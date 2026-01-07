صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش مسکو به ماجرای نفتکش مرتبط با ایران

حضور زیردریایی روسی در کنار نفتکش ونزوئلایی، اقدام آمریکا برای توقیف این نفتکش را ناکام گذاشته است. پیش از این رسانه‌های امریکایی مدعی شده بودند که این نفتکش متعلق به ایران است اما روسیه این ادعا را رد کرد و گفت این نفتکش متعلق به روسیه است و آمریکا نیز عملیات را متوقف کرد. اما خبرها حاکی از آن است که این عملیات و تعقیب و گریز این نفتکش همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۸۳
| |
4729 بازدید

واکنش مسکو به ماجرای نفتکش مرتبط با ایران

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه در وزارت جنگ و نیروی دریایی  آمریکا گزارش داد روسیه یک زیردریایی هسته‌ای را برای اسکورت نفتکش «مارینرا» اعزام کرده است؛ نفتکشی که حامل نفت خام ونزوئلا بوده و در آب‌های کارائیب، نزدیک سواحل ونزوئلا، هدف تلاش آمریکا برای توقیف قرار داشت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ زیردریایی روسی از کلاس «بورِی» یا «یاسِن» در روزهای اخیر در نزدیکی این نفتکش ظاهر شده و آن را در مسیر حرکت به سمت مقصد نهایی همراهی می‌کند؛ مقصدی که به نوشته وال‌استریت ژورنال، احتمالاً هند یا چین است. منابع آمریکایی تأکید کرده‌اند حضور این زیردریایی عملاً هرگونه عملیات نیروی دریایی آمریکا برای توقیف کشتی را غیرممکن کرده است.

تسنیم به نقل از وال‌استریت ژورنال در ادامه نوشت: «اعزام زیردریایی روسی به منطقه کارائیب، نشانه‌ای آشکار از حمایت مسکو از دولت نیکولاس مادورو پس از دستگیری او توسط نیروهای آمریکایی و عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ونزوئلا است. این اقدام، سطح جدیدی از درگیری غیرمستقیم میان دو قدرت بزرگ را نشان می‌دهد.»

بر اساس این گزارش، نفتکش «مارینرا» که تحت پرچم پاناما تردد می‌کند، متعلق به شرکت‌هایی مرتبط با شرکت ملی نفت ونزوئلا «PDVSA» است و در ماه‌های اخیر، به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، از مسیرهای غیررسمی برای صادرات نفت ونزوئلا استفاده می‌کرده است. مقام‌های آمریکایی مدعی بودند این کشتی در حال نقض تحریم‌ها بوده و قصد توقیف آن را داشتند، اما پس از شناسایی زیردریایی روسی، این عملیات متوقف شد.

وزارت دفاع روسیه تاکنون به‌طور رسمی این گزارش را تأیید نکرده است، اما ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در واکنش به این خبرها اعلام کرد: «روسیه همواره از متحدان خود در برابر اقدامات غیرقانونی یکجانبه حمایت می‌کند. حضور ناوهای روسی در آب‌های بین‌المللی کاملاً قانونی است و مطابق با قوانین دریانوردی انجام می‌شود.»

ماجرای بلا ۱

یورونیوز در گزارشی به نقل از فایننشال‌تایمز، نوشت: نفتکش «مارینرا» که پیش‌تر با نام «بلا ۱» شناخته می‌شد و نیروهای آمریکایی از حدود یک ماه پیش در تعقیب آن هستند، اکنون به نزدیکی سواحل بریتانیا رسیده است.

«سی‌بی‌اس» روز دوشنبه به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که نیروهای این کشور قصد دارند با یورش به این نفتکش، آن را توقیف کنند.

به گفته دو مقام آگاه از طرح توقیف این نفتکش، آمریکا ترجیح می‌دهد به جای غرق کردن، آن را توقیف کند. به گفته آن‌ها، عملیات توقیف ممکن است با حضور تفنگداران دریایی و کماندوهای نیروهای عملیات ویژه انجام شود.

به گزارش «فایننشال‌تایمز»، بر اساس داده‌های رهگیری پروازها، به نظر می‌رسد که هواپیماهای نظامی آمریکا، بریتانیا و ایرلند در حال ردیابی این نفتکش بودند.

درصورتی که ایالات متحده بخواهد این نفتکش را توقیف کند، احتمالا از تجهیزاتی که به تازگی در پایگاه‌های نیروی هوایی بریتانیا مستقر کرده، از جمله هلیکوپترهای «بلک‌هاوک» استفاده می‌کند.

«نیویورک‌تایمز» پیش‌تر به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که خدمه «بلا ۱» در جریان گریز از نیروهای ایالات متحده روی بدنه کشتی یک پرچم روسیه کشیدند و اعلام کردند که تحت پرچم روسیه هستند.

به گفته مقامات آمریکایی، این کشتی پیش‌ از این بدون پرچم در حال حرکت بود و بنابر قوانین بین‌المللی، همین موضوع آن را مشمول بازرسی گارد ساحلی می‌کند.

بنابر این گزارش، دولت روسیه رسما از ایالات متحده خواسته است که تعقیب این نفتکش را متوقف کند. این نفتکش که پیش‌تر با نام «بلا ۱» شناخته می‌شد، اخیرا تحت نام جدید «مارینرا» در فهرست رسمی ثبت کشتی‌های روسیه ظاهر شده و بندر ثبت‌شده آن «سوچی» اعلام شده است.

بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این نفتکش که پیش‌تر با پرچم «پاناما» ثبت شده بود، به دلیل انتقال نفت تحریم‌شده ایران در سال ۲۰۲۴ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه ایران بلا 1 نفتکش ونزوئلا حمله آمریکا به ونزوئلا جنگ نفتکش ها دریای کارائیب خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فوری: اقدام بی‌سابقه آمریکا در توقیف نفتکش روسیه
لحظه انهدام یک قایق دیگر توسط ارتش آمریکا
آمریکا نفتکش خالی را توقیف کرد!
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آمریکا نفتکش ونزوئلا را توقیف کرد
نفتکش‌ها همچنان به ونزوئلا می‌رسند
نفتکش سوم ایران به نزدیکی ونزوئلا رسید
چهارمین نفتکش ایران هم به دریای کارائیب رسید
افزایش حضور نیروهای عملیاتی آمریکا در دریای کارائیب
واکنش ایران به توقف نفتکش ونزوئلایی توسط آمریکا
مادورو به مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داد
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
نفتکش‌های آمریکایی در راه ونزوئلا
تصویر واضح از مادورو پس از انتقال به نیویورک
شورای امنیت برای تجاوز آمریکا به صحنه می‌آید
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
تکلیف طلب ایران از ونزوئلا چه می‌شود؟ پاسخ مقام ایرانی
سفر مرموز نفتکش سعودی به ونزوئلا
تعداد زیادی از نفتکش‌ها در حال تغییر مسیر از ونزوئلا هستند
لحظات حمله آمریکا و انهدام سومین قایق ونزوئلا
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIN
tabnak.ir/005fIN