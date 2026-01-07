صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اظهار نظر نماینده پیشین درباره دلار ۱۴۵ هزار تومانی

نماینده پیشین مجلس گفت: امروز مهم‌ترین وظیفه دولت رسیدگی فوری به امور اقتصادی و جلوگیری از افزایش بیشتر گرانی‌هاست.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۱۹
| |
141882 بازدید
|
۲۰

اظهار نظر نماینده پیشین درباره دلار ۱۴۵ هزار تومانی

نماینده پیشین مجلس با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، مدیریت اقتصادی را ضعیف توصیف کرد و گفت: هرچند تخصص بنده اقتصاد نیست، اما شرایط معیشتی مردم به‌گونه‌ای است که هزینه‌ها و درآمدها به‌شدت برای آنان رنج‌آور شده و دستگاه‌های دولتی نیز عملاً نظاره‌گر نابسامانی‌های اقتصادی هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر با اشاره به وجود فشارهای خارجی و سوءاستفاده‌های داخلی، تأکید کرد: امروز دولت، مجلس و دستگاه قضا باید به‌صورت جدی برای حل وضعیت به‌شدت نابسامان معیشتی مردم وارد عمل شوند. همه دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی باید بر ریشه‌ها و دلایل نابسامانی‌های اقتصادی تمرکز کنند، در روایات متعدد تأکید شده «مَن لا مَعاشَ لَهُ لا مَعادَ لَهُ» کسی که معاش نداشته باشد، دین او نیز در خطر قرار می‌گیرد.

 این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: دولت و کمیسیون تلفیق مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند. باید پرسید این اقدام تا چه اندازه در کاهش هزینه‌های معیشتی مردم مؤثر است. در شرایط تورم افسارگسیخته کنونی، ۴۰ میلیون تومان هم نیازهای اساسی یک خانواده ۴-۵ نفره را تامین نمی‌کند.

رهبر با بیان اینکه مردم هر روز و هر ساعت شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها هستند، اظهارکرد: کالاهای اساسی با افزایش‌های شدید و لحظه‌ای قیمت مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی حذف سه صفر از پول ملی چه کمکی به معیشت مردم می‌کند؟ وقتی قدرت خرید پول ملی مدام در حال کاهش است، تغییر اسمی واحد پول نمی‌تواند مشکلی از خانواده‌ها حل کند.

وی در بیان راه‌حل‌هایی برای توقف نابسامانی‌های اقتصادی، گفت: حذف صفرها و سیاست‌هایی از این دست، راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست و هیچ دردی از معیشت به‌شدت آسیب‌دیده مردم را دوا نمی‌کند. حقوق‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی تعدیل شود و نظارت بر بازار ارز با دقت و جدیت بیشتری صورت گیرد. همچنین دستگاه‌های قضایی و اجرایی باید با همکاری یکدیگر، سوءاستفاده‌کنندگان و مسببان وضعیت نابسامان اقتصادی را شناسایی و با آنان برخورد کنند.

رهبر وضعیت مسکن را فاجعه‌بار توصیف کرد و گفت: امروز مهم‌ترین وظیفه دولت رسیدگی فوری به امور اقتصادی و جلوگیری از افزایش بیشتر گرانی‌هاست. لازم است از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان خبره اقتصادی استفاده شود تا دلایل افزایش مداوم قیمت ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی به‌طور دقیق بررسی شود. رسیدن قیمت دلار به حدود ۱۴۵ هزار تومان جای تأمل و شرمندگی دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی خود در حوزه دینی اظهار کرد: تمرکز بنده بر امور دینی، تحقیقاتی و نگارش کتاب درباره سیره امیرالمؤمنین است و در همین راستا آثاری درباره سیاست و مدیریت، اقتصاد و معیشت و شاخص‌های کارگزاران از منظر نهج‌البلاغه تألیف کرده‌ام تا نشان دهم الگوی حکمرانی علوی چگونه می‌تواند در اداره کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده پیشین مجلس متذکر شد: مردم ایران مردمی شایسته و نجیب هستند، اما طبقات ضعیف جامعه امروز جز رنج، گرانی و فشار معیشتی از مسئولان چیزی نمی‌بینند. وضعیت فعلی اقتصاد بیشتر به نفع افرادی است که حقوق‌های نجومی و چندصد میلیونی دریافت می‌کنند. اگر از نهج‌البلاغه و عدالت علوی سخن می‌گوییم، باید دید چرا امکان افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم وجود ندارد و چرا رسیدگی به محرومان که از اصول اساسی نهج‌البلاغه است، به‌درستی محقق نمی‌شود. سخنان بنده بیان درد مردم وفاداری است که برای حفظ نظام و انقلاب هزینه داده‌اند و امروز شایسته توجه و حمایت جدی هستند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
70
108
پاسخ
وزیر اقتصاد کاملا مشکوک هست ... روز اول بحثش شد با فرزین که باید نرخ ارز رو رها کنیم و قیمت ها رو جهانی کنیم ...ارز ترجیحی حذف شد بدون هیچ خبر رسانی ، بنزین گرون شد ، دلار هم که به نسبت نقدینگی سال های گذشته ، قیمتش 50 تومنه شده 140 ... نماینده ها استیضاحش کنن و جلیلی رو بذارن جاش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
11
249
پاسخ
اقتصاد خراب پاسپورت ایرانیا به لطف شما جایی قبول ندارن وضعیت بهداشت با گدونی صفر وضعیت اموزش پرورش صفر وضعیت کشور هر کی زودتر از خواب پاشه قیمت مشخص می کنه .چه خبر تو این کشور .بخدا باید اون دنیا جوتب بدید
پاسخ ها
صادق پور حسین معلم بازنشسته تبریزی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
راه نجات کشور فقط در دستان پاک احمدی‌نژاد است.جلیلی از پزشکیان هم ضعیف تر است.
منیژه
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
15
263
پاسخ
فعلا که بالای ۱۴۷ هزار شده حالا شرمندگیتون کجای دلتون گذاشتید
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
8
261
پاسخ
نه شیخ هنوز زود هستش برای شرمندگی .ما چند سال که شرمنده خانواده هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
7
219
پاسخ
این وضعیت خراب مرهون خدمات شما به دلار است
راجو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
20
241
پاسخ
حق این مردم دلار ۳۰۰ هزاری هست
ازماست که بر ماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
5
174
پاسخ
دلار ۱۲۰ تومنی جای شرمندگی نداره مثلا؟
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
چرا شما شرمنده باشین،ماشرمنده شماییم،،فقط باید خدا به داد شماها برسه چه جوری میخواهید جواب این این مردم رو بدین
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
10
183
پاسخ
ببین چه خبره دیر شده دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
11
195
پاسخ
از کرامات شیخ ماست ،اقتصادمون صدهزار برابر از دنیا عقب افتاد
مهدی اصفهانی
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
6
147
پاسخ
همتی را اووردین درست کنه آفرین درست شد
