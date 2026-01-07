صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دولت با بسته حمایتی جدید به میدان آمد

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت. از تصویب اختصاص بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت از تولیدکنندگان خبر داد.
دولت با بسته حمایتی جدید به میدان آمد

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به خبرنگاران گفت: این بسته در راستای تامین سرمایه در گردش و جبران تامین نقدینگی از طریق ارایه تسهیلات، کمک مالی به زنجیره تولید و تامین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات مردمی در برخی از نقاط کشور، افزود: رئیس جمهور پزشکیان تاکید کردند که در گفت‌و‌گو با مردم و معترضان اجاره نمی‌دهیم اعتراضات مردم توسط سایرین مصادره شود.

سخنگوی دولت عنوان کرد: نکته دیگری که امروز در هیات دولت مطرح شد، گزارش‌هایی درباره اعتراضاتی است که در کشور در جریان است؛ به‌ویژه آنچه در استان ایلام و در ارتباط با بیمارستان ایلام رخ داد. مهاجرانی گفت: در این زمینه بر این موضوع تأکید شد که حوزه سلامت، از جمله بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و به‌طور کلی هر آنچه با بیمار و حقوق بیماران مرتبط است، همواره مورد احترام بوده و باید امن باقی بماند. بدیهی است هرگونه آسیب یا تعرض به این حوزه، در جریان هر نوع اعتراضی، به معنای آسیب به سلامت مردم بوده و کاملاً غیرقابل قبول است. وی ادامه داد: درخصوص حادثه ایلام، بلافاصله پس از وقوع، رئیس‌جمهور دستور لازم را صادر کردند و وزیر بهداشت و وزیر کشور نیز دستورات مشخصی مبنی بر بررسی حقوقی و قانونی موضوع ابلاغ کردند. همچنین نماینده‌ای از سوی وزیر اعزام شده است که گزارش‌های لازم را تهیه خواهد کرد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که رئیس‌جمهور تأکید کردند با گفت‌و‌گو با مردم و گفت‌و‌گو با معترضان، اجازه نخواهند داد اعتراضات مردم کشور توسط دیگران مصادره شود یا در جهت اهداف جریان‌های دیگر مورد سوءاستفاده قرار گیرد. مهاجرانی گفت: بر همین اساس، ایشان بر لزوم گفت‌وگوی استانداران، فرمانداران و تمامی مسئولان و عوامل حاکمیتی در استان‌ها با مردم تأکید کردند تا صدای مردم شنیده شود و مشکلاتی که بعضاً از گذشته وجود داشته، برطرف شود.

