مذاکره ایران و آمریکا منتفی است؛ مگر به این شرط!
بیاعتمادی عمیق میان تهران و واشنگتن، بهویژه پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای برجام و فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا علیه ایران، فضایی خصمانه و دشوار برای هرگونه گفتوگو ایجاد کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ حمایتهای آمریکا و اسرائیل از معترضان ایرانی و ادامه تهدیدات نظامی، بیشتر به تشدید این بحران دامن زده است، به طوری که احتمال هرگونه همکاری دیپلماتیک یا سازش را بهشدت کاهش داده است. در این میان، برخی کشورها همچون قطر به دنبال میانجیگری و یافتن راهحلهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها هستند.
قطر که پیشتر نیز نقشی در تسهیل مذاکرات ایران و آمریکا ایفا کرده، همچنان بر این باور است که دیپلماسی میتواند راهی برای حل بحران پیدا کند. با این حال، بررسی شرایط کنونی نشان میدهد دو طرف اصلی، یعنی ایران و آمریکا، تمایلی جدی به بازگشت به میز مذاکره ندارند.
ایران خواستار اعتمادسازی و رفع برخی تحریمها پیش از هرگونه مذاکره است، در حالی که آمریکا همچنان سیاست فشار حداکثری را دنبال میکند و بر اساس تجربیات گذشته، تمایلی به تغییر رویکرد خود ندارد. در نهایت، با توجه به شرایط موجود و ارزیابیهای راهبردی، به نظر میرسد تا زمانی که سیاستهای بنیادین هر دو کشور تغییر نکند، احتمال موفقیت در مذاکرات و بازگشت به توافقهای قبلی، بسیار کم خواهد بود. دیپلماسی باید در فضایی عاری از تهدیدات و فشارها انجام شود که در حال حاضر، چنین شرایطی در روابط ایران و آمریکا مشاهده نمیشود.
