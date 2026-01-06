صفحه خبر لوگوبالا تابناک
چرخش تمرکز بازار انرژی به توازن عرضه و تقاضا

بازار جهانی انرژی امروز،۱۶ دی ماه نیز عمدتاً تحت تأثیر چشم‌انداز «مازاد عرضه» و ارزیابی‌های محتاطانه از سمت تقاضا حرکت کرد. در بازار نفت، با وجود استمرار ریسک‌های ژئوپلیتیک، واکنش قیمت‌ها محدود ماند و تمرکز معامله‌گران بار دیگر به سمت توازن عرضه و تقاضا و سیگنال‌های موجودی‌ها بازگشت. در بازار گاز اروپا نیز کاهش نسبی قیمت‌ها در کنار وفور عرضه LNG و تعدیل انتظارات هواشناسی، فضای معاملاتی را از فاز التهاب دور کرد و رقابت برای سهم بازار را برجسته‌تر ساخت.
به گزارش سرویس انرژی تابناک، در ادامه مشروح تحولات بازار انرژی جهان را می‌خوانید:

۱. نفت عقب نشست و مازاد عرضه دوباره دست بالا را پیدا کرد

  برنت امروز حدود ۰.۵ درصد پایین آمد و نزدیک ۶۱.۴۸ دلار معامله شد و WTI هم حدود ۰.۶ درصد افت کرد و حوالی ۵۸ دلار قیمت خورد.
  بازار با وجود ریسک‌های ژئوپلیتیک، بیشتر روی عدم‌تعادل عرضه و تقاضا و فشار سمت موجودی‌ها تمرکز کرد.
  گمانه‌زنی درباره امکان تقویت تولید ونزوئلا در ماه‌ها و سال‌های آینده، به عنوان یک عامل فشار کاهشی دیگر به قیمت‌ها اضافه شد.

۲. اوپک‌پلاس فعلاً ترمز افزایش تولید را برای زمستان نگه داشت

  هشت عضو کلیدی اوپک‌پلاس افزایش تولید را برای ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ متوقف نگه داشتند و نشست اخیر هم همین مسیر را تثبیت کرد.
  منطق این مکث، تقاضای پایین‌تر در زمستان نیمکره شمالی و تلاش برای مهار نوسان‌ها عنوان شد.
  پیام به بازار این بود که رقابت سهم بازار ادامه دارد، اما با احتیاط کوتاه‌مدت ادامه پیدا کرد.

۳. آمریکا و سیگنال موجودی‌ها؛ بازار منتظر تأیید عددهای هفتگی ماند

  برآوردهای اولیه نشان داد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲ ژانویه به طور متوسط حدود ۱.۳ میلیون بشکه افزایش پیدا کرد.
  برای بنزین هم افزایش حدود ۳.۹ میلیون بشکه و برای فرآورده‌های میان‌تقطیر هم رشد حدود ۲.۷ میلیون بشکه برآورد شد.
  بازار منتظر گزارش‌های رسمی هفتگی ماند تا مسیر واقعی موجودی‌ها و اثر آن روی قیمت‌ها روشن‌تر شود.

۴. گاز اروپا پایین‌تر آمد و روی مرز ۲۷ تا ۲۸ یورو آرام گرفت

  قیمت شاخص گاز اروپا پایین آمد و حدود ۲۷.۶ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت قیمت‌گذاری شد.
  دلیل افت، شناسایی سود پس از رشدهای اخیر و تعدیل چشم‌انداز سرما در پیش‌بینی‌های هوا عنوان شد.
  نتیجه برای بازار این بود که فشار فوری کمبود دیده نشد و رقابت عرضه LNG دوباره پررنگ‌تر شد.

 

