مذاکره ایران و آمریکا منتفی است؛ مگر به این شرط!

در تحلیل راهبردی وضعیت کنونی روابط ایران و آمریکا، می‌توان گفت بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور به نقطه‌ای رسیده است که هرگونه مذاکره جدی در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۸۲
| |
7303 بازدید
|
۸

مذاکره ایران و آمریکا منتفی است؛ مگر به این شرط!

بی‌اعتمادی عمیق میان تهران و واشنگتن، به‌ویژه پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا علیه ایران، فضایی خصمانه و دشوار برای هرگونه گفت‌وگو ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ حمایت‌های آمریکا و اسرائیل از معترضان ایرانی و ادامه تهدیدات نظامی، بیشتر به تشدید این بحران دامن زده است، به‌ طوری که احتمال هرگونه همکاری دیپلماتیک یا سازش را به‌شدت کاهش داده است. در این میان، برخی کشورها همچون قطر به‌ دنبال میانجیگری و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها هستند.

قطر که پیش‌تر نیز نقشی در تسهیل مذاکرات ایران و آمریکا ایفا کرده، همچنان بر این باور است که دیپلماسی می‌تواند راهی برای حل بحران پیدا کند. با این حال، بررسی شرایط کنونی نشان می‌دهد دو طرف اصلی، یعنی ایران و آمریکا، تمایلی جدی به بازگشت به میز مذاکره ندارند.

ایران خواستار اعتمادسازی و رفع برخی تحریم‌ها پیش از هرگونه مذاکره است، در حالی‌ که آمریکا همچنان سیاست فشار حداکثری را دنبال می‌کند و بر اساس تجربیات گذشته، تمایلی به تغییر رویکرد خود ندارد. در نهایت، با توجه به شرایط موجود و ارزیابی‌های راهبردی، به‌ نظر می‌رسد تا زمانی‌ که سیاست‌های بنیادین هر دو کشور تغییر نکند، احتمال موفقیت در مذاکرات و بازگشت به توافق‌های قبلی، بسیار کم خواهد بود. دیپلماسی باید در فضایی عاری از تهدیدات و فشارها انجام شود که در حال حاضر، چنین شرایطی در روابط ایران و آمریکا مشاهده نمی‌شود.

مذاکرات ایران آمریکا توافق رابطه ایران و آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
36
پاسخ
دیگه فرصت تموم شد ...
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
46
پاسخ
این وسط عمر و زندگی مردم هم نابود شد
سر چی ؟؟؟؟ ما خودمونم نمی‌دونیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
21
پاسخ
منفعت قطر چیه این وسط؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
34
پاسخ
مذاکره وقتش تمام شد رفت
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
41
پاسخ
فعلا ما در شرایطی نیستیم که شرط بگذاریم .
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
36
پاسخ
بساط مذاکرات دیگه جمع شده ، با این وضع داخل کدوم کشوری میاد مذاکره با ما مگر برای مذاکره تحمیلی
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
36
پاسخ
ترامپ بارها رسماً و علناً گفته که دیگر مذاکره لازم نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
41
پاسخ
مگه تجریمها نعمت نبود؟
