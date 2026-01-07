صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ارتباط آلودگی هوا با بیماری‌های خودایمنی

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که آلودگی هوا ممکن است در خطر ابتلای افراد به بیماری‌های خودایمنی مانند لوپوس و آرتریت روماتوئید نقش داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۱۰
| |
1635 بازدید
|
۲
ارتباط آلودگی هوا با بیماری‌های خودایمنی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دکتر «ساشا برناتسکی»، محقق ارشد و استاد پزشکی در دانشگاه مک‌گیل کانادا، در یک بیانیه خبری گفت: «این نتایج ما را در مسیر جدیدی برای درک چگونگی ایجاد تغییرات سیستم ایمنی مرتبط با بیماری‌های خودایمنی توسط آلودگی هوا قرار می‌دهد.»

برای این مطالعه، محققان نمونه‌های خون بیش از ۳۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه انتاریو کانادا را جمع‌آوری کردند و سطح آنتی‌بادی‌های ضد هسته‌ای آنها را بررسی کردند.

آنتی‌بادی‌های ضد هسته‌ای توسط سیستم ایمنی به عنوان بخشی از یک بیماری خودایمنی تولید می‌شوند. این آنتی‌بادی‌ها به اشتباه سلول‌ها و بافت‌های خود بدن را هدف قرار می‌دهند.

این تیم نتایج آزمایش خون را با میانگین میزان قرار گرفتن افراد در معرض آلودگی ذرات، بر اساس داده‌های ردیابی آلودگی هوا برای آدرس منزل آنها، مقایسه کردند.

مطالعه نشان داد افرادی که بیشترین میزان قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا را داشتند، ۴۶ تا ۵۴ درصد بیشتر احتمال داشت که سطح بالایی از آنتی‌بادی‌های ضد هسته‌ای داشته باشند.

طبق گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده، آلودگی ذرات ریز شامل ذراتی با عرض ۲.۵ میکرون یا کوچک‌تر است. برای مقایسه، موی انسان ۵۰ تا ۷۰ میکرون عرض دارد.

برناتسکی گفت: «این ذرات ریز موجود در آلودگی هوا به اندازه‌ای کوچک هستند که می‌توانند به جریان خون برسند و به طور بالقوه بر کل بدن تأثیر بگذارند.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی هوا سیستم خودایمنی محیط زیست
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: حذف میرآب‌ها، آب را بحرانی کرد
تداوم آلودگی هوای تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
1
پاسخ
به جان عواملش بیافتد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
0
پاسخ
امسال تعطیل هم نمیکنند
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIo
tabnak.ir/005fIo