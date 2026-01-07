صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مژده برای جاماندگان از یارانه ۴میلیونی

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه گفت: اعتبار کالا برگ در هر کارت بانکی که به اسم سرپرست خانواده است شارژ شده است.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۵۵
| |
4469 بازدید
|
۵
مژده برای جاماندگان از یارانه ۴میلیونی

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه گفت: اعتبار کالا برگ در هر کارت بانکی که به اسم سرپرست خانواده است شارژ شده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین: یعقوب اندیش در یک برنامه تلویزیونی افزود: سرپرست خانوار هر کارت بانکی‌ای که داشته باشد، اعتبار کالابرگ به آن واریز می شود.

وی در عین حال درباره این‌که چقدر طول می کشد جاماندگان یارانه ویژه دولت واریز شود، تصریح کرد: کالابرگ جدید هیچ ربطی به دهک‌ها ندارد. کسانی که قبلا یارانه نمی‌گرفتند، از روی شنبه می توانند درخواست خود را اعلام و ثبت نام کنند. ما روزانه لیست افراد را می‌گیریم و به شرکت مجری اعلام می‌کنیم و همان شب یا روز دیگر، اعتبار کالابرگ‌شان شارژ خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه کالابرگ یارانه ۴ میلیونی جاماندگان یارانه ویژه معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کالابرگ الکترونیک کارت بانکی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اطلاعیه وزارت رفاه درباره جزئیات طرح جدید کالابرگ
کالابرگ جدید: نگران افزایش قیمت‌ها نباشید!
اجرای «کالابرگ الکترونیک» در سراسر کشور آغاز شد/ کدام کالا‌ها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه می‌شود؟
اعطای کالابرگ به مردم باید جدا از یارانه نقدی باشد
جزییات واریز یارانه جدید به حساب خانوار اعلام شد
یارانه اردیبهشت واریز شد
واریز اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارِ دهک‌های اول تا سوم
دستور پزشکیان برای پرداخت مرحلهٔ جدید کالابرگ‌ها
جزئیات کالابرگ دهه فجر اعلام شد؛ یارانه ۶۲۰ هزار تومانی به جای یارانه ۴۰۰ هزار تومانی!
آیا کالابرگ الکترونیکی تا پایان ماه شارژ می‌شود؟
اعلام پایان مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ+جزییات
اعلام زمان واریز اعتبار کالابرگ دهک‌های یک تا سه
یارانه تشویقی برای ۷ دهک مشمول کالابرگ
کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های جدید در راه است
کدام کودکان یارانه یک میلیونی می‌گیرند؟
۶۰۰ هزار تومان به حساب این افراد واریز شد
تأیید رسمی: کالابرگ الکترونیک به هفت دهک می‌رسد
جاماندگان یارانه آماده ثبت‌نام باشند
تغییرات جدید کالابرگ برای ۳ دهک درآمدی
اعلام زمان شارژ کالابرگ ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
13
پاسخ
فال حافظ بگیریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
27
پاسخ
میگن درخواست خود را ثبت کنید اما نمیگن کجا...
بگو نمیخوام بدم دیگه.چرا ایستگاه ملت رو میگیری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
3
38
پاسخ
از کالا برگ از دهک از یارانه ... متنفرم... بوی حقارت و فقط میده...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
3
22
پاسخ
بیشتر شبیه باج دادن به مردم است تا کالابرگ مژده ای
ناشناس
|
Oman
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
14
پاسخ
وای چه خبر خوبی؟ بابا انقدر خبر خوب یهویی ندید... سکته میکنیم
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fJX
tabnak.ir/005fJX