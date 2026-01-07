نابرابری در کار؛ چرا خواب زنان کامل نیست؟

خواب کافی و با کیفیت برای سلامت جسم و روان ضروری است، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که زنان نسبت به مردان بیشتر از مشکلات خواب رنج می‌برند.

به گزارش تابناک؛ اختلالات خواب در زنان نه تنها شامل بی‌خوابی یا بیدار شدن‌های مکرر شبانه می‌شود، بلکه باعث می‌شود آنها کمتر از خواب خود بهره بازسازی‌کننده ببرند و روز بعد احساس خستگی و کسالت کنند.

بخش مهمی از این تفاوت‌ها به تغییرات هورمونی مرتبط است. چرخه قاعدگی، بارداری، و دوره‌های پیش یائسگی و یائسگی موجب نوسانات استروژن و پروژسترون می‌شوند که بر کیفیت و ریتم خواب اثر می‌گذارند. زنان در دوره پیش یائسگی تا ۶۰ درصد بیشتر از مشکلات خواب شاکی‌اند و ممکن است شب‌ها بار‌ها از خواب بیدار شوند یا دچار بی‌خوابی طولانی شوند. علاوه بر آن، حساسیت بالاتر زنان نسبت به اضطراب، افسردگی و سطح بالای کورتیزول می‌تواند خواب آنها را به شکل قابل‌توجهی مختل کند.

عوامل اجتماعی و روانی

مشکلات خواب زنان تنها جنبه زیستی ندارد؛ بار ذهنی و مسئولیت‌های اجتماعی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. مراقبت از خانواده، انجام کار‌های خانه، برنامه‌ریزی روزانه و فشار‌های محیطی باعث می‌شود ذهن زنان حتی هنگام خواب فعال باقی بماند. نتیجه این است که مدت زمان حضور در رختخواب لزوماً به معنای خواب با کیفیت نیست و خواب اغلب تکه‌تکه و کم‌اثر است. جالب این که تحقیقات نشان می‌دهد زنانی که با شریک زندگی می‌خوابند، به ویژه اگر شریکشان خروپف یا حرکت داشته باشد، خواب ضعیف‌تری تجربه می‌کنند.

پیامد‌های سلامت

خواب ناکافی پیامد‌های فراتر از خستگی روزانه دارد. مطالعات نشان می‌دهد که خواب ضعیف با افزایش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی، اختلالات متابولیک و زوال شناختی در زنان مرتبط است. سیستم پاسخ به استرس و التهاب در بدن زنان باعث می‌شود اثرات منفی خواب ناکافی در آنها بیشتر باشد.

کارشناسان سلامت تأکید می‌کنند که هم نگاه پزشکی ویژه به خواب زنان و هم تغییرات اجتماعی و فرهنگی می‌تواند کیفیت خواب را بهبود دهد. سیاست‌های کاری با نگاه جنسیتی، کاهش نابرابری‌ها و توجه بیشتر به مسئولیت‌های خانگی و اجتماعی زنان، می‌تواند فشار ذهنی و روانی آنها را کاهش دهد و در نتیجه به خواب بهتر و سالم‌تر منجر شود.