تابناک گزارش می‌دهد

«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است

تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده و می‌تواند «جنگ پیش دستانه» ایران علیه اسرائیل را به عنوان یک گزینه مطرح سازد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۰۵
| |
181495 بازدید
|
۱۳۸

«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است

محور بیانیه شورای عالی دفاع بر دو وجه تأکید دارد: یکی حق «دفاع مشروع» و دیگری «حمله پیش دستانه».

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۱۶ دیماه با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظر‌های مداخله‌جویانه علیه کشور، تأکید کرد: امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران، خط قرمزی غیرقابل عبور است و هرگونه تعرض یا تداوم رفتار‌های خصمانه، با پاسخ متناسب، قاطع و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

در بیانیه دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران آمده است: دشمنان دیرینه این سرزمین که بار‌ها و به‌صراحت مسئولیت کشتار زنان و کودکان ایرانی را بر عهده گرفته‌اند، با تکرار و تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظر‌های مداخله‌جویانه و در تعارض آشکار با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، رویکردی هدفمند را دنبال می‌کنند که معطوف به تجزیه ایران عزیز و وارد آوردن لطمه به کیان کشور است؛ مسیری که نه صرفاً بیان مواضع سیاسی، بلکه بخشی از یک الگوی فشار و ارعاب بوده و نمی‌تواند بی‌پاسخ، بی‌هزینه یا خارج از معادلات میدانی تلقی شود. 

در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر انسجام ملی، توان بازدارندگی همه‌جانبه و آمادگی کامل دفاعی، بار دیگر تصریح می‌کند که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، خط قرمزی غیرقابل عبور است. هرگونه تعرض به منافع ملی، مداخله در امور داخلی یا اقدام علیه ثبات ایران با واکنشی متناسب، هدفمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

در این بیانیه تصریح شده است: در چارچوب دفاع مشروع، جمهوری اسلامی ایران خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌داند و نشانه‌های عینی تهدید را بخشی از معادله امنیتی تلقی می‌کند.

این بیانیه تأکید می‌کند: تشدید ادبیات تهدید و مداخله که فراتر از یک موضع‌گیری لفظی است، می‌تواند به‌مثابه رفتاری خصمانه فهم شود؛ مسیری که تداوم آن، پاسخ متناسب، قاطع و تعیین‌کننده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت و مسئولیت کامل پیامد‌ها بر عهده طراحان این روند است.

محور بیانیه شورای عالی دفاع بر دو وجه تأکید دارد: یکی حق «دفاع مشروع» و دیگری «حمله پیش دستانه».

مورد اول مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل است. اگرچه بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل موسوم به اصل «عدم توسل به زور» «اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود»، اما اگر تجاوزی به کشوری صورت گیرد بر اساس ماده ۵۱ «حق دفاع مشروع» کشور مورد حمله قرار گرفته مجاز و مشروع است و می‌تواند پاسخ دهد.

لذا یک بعد بیانیه شورای دفاع مبتنی بر «اصل دفاع مشروع» است. اما بعد مهتر این بیانیه ناظر بر «نشانه‌های عینی تهدید» است. در این زمینه همانگونه که بیانیه اشعار می‌دارد ایران خود را محدود به واکنش به یک حمله نظامی نخواهد کرد و اقدام علیه «تهدیدات عینی» خواهد کرد.

با توجه به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تمامیت ارضی ایران به بهانه برنامه هسته‌ای و موشکی و حتی حمایت از اغتشاشات، این تهدیدات از جنبه «ذهنی» و «روانی» خارج شده و وارد فاز «عینی» شده است.

این تغییر فاز با مرور اظهارات مقامات آمریکایی و صهیونیست در روز‌های اخیر قابل احصا است. 

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً در جریان استقبال از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که به پالم‌بیچ فلوریدا و اقامتگاه ریاست‌جمهوری ایالات متحده سفر کرده بود، گفته بود: «شنیده‌ام که ایران در تلاش است تا (قابلیت‌های هسته‌ای) خود را بازسازی کند و اگر این کار را انجام دهد، ما آن را نابود خواهیم کرد. البته امیدوارم این اتفاق رخ ندهد.»

وی صراحتا در خصوص برنامه موشکی ایران نیز تهدیده کرده بود: «در صورتی که ایران به توسعه برنامه موشکی خود ادامه دهد، فورا به آن حمله خواهد شد.»

دونالد ترامپ در پاسخ به اینکه آیا به بنیامین نتانیاهو اجازه می‌دهد دوباره به ایران حمله کند، گفت: «برای موشک‌های بالستیک، بله. برای سلاح هسته‌ای، سریع!»

ترامپ حدود دو هفته قبل از سفر نتانیاهو نیز حمله پیشگیرانه به برنامه موشکی ایران را مطرح کرده بود. رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی پنج شنبه ۲۰ آذر در دفتر بیضی در این زمینه گفته بود: ایرانی‌ها خیلی سریع در حال بازسازی برنامه موشکی خود هستند. آنها می‌توانند تلاش کنند. اما احیای برنامه هسته‌ای برای ایرانی‌ها به زمان بسیاری نیاز دارد و اگر بخواهند آن را بدون توافق بازسازی و احیا کنند، دوباره آن را نابود خواهیم کرد. ما می‌توانیم موشک‌های ایران را هم خیلی سریع از کار بیاندازیم.

چند روز پس از این سفر و دیدار با ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفته بود: «اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران برنامه موشک‌های بالستیک خود را احیا کند.»

نتانیاهو همچنین گفته بود: کابینه اسرائیل، تصمیم مهم و بزرگی برای حمله به ایران برای از بین بردن تهدیداتی مانند برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک اتخاذ کرد.

پیش از سفر نتانیاهو به آمریکا نیز «ان‌بی‌سی نیوز» در گزارشی از زبان چهار مقام سابق آمریکایی اعلام کرده بود: مقامات اسرائیلی که نگران گسترش تولید برنامه موشک‌های بالستیک ایران هستند، برای ارائه توضیحاتی به ترامپ درباره گزینه‌های احتمالی حمله مجدد به تهران آماده می‌شوند.

در خصوص حمایت از اغتشاشات ایران نیز رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با دخالت در مسائل داخلی در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته است: «اگر ایران به روی معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنها را به‌طور خشونت‌آمیز بکشد ایالات متحده آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. ما کاملا برای اقدام آماده‌ایم.»

پس از آن نیز «ترامپ» بار دیگر گفته بود که ایالات متحده از نزدیک اعتراضات در ایران را زیر نظر دارد و در صورت بروز تلفات، قول واکنش شدید واشنگتن را داد.

او در جمع خبرنگاران به مسائل داخلی ایران اشاره کرده و با ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه خود مدعی شد: «ما اوضاع را از نزدیک زیرنظر داریم. اگر آنها مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، فکر می‌کنم از سوی ایالات متحده به شدت مورد ضربه قرار خواهند گرفت.»

این اظهارات تکرار پیام بی‌سابقه قبلی ترامپ در حمایت از معترضان ایرانی در شبکه اجتماعی تروث سوشال بود.

هم راستا با ترامپ، نتانیاهو نیز در حمایت از اغتشاشگران گفته است: ما در اسرائیل از «ملت ایران» در مبارزاتش برای دستیابی به «عدالت و آزادی» حمایت می‌کنیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هدف تحریک افکار عمومی داخلی در ایران، افزوده بود: ما احتمالا در حال حاضر در شرایط حساسی قرار داریم که «ملت ایران» سرنوشت خودش را رقم می‌زند.

بر اساس این «تهدیدات عینی» و مصرح توسط مقامات آمریکایی و صهیونیست، ایران سخن از «جنگ پیش دستانه» رانده است و آنرا به عنوان یک گزینه مدنظر دارد. 

اهمیت این موضوع در عنصر غافلگیری است. اگرچه در جنگ ۱۲ روزه در ابتدا ایران با غافلگیری تجاوز رژیم صهیونیستی مواجه شد ولی تجارب ناشی از آن جنگ و وجود تهدیدات عینی، «جنگ پیش دستانه» می‌تواند بر این عنصر غلبه کند.

بر این اساس ایران با «جنگ پیش دستانه» می‌تواند ابتکار عمل در تهدیدات علیه امنیت ملی خود را مدیریت کند و هزینه هر گونه تجاوز به خاکش را کاهش دهد.

روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸۴
در انتظار بررسی: ۹۹
انتشار یافته: ۱۳۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
82
328
پاسخ
الان کی به منشور سازمان ملل فکر میکنه؟
ایران غیر از اقدامات جدی هیچ راهی نداره !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مثلا میگی چیکار کنه نابغه ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند مثل سگ ترسو از دور واق واق می کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
حمله پیشدستانه رو موافقم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اکثرکامنت گزاران بچه های زیر15سال سن دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
سگ ترسو تو ۴ ساعت مادورو رو دستگیر کرد حالا خوددانی
ناشناس
| Canada |
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ایران به جای پیشگیرانه باید بمب اتم بسازه این از صدتا پیشگیرانه بهتره و اصولا هم ما بدون اون توان پاسخ متقابل و در سطح برابر را نداریم. به ویژه در دنیای قانون جنگل کنونی که کاملا محتمله طرف مقابل بدون حتی اعتراض کلامی جامعه بین الملل دست به بمباران اتمی بزنه.
ناشناس
| Canada |
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
برای یکبار هم که شده تهدیدتان را عملی کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
162
274
پاسخ
باید فقط موشک اضافه کرد ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مگه قدرت نظامی فقط به موشکه ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اگر کثرت موشکها فایده ای داشت، کارمان به اینجا نمی کشید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
طرف مقابل هم گنبد آهنین رو اضافه میکنه
داود
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ما میتونیم از ضعف های آمریکا استفاده کنیم. مثلا به مکزیک بگیم حمله کنه و سرخپوستان هم شورش کنن
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
27
238
پاسخ
امیدواریم این بیانیه امنیت ملی در جهت منافع ملی باشد...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
25
215
پاسخ
بسم الله...........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
123
427
پاسخ
.... مردم ایران جنگ نمی خواهند
ملت ایران آرامش می خواهند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ایران جنگ می خواد؟
در حال مذاکره حمله کردن و بعد مسخره کردن که با مذاکرات ایرانی هارو سر کار گذاشته بودیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اگه آرامش‌میخواهی پس چرا تو زمین دشمن بازی می کنید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
آرامش و صلح با خواستن حاصل نمی شود، بلکه با قدرت و اقتدار و دفاع و جنگ حاصل می شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
چه بخواهی یا نخواهی دشمن داره آماده حمله میشه
هموطن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
آمریکا میگه آرامش میخواهی باید نوکر من باشی! حالا شما بگو چه باید کرد؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند اگر خواهان صلحی همواره برای نبرد آماده باش
مرگ بر اسراییل وآمریگای جنگ طلب
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اگه رو بدیم نزنیم مثل جوونای سوری باید از ترس ازبالکن بندازیم پایین خودمونو خودکشی کنیم جنگ کردن م ما زنها بلد نبستیمآمریکا واسراییل نمیخواد آرامش باشه
ایمان
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
قدرت دنیان دنیارو داره یهود میچرخونه مگ میشه باهاشون درگیر شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
90
183
پاسخ
انشالله هرچه زودتر ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
84
246
پاسخ
اره پیش دستانه خیلی خوبه ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اره اونام فقط میخورن و نابود میشن
کویر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
107
296
پاسخ
تعلل نکنید، حمله کنید سریع....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اتفاقاً این دفعه اسرائیل دوست داره اول ایران پیش دستی کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
از همونایی هستی که از دور میگن لنگش کن و به وقت نیاز جیم میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
69
202
پاسخ
ان شا الله بزودی ...
ناشناس
|
Italy
|
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
28
176
پاسخ
... فقط کار رسانه ای هست و اگرنه آمریکا قصد جدی حمله داره
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
