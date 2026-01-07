واکنش مسکو به ماجرای نفتکش مرتبط با ایران
روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه در وزارت جنگ و نیروی دریایی آمریکا گزارش داد روسیه یک زیردریایی هستهای را برای اسکورت نفتکش «مارینرا» اعزام کرده است؛ نفتکشی که حامل نفت خام ونزوئلا بوده و در آبهای کارائیب، نزدیک سواحل ونزوئلا، هدف تلاش آمریکا برای توقیف قرار داشت.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ زیردریایی روسی از کلاس «بورِی» یا «یاسِن» در روزهای اخیر در نزدیکی این نفتکش ظاهر شده و آن را در مسیر حرکت به سمت مقصد نهایی همراهی میکند؛ مقصدی که به نوشته والاستریت ژورنال، احتمالاً هند یا چین است. منابع آمریکایی تأکید کردهاند حضور این زیردریایی عملاً هرگونه عملیات نیروی دریایی آمریکا برای توقیف کشتی را غیرممکن کرده است.
تسنیم به نقل از والاستریت ژورنال در ادامه نوشت: «اعزام زیردریایی روسی به منطقه کارائیب، نشانهای آشکار از حمایت مسکو از دولت نیکولاس مادورو پس از دستگیری او توسط نیروهای آمریکایی و عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ونزوئلا است. این اقدام، سطح جدیدی از درگیری غیرمستقیم میان دو قدرت بزرگ را نشان میدهد.»
بر اساس این گزارش، نفتکش «مارینرا» که تحت پرچم پاناما تردد میکند، متعلق به شرکتهایی مرتبط با شرکت ملی نفت ونزوئلا «PDVSA» است و در ماههای اخیر، بهدلیل تحریمهای آمریکا، از مسیرهای غیررسمی برای صادرات نفت ونزوئلا استفاده میکرده است. مقامهای آمریکایی مدعی بودند این کشتی در حال نقض تحریمها بوده و قصد توقیف آن را داشتند، اما پس از شناسایی زیردریایی روسی، این عملیات متوقف شد.
وزارت دفاع روسیه تاکنون بهطور رسمی این گزارش را تأیید نکرده است، اما ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در واکنش به این خبرها اعلام کرد: «روسیه همواره از متحدان خود در برابر اقدامات غیرقانونی یکجانبه حمایت میکند. حضور ناوهای روسی در آبهای بینالمللی کاملاً قانونی است و مطابق با قوانین دریانوردی انجام میشود.»
ماجرای بلا ۱
یورونیوز در گزارشی به نقل از فایننشالتایمز، نوشت: نفتکش «مارینرا» که پیشتر با نام «بلا ۱» شناخته میشد و نیروهای آمریکایی از حدود یک ماه پیش در تعقیب آن هستند، اکنون به نزدیکی سواحل بریتانیا رسیده است.
«سیبیاس» روز دوشنبه به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که نیروهای این کشور قصد دارند با یورش به این نفتکش، آن را توقیف کنند.
به گفته دو مقام آگاه از طرح توقیف این نفتکش، آمریکا ترجیح میدهد به جای غرق کردن، آن را توقیف کند. به گفته آنها، عملیات توقیف ممکن است با حضور تفنگداران دریایی و کماندوهای نیروهای عملیات ویژه انجام شود.
به گزارش «فایننشالتایمز»، بر اساس دادههای رهگیری پروازها، به نظر میرسد که هواپیماهای نظامی آمریکا، بریتانیا و ایرلند در حال ردیابی این نفتکش بودند.
درصورتی که ایالات متحده بخواهد این نفتکش را توقیف کند، احتمالا از تجهیزاتی که به تازگی در پایگاههای نیروی هوایی بریتانیا مستقر کرده، از جمله هلیکوپترهای «بلکهاوک» استفاده میکند.
«نیویورکتایمز» پیشتر به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که خدمه «بلا ۱» در جریان گریز از نیروهای ایالات متحده روی بدنه کشتی یک پرچم روسیه کشیدند و اعلام کردند که تحت پرچم روسیه هستند.
به گفته مقامات آمریکایی، این کشتی پیش از این بدون پرچم در حال حرکت بود و بنابر قوانین بینالمللی، همین موضوع آن را مشمول بازرسی گارد ساحلی میکند.
بنابر این گزارش، دولت روسیه رسما از ایالات متحده خواسته است که تعقیب این نفتکش را متوقف کند. این نفتکش که پیشتر با نام «بلا ۱» شناخته میشد، اخیرا تحت نام جدید «مارینرا» در فهرست رسمی ثبت کشتیهای روسیه ظاهر شده و بندر ثبتشده آن «سوچی» اعلام شده است.
بنابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این نفتکش که پیشتر با پرچم «پاناما» ثبت شده بود، به دلیل انتقال نفت تحریمشده ایران در سال ۲۰۲۴ تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفت.