مژده برای جاماندگان از یارانه ۴میلیونی

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه گفت: اعتبار کالا برگ در هر کارت بانکی که به اسم سرپرست خانواده است شارژ شده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین: یعقوب اندیش در یک برنامه تلویزیونی افزود: سرپرست خانوار هر کارت بانکی‌ای که داشته باشد، اعتبار کالابرگ به آن واریز می شود.

وی در عین حال درباره این‌که چقدر طول می کشد جاماندگان یارانه ویژه دولت واریز شود، تصریح کرد: کالابرگ جدید هیچ ربطی به دهک‌ها ندارد. کسانی که قبلا یارانه نمی‌گرفتند، از روی شنبه می توانند درخواست خود را اعلام و ثبت نام کنند. ما روزانه لیست افراد را می‌گیریم و به شرکت مجری اعلام می‌کنیم و همان شب یا روز دیگر، اعتبار کالابرگ‌شان شارژ خواهد شد.