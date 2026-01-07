اظهار نظر نماینده پیشین درباره دلار ۱۴۵ هزار تومانی

نماینده پیشین مجلس با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، مدیریت اقتصادی را ضعیف توصیف کرد و گفت: هرچند تخصص بنده اقتصاد نیست، اما شرایط معیشتی مردم به‌گونه‌ای است که هزینه‌ها و درآمدها به‌شدت برای آنان رنج‌آور شده و دستگاه‌های دولتی نیز عملاً نظاره‌گر نابسامانی‌های اقتصادی هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر با اشاره به وجود فشارهای خارجی و سوءاستفاده‌های داخلی، تأکید کرد: امروز دولت، مجلس و دستگاه قضا باید به‌صورت جدی برای حل وضعیت به‌شدت نابسامان معیشتی مردم وارد عمل شوند. همه دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی باید بر ریشه‌ها و دلایل نابسامانی‌های اقتصادی تمرکز کنند، در روایات متعدد تأکید شده «مَن لا مَعاشَ لَهُ لا مَعادَ لَهُ» کسی که معاش نداشته باشد، دین او نیز در خطر قرار می‌گیرد.

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: دولت و کمیسیون تلفیق مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند. باید پرسید این اقدام تا چه اندازه در کاهش هزینه‌های معیشتی مردم مؤثر است. در شرایط تورم افسارگسیخته کنونی، ۴۰ میلیون تومان هم نیازهای اساسی یک خانواده ۴-۵ نفره را تامین نمی‌کند.

رهبر با بیان اینکه مردم هر روز و هر ساعت شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها هستند، اظهارکرد: کالاهای اساسی با افزایش‌های شدید و لحظه‌ای قیمت مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی حذف سه صفر از پول ملی چه کمکی به معیشت مردم می‌کند؟ وقتی قدرت خرید پول ملی مدام در حال کاهش است، تغییر اسمی واحد پول نمی‌تواند مشکلی از خانواده‌ها حل کند.

وی در بیان راه‌حل‌هایی برای توقف نابسامانی‌های اقتصادی، گفت: حذف صفرها و سیاست‌هایی از این دست، راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست و هیچ دردی از معیشت به‌شدت آسیب‌دیده مردم را دوا نمی‌کند. حقوق‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی تعدیل شود و نظارت بر بازار ارز با دقت و جدیت بیشتری صورت گیرد. همچنین دستگاه‌های قضایی و اجرایی باید با همکاری یکدیگر، سوءاستفاده‌کنندگان و مسببان وضعیت نابسامان اقتصادی را شناسایی و با آنان برخورد کنند.

رهبر وضعیت مسکن را فاجعه‌بار توصیف کرد و گفت: امروز مهم‌ترین وظیفه دولت رسیدگی فوری به امور اقتصادی و جلوگیری از افزایش بیشتر گرانی‌هاست. لازم است از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان خبره اقتصادی استفاده شود تا دلایل افزایش مداوم قیمت ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی به‌طور دقیق بررسی شود. رسیدن قیمت دلار به حدود ۱۴۵ هزار تومان جای تأمل و شرمندگی دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی خود در حوزه دینی اظهار کرد: تمرکز بنده بر امور دینی، تحقیقاتی و نگارش کتاب درباره سیره امیرالمؤمنین است و در همین راستا آثاری درباره سیاست و مدیریت، اقتصاد و معیشت و شاخص‌های کارگزاران از منظر نهج‌البلاغه تألیف کرده‌ام تا نشان دهم الگوی حکمرانی علوی چگونه می‌تواند در اداره کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده پیشین مجلس متذکر شد: مردم ایران مردمی شایسته و نجیب هستند، اما طبقات ضعیف جامعه امروز جز رنج، گرانی و فشار معیشتی از مسئولان چیزی نمی‌بینند. وضعیت فعلی اقتصاد بیشتر به نفع افرادی است که حقوق‌های نجومی و چندصد میلیونی دریافت می‌کنند. اگر از نهج‌البلاغه و عدالت علوی سخن می‌گوییم، باید دید چرا امکان افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم وجود ندارد و چرا رسیدگی به محرومان که از اصول اساسی نهج‌البلاغه است، به‌درستی محقق نمی‌شود. سخنان بنده بیان درد مردم وفاداری است که برای حفظ نظام و انقلاب هزینه داده‌اند و امروز شایسته توجه و حمایت جدی هستند.