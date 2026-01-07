آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
سوریه و رژیم صهیونیستی روز سهشنبه دور جدیدی از مذاکرات را که دو روز به طول انجامید و با حمایت ایالات متحده در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار شد، به پایان رساندند. بیانیه مشترکی که در پایان این نشست توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، به شرح زیر است:
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «مقامات ارشد اسرائیلی و سوری تحت نظارت ایالات متحده در پاریس دیدار کردند. رهبری رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ در خاورمیانه امکان انجام گفتوگوهای سازندهای را فراهم کرد که محور آن احترام به حاکمیت و ثبات سوریه، امنیت اسرائیل و شکوفایی آنها بود. اسرائیل و جمهوری سوریه (که از این پس «طرفین» نامیده میشوند) به تفاهمهای زیر دست یافتهاند:
طرفین تعهد خود را برای تلاش در جهت دستیابی به ترتیبات امنیتی و ثبات پایدار مورد تاکید مجدد قرار میدهند.
هر دو طرف تصمیم گرفتهاند یک سازوکار تلفیقی مشترک ـ یک واحد ارتباطی اختصاصی ـ ایجاد کنند تا هماهنگی فوری و مستمر در زمینه تبادل اطلاعات، کاهش تنشهای نظامی، تعاملات دیپلماتیک و فرصتهای تجاری، تحت نظارت ایالات متحده تسهیل شود.
این سازوکار بهعنوان بستری برای رسیدگی سریع به هرگونه اختلاف و تلاش برای جلوگیری از سوتفاهمها عمل خواهد کرد.
ایالات متحده از این گامهای مثبت استقبال میکند و همچنان متعهد به حمایت از اجرای این تفاهمها، بهعنوان بخشی از تلاشهای گستردهتر برای دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه باقی میماند. هنگامی که کشورهای مستقل به شیوهای محترمانه و سازنده همکاری کنند، شکوفایی آزاد خواهد شد.
این بیانیه مشترک بازتابدهنده روح نشست مهم امروز و عزم طرفین برای گشودن صفحهای جدید در روابط خود، به نفع نسلهای آینده است.»
و شما نشر نكرديد حالا مونده بر قدرت پيشگويي ها ايمان بياوريد
نه اشاره به تعیین تکلیف خساراتی که از طرف اسرائیل بوجود آمده و نه احترام به مرزها و نه .... فقط اینکه سوریه تحت کنترل اسرائیله
هیچ وقت این بیانیه هم تاییدی بر دایمی بودن اشغال است و گرنه از بیانیه های بی خاصیت هزاران هزار تا حالا دادند و بعد این هم میدهند