بانک شهر میزبان فعالان پتروشیمی در «ایران پتروکم»

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، این نمایشگاه که بزرگ‌ترین رویداد و گردهمایی فعالان صنعت پتروشیمی کشور به شمار می آید، فرصتی طلایی برای ارتقای همکاری‌های تجاری و توسعه فناوری‌های نوین در این صنعت است.

بانک شهر نیز به عنوان یکی از حامیان اصلی صنعت پتروشیمی ایران، در این نمایشگاه حضور پررنگی دارد و با ارائه برنامه‌های مالی نوین، از تولید دانش‌بنیان و صادرات محصولات پتروشیمی حمایت می‌کند. این بانک در غرفه‌ خود در سالن اصلی مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش ، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بسته‌های تسهیلاتی خود را برای فعالان این صنعت معرفی خواهد کرد.

حضور بانک شهر در نمایشگاه ایران پتروکم، با هدف تقویت ساخت داخل، پشتیبانی از شرکت‌های فناور و ایجاد هم‌افزایی در توسعه صنعت پتروشیمی است. این بانک با ارائه راهکارهای مالی ویژه برای فعالان بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی، در مسیر توسعه پایدار و جهش تولید گام برمی‌دارد.