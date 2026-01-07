عطاالله مهاجرانی در یادداشتی در شبکه ایکس، با تشبیه وضعیت اقتصاد ایران به بیماری قلبی، اقدامات دولت پزشکیان را به «جراحی قلب باز» تشبیه کرد و نوشت همان‌طور که جراح قلب از خون نمی‌ترسد، برای نجات اقتصاد هم باید از تصمیم‌های سخت نهراسید و همه باید دولت را در این مسیر همراهی کنند

به گزارش تابناک؛ سید عطاءالله مهاجرانی در شبکه ایکس نوشته است :

من هفت سال پیش جراحی قلب باز داشتم.

عالی بود!

فیلم های زیادی را قبل از عمل دیدم؛ چگونه با اره برقی سینه را می‌شکافند. قفسه سینه را باز می کنند. رگ های بسته قلب را باز می کنند و پیوند می‌زنند. جراح قلب از خون نمی ترسد. می داند در افق جراحی سلامت است.

‏دکتر پزشکیان که جراح قلب حاذقی است، به کار بزرگی دست زد که همه دولت‌ها و‌رؤسای جمهور قبل از او مصلحت اندیشانه چنین جراحی را انجام ندادند. تا همه رگ های قلب اقتصاد ما گرفت. غارت منابع ملی تبدیل به سنت و‌ مذهب مختار شد. در چنین موقعیتی همه بایست دولت و پزشکیان را یاری کنند. همه!