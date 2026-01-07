دولت با بسته حمایتی جدید به میدان آمد

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به خبرنگاران گفت: این بسته در راستای تامین سرمایه در گردش و جبران تامین نقدینگی از طریق ارایه تسهیلات، کمک مالی به زنجیره تولید و تامین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات مردمی در برخی از نقاط کشور، افزود: رئیس جمهور پزشکیان تاکید کردند که در گفت‌و‌گو با مردم و معترضان اجاره نمی‌دهیم اعتراضات مردم توسط سایرین مصادره شود.

سخنگوی دولت عنوان کرد: نکته دیگری که امروز در هیات دولت مطرح شد، گزارش‌هایی درباره اعتراضاتی است که در کشور در جریان است؛ به‌ویژه آنچه در استان ایلام و در ارتباط با بیمارستان ایلام رخ داد. مهاجرانی گفت: در این زمینه بر این موضوع تأکید شد که حوزه سلامت، از جمله بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و به‌طور کلی هر آنچه با بیمار و حقوق بیماران مرتبط است، همواره مورد احترام بوده و باید امن باقی بماند. بدیهی است هرگونه آسیب یا تعرض به این حوزه، در جریان هر نوع اعتراضی، به معنای آسیب به سلامت مردم بوده و کاملاً غیرقابل قبول است. وی ادامه داد: درخصوص حادثه ایلام، بلافاصله پس از وقوع، رئیس‌جمهور دستور لازم را صادر کردند و وزیر بهداشت و وزیر کشور نیز دستورات مشخصی مبنی بر بررسی حقوقی و قانونی موضوع ابلاغ کردند. همچنین نماینده‌ای از سوی وزیر اعزام شده است که گزارش‌های لازم را تهیه خواهد کرد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که رئیس‌جمهور تأکید کردند با گفت‌و‌گو با مردم و گفت‌و‌گو با معترضان، اجازه نخواهند داد اعتراضات مردم کشور توسط دیگران مصادره شود یا در جهت اهداف جریان‌های دیگر مورد سوءاستفاده قرار گیرد. مهاجرانی گفت: بر همین اساس، ایشان بر لزوم گفت‌وگوی استانداران، فرمانداران و تمامی مسئولان و عوامل حاکمیتی در استان‌ها با مردم تأکید کردند تا صدای مردم شنیده شود و مشکلاتی که بعضاً از گذشته وجود داشته، برطرف شود.