«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
محور بیانیه شورای عالی دفاع بر دو وجه تأکید دارد: یکی حق «دفاع مشروع» و دیگری «حمله پیش دستانه».
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران روز سهشنبه ۱۶ دیماه با صدور بیانیهای، ضمن محکوم کردن تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظرهای مداخلهجویانه علیه کشور، تأکید کرد: امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران، خط قرمزی غیرقابل عبور است و هرگونه تعرض یا تداوم رفتارهای خصمانه، با پاسخ متناسب، قاطع و تعیینکننده مواجه خواهد شد.
در بیانیه دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران آمده است: دشمنان دیرینه این سرزمین که بارها و بهصراحت مسئولیت کشتار زنان و کودکان ایرانی را بر عهده گرفتهاند، با تکرار و تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظرهای مداخلهجویانه و در تعارض آشکار با اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل، رویکردی هدفمند را دنبال میکنند که معطوف به تجزیه ایران عزیز و وارد آوردن لطمه به کیان کشور است؛ مسیری که نه صرفاً بیان مواضع سیاسی، بلکه بخشی از یک الگوی فشار و ارعاب بوده و نمیتواند بیپاسخ، بیهزینه یا خارج از معادلات میدانی تلقی شود.
در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر انسجام ملی، توان بازدارندگی همهجانبه و آمادگی کامل دفاعی، بار دیگر تصریح میکند که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، خط قرمزی غیرقابل عبور است. هرگونه تعرض به منافع ملی، مداخله در امور داخلی یا اقدام علیه ثبات ایران با واکنشی متناسب، هدفمند و تعیینکننده مواجه خواهد شد.
در این بیانیه تصریح شده است: در چارچوب دفاع مشروع، جمهوری اسلامی ایران خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمیداند و نشانههای عینی تهدید را بخشی از معادله امنیتی تلقی میکند.
این بیانیه تأکید میکند: تشدید ادبیات تهدید و مداخله که فراتر از یک موضعگیری لفظی است، میتواند بهمثابه رفتاری خصمانه فهم شود؛ مسیری که تداوم آن، پاسخ متناسب، قاطع و تعیینکنندهای را بهدنبال خواهد داشت و مسئولیت کامل پیامدها بر عهده طراحان این روند است.
مورد اول مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل است. اگرچه بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل موسوم به اصل «عدم توسل به زور» «اعضای سازمان ملل متحد در روابط بینالمللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود»، اما اگر تجاوزی به کشوری صورت گیرد بر اساس ماده ۵۱ «حق دفاع مشروع» کشور مورد حمله قرار گرفته مجاز و مشروع است و میتواند پاسخ دهد.
لذا یک بعد بیانیه شورای دفاع مبتنی بر «اصل دفاع مشروع» است. اما بعد مهتر این بیانیه ناظر بر «نشانههای عینی تهدید» است. در این زمینه همانگونه که بیانیه اشعار میدارد ایران خود را محدود به واکنش به یک حمله نظامی نخواهد کرد و اقدام علیه «تهدیدات عینی» خواهد کرد.
با توجه به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تمامیت ارضی ایران به بهانه برنامه هستهای و موشکی و حتی حمایت از اغتشاشات، این تهدیدات از جنبه «ذهنی» و «روانی» خارج شده و وارد فاز «عینی» شده است.
این تغییر فاز با مرور اظهارات مقامات آمریکایی و صهیونیست در روزهای اخیر قابل احصا است.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اخیراً در جریان استقبال از «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی که به پالمبیچ فلوریدا و اقامتگاه ریاستجمهوری ایالات متحده سفر کرده بود، گفته بود: «شنیدهام که ایران در تلاش است تا (قابلیتهای هستهای) خود را بازسازی کند و اگر این کار را انجام دهد، ما آن را نابود خواهیم کرد. البته امیدوارم این اتفاق رخ ندهد.»
وی صراحتا در خصوص برنامه موشکی ایران نیز تهدیده کرده بود: «در صورتی که ایران به توسعه برنامه موشکی خود ادامه دهد، فورا به آن حمله خواهد شد.»
دونالد ترامپ در پاسخ به اینکه آیا به بنیامین نتانیاهو اجازه میدهد دوباره به ایران حمله کند، گفت: «برای موشکهای بالستیک، بله. برای سلاح هستهای، سریع!»
ترامپ حدود دو هفته قبل از سفر نتانیاهو نیز حمله پیشگیرانه به برنامه موشکی ایران را مطرح کرده بود. رئیسجمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی پنج شنبه ۲۰ آذر در دفتر بیضی در این زمینه گفته بود: ایرانیها خیلی سریع در حال بازسازی برنامه موشکی خود هستند. آنها میتوانند تلاش کنند. اما احیای برنامه هستهای برای ایرانیها به زمان بسیاری نیاز دارد و اگر بخواهند آن را بدون توافق بازسازی و احیا کنند، دوباره آن را نابود خواهیم کرد. ما میتوانیم موشکهای ایران را هم خیلی سریع از کار بیاندازیم.
چند روز پس از این سفر و دیدار با ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفته بود: «اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران برنامه موشکهای بالستیک خود را احیا کند.»
نتانیاهو همچنین گفته بود: کابینه اسرائیل، تصمیم مهم و بزرگی برای حمله به ایران برای از بین بردن تهدیداتی مانند برنامه هستهای و موشکهای بالستیک اتخاذ کرد.
پیش از سفر نتانیاهو به آمریکا نیز «انبیسی نیوز» در گزارشی از زبان چهار مقام سابق آمریکایی اعلام کرده بود: مقامات اسرائیلی که نگران گسترش تولید برنامه موشکهای بالستیک ایران هستند، برای ارائه توضیحاتی به ترامپ درباره گزینههای احتمالی حمله مجدد به تهران آماده میشوند.
در خصوص حمایت از اغتشاشات ایران نیز رئیسجمهور آمریکا بار دیگر با دخالت در مسائل داخلی در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته است: «اگر ایران به روی معترضان مسالمتآمیز شلیک کند و آنها را بهطور خشونتآمیز بکشد ایالات متحده آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. ما کاملا برای اقدام آمادهایم.»
پس از آن نیز «ترامپ» بار دیگر گفته بود که ایالات متحده از نزدیک اعتراضات در ایران را زیر نظر دارد و در صورت بروز تلفات، قول واکنش شدید واشنگتن را داد.
او در جمع خبرنگاران به مسائل داخلی ایران اشاره کرده و با ادامه سیاستهای مداخلهجویانه خود مدعی شد: «ما اوضاع را از نزدیک زیرنظر داریم. اگر آنها مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، فکر میکنم از سوی ایالات متحده به شدت مورد ضربه قرار خواهند گرفت.»
این اظهارات تکرار پیام بیسابقه قبلی ترامپ در حمایت از معترضان ایرانی در شبکه اجتماعی تروث سوشال بود.
هم راستا با ترامپ، نتانیاهو نیز در حمایت از اغتشاشگران گفته است: ما در اسرائیل از «ملت ایران» در مبارزاتش برای دستیابی به «عدالت و آزادی» حمایت میکنیم.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هدف تحریک افکار عمومی داخلی در ایران، افزوده بود: ما احتمالا در حال حاضر در شرایط حساسی قرار داریم که «ملت ایران» سرنوشت خودش را رقم میزند.
بر اساس این «تهدیدات عینی» و مصرح توسط مقامات آمریکایی و صهیونیست، ایران سخن از «جنگ پیش دستانه» رانده است و آنرا به عنوان یک گزینه مدنظر دارد.
اهمیت این موضوع در عنصر غافلگیری است. اگرچه در جنگ ۱۲ روزه در ابتدا ایران با غافلگیری تجاوز رژیم صهیونیستی مواجه شد ولی تجارب ناشی از آن جنگ و وجود تهدیدات عینی، «جنگ پیش دستانه» میتواند بر این عنصر غلبه کند.
بر این اساس ایران با «جنگ پیش دستانه» میتواند ابتکار عمل در تهدیدات علیه امنیت ملی خود را مدیریت کند و هزینه هر گونه تجاوز به خاکش را کاهش دهد.
ایران غیر از اقدامات جدی هیچ راهی نداره !
ملت ایران آرامش می خواهند
در حال مذاکره حمله کردن و بعد مسخره کردن که با مذاکرات ایرانی هارو سر کار گذاشته بودیم.