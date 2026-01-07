صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سقف افزایش حقوق کارمندان دولت اعلام شد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق سال آینده کارکنان بادریافتی‌های پایین حتی تا ۵۰ درصد پیش‌بینی شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۳۴
| |
106483 بازدید
|
۸
سقف افزایش حقوق کارمندان دولت اعلام شد

حمیدرضا حاجی‌بابایی از طراحی سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت شناور خبر داد و اظهار کرد: این مدل به‌گونه‌ای تنظیم شده که فاصله حقوقی کاهش یابد و دهک‌های پایین‌تر سهم بیشتری از افزایش‌ها داشته باشند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با بیان اینکه میانگین افزایش حقوق‌ها تا سقف 43 درصد در نظر گرفته شده است، افزود: مبنای محاسبه به‌صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌هایی که تا حدود 40 میلیون تومان قرار دارند، مشمول این افزایش می‌شوند.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: در رده‌بندی حقوق‌های پایین‌تر، میزان رشد حقوق می‌تواند حتی به حدود 50 درصد نیز برسد تا بخشی از فشار معیشتی کارکنان جبران شود و عدالت مزدی تقویت شود.
 
وی تأکید کرد: بخشودگی مالیاتی حقوق‌ها تا سقف 40 میلیون تومان نیز می‌تواند نقش مؤثری در افزایش دریافتی خالص کارکنان داشته باشد و به بهبود نظام پرداخت کمک کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های ارزی در بودجه آینده بیان کرد: ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت حذف نشده و همچنان تداوم خواهد داشت تا خللی در تأمین خدمات درمانی ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی در بخش سلامت منوط به تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی کامل با بیمه‌گران است و تا فراهم شدن این شرایط، این سیاست اجرایی نخواهد شد.

حاجی‌بابایی با اشاره به روند بررسی بودجه در مجلس اظهار داشت: کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و محور اصلی آن، توجه به معیشت مردم و اجرای مؤثر طرح کالابرگ است.

وی یادآور شد: در بودجه جدید، یارانه یا ارز ترجیحی که پیش‌تر به واردکنندگان پرداخت می‌شد، به‌صورت مستقیم به ذی‌نفعان نهایی اختصاص خواهد یافت تا اثرگذاری آن افزایش یابد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اجرای کامل طرح کالابرگ از فروردین 1405 در دستور کار قرار دارد و این طرح می‌تواند مشکلات گذشته در تأمین و توزیع کالاهای اساسی را برطرف کند.

وی اضافه کرد: موفقیت این طرح نیازمند مدیریت دقیق بازار است و دولت با همراهی استانداران باید نظارت مستمر بر بازار داشته باشد تا ثبات قیمت‌ها و دسترسی مردم به کالاهای اساسی تضمین شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حاجی بابایی حقوق افزایش حقوق حقوق کارمندان حقوق کارکنان محاسبه حقوق معیشت
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده
افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده
متوسط حقوق ۵۲ میلیون تومانی کارکنان ایران‌ خودرو
حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت چقدر خواهد شد؟
ضریب حقوق همه حقوق‌بگیران ۲۰درصد افزایش می‌یابد
سناریوهای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
اجماع نظر بر سر تخلف در افزایش حقوق کارمندان
جزئیات جدول افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴
افزایش ۴۰۰هزارتومانی برخی مدیران ۳ میلیون شد!
افزایش حقوق کارکنان ۵ درصد کمتر شد
کارمندان این ماه هم به مانند ماه قبل حقوق دریافت می‌کنند/ دولت کارمندان خود را جریمه کرده است
ماجرای افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان
افزایش حقوق ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای برخی کارمندان
جزئیات افزایش ۴۴۰ هزار تومانی حداقل حقوق کارمندان دولت
حقوق پارسالی نگیرید!
افزایش حقوق کارکنان مطابق مصوبه مجلس لازم الاجرا است
کمترین حقوق‌ها ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد
روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تائید دولت نیست
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان تخلف است
جزییات جدید افزایش حقوق کارکنان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸۵
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
36
73
پاسخ
کمه ، تازه کارمندها اصلا توی اعتراضات غیر قانونی حضور ندارند و وفادارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
9
88
پاسخ
دم خروس بدجوری زده بیرون , حتی کور هم اونو میبینه , شما نمتونیدچند صد واحد وارد کننده و تولید کننده و توزیع را نظارت کنید بعد از نظارت بازار و عمده فروش و خرده فروش در سطح کشور را می خواهید نظارت کنید ؟ دروغ به این بزرکی چطور به ذهن الکن تان رسیده آخه ! دارید همه چیز را نابود می کنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
84
پاسخ
قیمت ها را ثابت و کم کنید حقوق رو هم 100 درصد هم اضافه کنید بعد ازمون با تورم و مالیات و هزار تا چیز دیگه بیشتر از 200 درصد میگیرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
4
68
پاسخ
آقای حاجی بابایی من کارمند فنی وحرفه ای هستم با 25 سال سابقه 17 میلیون دریافتی دارم جهت اطلاع
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
دریافتیت چقدره؟؟؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
9
58
پاسخ
کارمند مظلوم و بی صدا کی مشکل درست کردن برای نظام ؟ تورم چی میگید ؟
ناشناس
|
Oman
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
8
98
پاسخ
خودشون میگن قیمت ها نزدیک به کشورهای همسایه میشه ، اونوقت حقوقها چی؟ نزدیک به صفر.... چهل پنجاه درصد هیچ فایده ای نداره و میخواید با صدقه جبران کنید؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Oman |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
دوست دارم بدونم اونایی که منفی
زدن کارشون چیه؟ کی هستند؟ این حرفی بود که وزیر گفت... حداقل آزاده باشید
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fJC
tabnak.ir/005fJC