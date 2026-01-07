صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بانک شهر میزبان فعالان پتروشیمی در «ایران پتروکم»

سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم با محوریت حمایت از تولید دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش از 16 دی‌ماه و به مدت سه روز در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۶۹
| |
521 بازدید
بانک شهر میزبان فعالان پتروشیمی در «ایران پتروکم»
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، این نمایشگاه که بزرگ‌ترین رویداد و گردهمایی فعالان صنعت پتروشیمی کشور به شمار می آید، فرصتی طلایی برای ارتقای همکاری‌های تجاری و توسعه فناوری‌های نوین در این صنعت است.
 
بانک شهر نیز به عنوان یکی از حامیان اصلی صنعت پتروشیمی ایران، در این نمایشگاه حضور پررنگی دارد و با ارائه برنامه‌های مالی نوین، از تولید دانش‌بنیان و صادرات محصولات پتروشیمی حمایت می‌کند. این بانک در غرفه‌ خود در سالن اصلی مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش ، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بسته‌های تسهیلاتی خود را برای فعالان این صنعت معرفی خواهد کرد.
 
حضور بانک شهر در نمایشگاه ایران پتروکم، با هدف تقویت ساخت داخل، پشتیبانی از شرکت‌های فناور و ایجاد هم‌افزایی در توسعه صنعت پتروشیمی است. این بانک با ارائه راهکارهای مالی ویژه برای فعالان بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی، در مسیر توسعه پایدار و جهش تولید گام برمی‌دارد.
