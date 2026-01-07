صفحه خبر لوگوبالا تابناک
آمریکا چگونه نفت جهان را کنترل می کند؟

مجموعه رفتارهای آمریکا در دو دهه اخیر برای کنترل بازار انرژی از طریق استفاده از ابزارهای تحریمی و یا مداخله نظامی توانسته برتری این کشور را بربازار نفت تثبیت کند.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۰۷
| |
999 بازدید

آمریکا چگونه نفت جهان را کنترل می کند؟

داوود حشمتی، سرویس انرژی تابناک: در ابتدای دهه دوم قرن 21 با انقلاب نفت شل به بازار جهان وقایعی پشت سر هم به وقوع پیوست تا برتری آمریکا در حوزه نفتی حفظ شود. ابتدا شاهد بهارعربی بودیم که در نهایت منجر به سقوط قذافی در لیبی و مهار تولید و عرضه نفت لیبی به بازار شد. بعد از آن ایران وارد تحریم های بین المللی فروش نفت شد. تحریم هایی که هنوز هم نتوانسته از آن خارج شود. علاوه بر ایران نفت روسیه نیز با تحریم های اروپا و آمریکا از بازار رسمی خارج و به بازار نفت تحریمی وارد شد تا عرضه نفت همچنان در کنترل آمریکا باقی بماند. این وضعیت در مورد سایر کشورها نیز تداوم دارد

با حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور، حالا یکی از مهمترین ذخائر نفتی جهان که البته بازدهی پایینی دارد در اختیار آمریکا قرار گرفته است. اما با این وجود بازارهای نفتی جهان نسبت به تغییر در عرضه نفت و انرژی نگران هستند. از همین رو گزارش های رویترز حاکی از افزایش عرضه نفت به دلیل عدم اطمینان از وضعیت ونزوئلاست. جانیو شاه(Janiv Shah)، تحلیلگر ریستاد، درخصوص افزایش تولید نفت در ونزوئلا معتقد است که افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری بین المللی دارد: «ما تخمین می‌زنیم که با توجه به هزینه‌های افزایشی محدود، تنها ۳۰۰ هزار بشکه در روز عرضه اضافی در دو تا سه سال آینده وجود داشته باشد. بخشی از این مبلغ می‌تواند به صورت طبیعی توسط شرکت PDVSA تأمین مالی شود، اما برای تحقق تولید ۳ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۴۰، به سرمایه بین‌المللی نیاز است

گزارش های رسمی نشان میدهد آمریکا بیشترین تولید نفت در جهان را در اختیار دارد. در عین حال ده تولید کننده نفت جهان بیش از 75 درصد تولید را در اختیار دارند. ده کشوری که بررسی وضعیت آنها می تواند گویای چگونگی تسلط آمریکا بر بازار نفت باشد.

صرفنظر از لیبی و ونزوئلا که درحال حاضر نزدیک به یک میلیون بشکه نفت تولید می کنند و بخش مهمی از آن هم در داخل مصرف میشود وضعیت این کشورها قابل تامل است.

ایالات متحده با 20.8 میلیون بشکه تولید در روز برترین تولید کننده

عربستان سعودی با 11.1 میلیون بشکه در روز همراستا و همراه با سیاست های انرژی آمریکا

روسیه با 10.7 میلیون بشکه تولید نفت تحت تحریم آمریکا و مهار فروش نفت و عرضه آن به بازارهای رسمی

کانادا با 5.9 میلیون بشکه تولید، همراستا با سیاستهای آمریکا

عراق با 4.4 میلیون بشکه تولید، در اختیار سیاست های آمریکا

امارات متحده عربی با 4.1 میلیون بشکه، همراستا با سیاست های آمریکا

ایران با 3.9 میلیون بشکه در روز تحت تحریم و مهار شده توسط آمریکا

کویت با 2.9 میلیون بشکه همراستا با سیاست های آمریکا

 

اینگونه است که آمریکا با تسلط کامل بر کشورهای نفتی می تواند با وارد و یا خارج کردن یکی از کشورها به بازار نفت قیمت ها را در محدوده ای که نیاز دارد کنترل کند.

1

ایالات متحده آمریکا

~20.8 میلیون بشکه/روز (بیشترین تولید)

2

عربستان سعودی

~11.1 میلیون بشکه/روز  

3

روسیه

~10.7 میلیون بشکه/

4

کانادا

~5.7–5.9 میلیون بشکه/روز  

5

چین

~5.0–5.3 میلیون بشکه/روز  

6

عراق

~4.4 میلیون بشکه/روز  

7

برزیل

~4.2–4.3 میلیون بشکه/روز  

8

امارات متحده عربی

~4.1 میلیون بشکه/روز  

9

ایران

~3.9–4.0 میلیون بشکه/روز  

10

کویت

~2.7–2.9 میلیون بشکه/روز  

منبع: Jagranjosh.com

