوئلا بیشترین ضربه را به پالایشگاه‌های مستقل چین وارد می‌کند، زیرا ممکن است دسترسی به بشکه‌های نفت سنگین تخفیف‌دار را از دست بدهند. با این حال، از آنجا که خوراک روسیه و ایران به وفور موجود است و بشکه‌های ونزوئلا روی آب هستند، پیش‌بینی نمی‌کنیم که پالایشگاه‌های مستقل چینی تقاضای خرید بشکه‌های بدون تحریم را داشته باشند، زیرا احتمالا از نظر اقتصادی برای آنها منطقی نخواهد بود.»

 

داده‌های شرکت کپلر نشان داد که چین در سال میلادی گذشته، ۳۸۹ هزار بشکه در روز نفت ونزوئلا وارد کرد که حدود چهار درصد از کل واردات نفت به چین از راه دریا بود.

 

رویترز گزارش داده است که حداقل ده‌ها نفتکش تحریم‌ شده که در دسامبر بارگیری شده بودند، در اوایل ژانویه آب‌های ونزوئلا را با حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت خام و سوخت ترک کردند. با این حال، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که بارگیری به مقصد آسیا در بنادر اصلی ونزوئلا، از اول ژانویه متوقف شده است.

 

یکی از معامله‌گران گفت: با محدود شدن عرضه، فروشندگان نفت مِری ونزوئلا برای تحویل فوری، محموله‌ها را با تخفیف حدود ۱۰ دلار در هر بشکه نسبت به نفت برنت ICE در مقایسه با ۱۵ دلار در ماه گذشته ارائه دادند، اما این تجارت به حالت تعلیق درآمده است.

 

یکی دیگر از معامله‌گران گفت که پیشنهادهای منفی، ۱۱ دلار در هر بشکه بوده است.

 

ذخیره سازی شناور می‌تواند ۷۵ روز دوام بیاورد

 

شو مویو، تحلیلگر ارشد کپلر گفت: نفت ونزوئلا موجود در کشتی‌ها در آسیا برای پوشش تقریبا ۷۵ روز تقاضای چین کافی است و هرگونه افزایش فوری برای جایگزین‌ها را محدود می‌کند. وی گفت: شرکت‌های تی‌پات که از نفت ونزوئلا استفاده می‌کنند، احتمالا در ماه‌های مارس و آوریل به منابع روسیه و ایران روی خواهند آورد و چین همچنین می‌تواند از منابع غیرتحریمی مانند کانادا، برزیل، عراق و کلمبیا استفاده کند.

 

به گفته منابع تجاری، خریداران هنوز شروع به یافتن جایگزین‌ها نکرده‌اند، زیرا نفت سنگین ایران با حدود ۱۰ دلار تخفیف در هر بشکه نسبت به نفت برنت، ارزان‌ترین جایگزین است.

 

یک تاجر مستقر در سنگاپور گفت: تی‌پات‌ها همچنین ممکن است خرید گریدهای خاورمیانه مانند بصره عراق را در نظر بگیرند.

 

بر اساس گزارش رویترز، در همین حال، به گفته معامله‌گران، تخفیف‌ها برای نفت خام کانادا، هفته جاری، بیش از ۲ دلار افزایش یافته و به چهار تا پنج دلار در هر بشکه نسبت به نفت برنت ICE برای تحویل در ماه آوریل به چین رسیده است. این کاهش به دلیل انتظارات برای تقاضای کمتر آمریکا بوده است.

برچسب ها
نفت چین ونزوئلا ایران ترامپ نیکلاس مادورو پالایشگاه نفت روسیه نفت خام
گزارش خطا
برچسب منتخب
نظرسنجی
