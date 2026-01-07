صفحه خبر لوگوبالا تابناک
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند

آمریکا، رژیم صهیونیستی و سوریه روز سه‌شنبه در پایان نشست سه‌جانبه خود در پاریس بیانیه مشترکی صادر کردند.
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند

سوریه و رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه دور جدیدی از مذاکرات را که دو روز به طول انجامید و با حمایت ایالات متحده در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار شد، به پایان رساندند. بیانیه مشترکی که در پایان این نشست توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، به شرح زیر است:

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،‌ «مقامات ارشد اسرائیلی و سوری تحت نظارت ایالات متحده در پاریس دیدار کردند. رهبری رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ در خاورمیانه امکان انجام گفت‌وگوهای سازنده‌ای را فراهم کرد که محور آن احترام به حاکمیت و ثبات سوریه، امنیت اسرائیل و شکوفایی آن‌ها بود. اسرائیل و جمهوری سوریه (که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند) به تفاهم‌های زیر دست یافته‌اند:

طرفین تعهد خود را برای تلاش در جهت دستیابی به ترتیبات امنیتی و ثبات پایدار مورد تاکید مجدد قرار می‌دهند.

هر دو طرف تصمیم گرفته‌اند یک سازوکار تلفیقی مشترک ـ یک واحد ارتباطی اختصاصی ـ ایجاد کنند تا هماهنگی فوری و مستمر در زمینه تبادل اطلاعات، کاهش تنش‌های نظامی، تعاملات دیپلماتیک و فرصت‌های تجاری، تحت نظارت ایالات متحده تسهیل شود.

این سازوکار به‌عنوان بستری برای رسیدگی سریع به هرگونه اختلاف و تلاش برای جلوگیری از سوتفاهم‌ها عمل خواهد کرد.

ایالات متحده از این گام‌های مثبت استقبال می‌کند و همچنان متعهد به حمایت از اجرای این تفاهم‌ها، به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه باقی می‌ماند. هنگامی که کشورهای مستقل به شیوه‌ای محترمانه و سازنده همکاری کنند، شکوفایی آزاد خواهد شد.

این بیانیه مشترک بازتاب‌دهنده روح نشست مهم امروز و عزم طرفین برای گشودن صفحه‌ای جدید در روابط خود، به نفع نسل‌های آینده است.»

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
37
10
پاسخ
سه ماه پيش نوشتم پيش گويي ها در راهند
و شما نشر نكرديد حالا مونده بر قدرت پيشگويي ها ايمان بياوريد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
هیچ چیز جدیدی در این تفاهم نامه نیست.
نه اشاره به تعیین تکلیف خساراتی که از طرف اسرائیل بوجود آمده و نه احترام به مرزها و نه .... فقط اینکه سوریه تحت کنترل اسرائیله
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
31
75
پاسخ
پس کی اسراییل از زمین های اشغالی سوریه بیرون میره
هیچ وقت این بیانیه هم تاییدی بر دایمی بودن اشغال است و گرنه از بیانیه های بی خاصیت هزاران هزار تا حالا دادند و بعد این هم میدهند
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
14
70
پاسخ
بله به نظارت آمریکا یعنی اول شیتیل مارو بزارید کنار
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
10
27
پاسخ
با خوندن متن این خبر یاد تیکه کلامهای گلامپ ( سریال گالیور) افتادم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
16
44
پاسخ
آمريکا و اسرائیل داره دیر می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
33
73
پاسخ
این چه جور رابطه ای با سوریه هست که زی سازهای آن راتخریب و نابود کرد ای لعنت به این دوستی
دانیال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
47
66
پاسخ
مزخرفتر ازین دیگه نیست توافق برای نابودکردن ونابودشدن
یگانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
82
99
پاسخ
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل که سوریه را تکه پاره کردند وخون خیلی بی گناهان را ریختند
پاسخ ها
مهرداد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
سوریه اگه به این روز افتاده به خاطر مردم و ارتش بیغیرتشه
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
48
56
پاسخ
جوجه+ اخرپاییز
این یابوی خودشیفته ترامپ فاتحه خودش و همه رو میخونه
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
52
67
پاسخ
لعنت بر اسراییل
