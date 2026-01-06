راهنمای گامبهگام استعلام و ثبتنام کالابرگ
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با آغاز اجرای سیاست جدید کالابرگ الکترونیک در راستای «حفظ قدرت خرید مردم»، دولت اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به همه مردم فارغ از دهکبندی آنها اختصاص داده و براین اساس، مجموعاً چهار میلیون تومان برای چهارماه دی، بهمن، اسفند سال جاری و فروردین سال آینده به صورت یکجا و اعتباری برای هر نفر به حساب خانوار واریز میشود.
در این راستا هم دولت دو شیوه را پیش روی مردم قرار داده است؛ خرید با قیمت روز و سهمیه ثابت. طبق اعلام وزیر رفاه در این شیوه، مردم یا میتوانند اعتبار کالابرگ (یعنی یک میلیون تومان) را با قیمتهای روز از مجموعه کالاهای عرضهشده خریداری کنند یا اینکه میتوانند کالاها را با قیمتهای سابق به میزان سهمیه تعیین شده خریداری کنند و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به سایر کالاها اختصاص دهند. به طور مثال، قیمت روغن که پیش از این حدود ۸۰ هزار تومان برای ۸۱۰ گرم بود، با انتقال یارانه از واردکننده به مصرفکننده، قیمت آن به حدود ۲۱۷ هزار تومان افزایش یافته است؛ افرادی که تمایل دارند، میتوانند روغن را با همان قیمت ۸۰ هزار تومان با سهمیه ماهانه ۸۱۰ گرم دریافت کنند.
در مرحله اول، از فردا (۱۷ دیماه) ۷۱ میلیون نفر میتوانند برای خرید به فروشگاهها مراجعه کرده و از اعتبارشان استفاده کنند. اما افرادی که پیشتر یارانه نقدی دریافت نمیکردند، از روز شنبه امکان ثبتنام در سامانه را خواهند داشت و در همین ماه میتوانند کالابرگ خود را دریافت کنند.
این در حالیست که آدرس و نحوه ثبتنام در سامانه یکی از پرتکرارترین پرسشهای مردم است که در ادامه فرایند استعلام و ثبتنام توضیح داده میشود:
فرایند استعلام و ثبتنام از طریق سامانه hemayat.sfara.ir به صورت غیرحضوری و مبتنی بر احراز هویت با شماره موبایل همراه سرپرست خانوار انجام میشود که تنها چند دقیقه زمان میبرد.
سرپرستان خانوار برای شروع به نشانی hemayat.sfara.ir مراجعه کنند.
پس از وارد کردن شماره موبایل،یک کد تایید ۶ رقمی از طریق پیامک ارسال میشود. کاربر باید این کد را وارد کرده و گزینه "ادامه" را انتخاب کند.
با تایید کد پیامکی، کاربر وارد پنل شخصی خود در شبکه ملی یارانههای متمرکز (شمیم) میشود. در این بخش اطلاعات هویتی سرپرست خانوار و وضعیت «یارانه بگیر» بودن یا نبودن نمایش داده میشود. همچنین بخش لیست اعتبارات شامل موجودی کالابرگ، وضعیت فعال بودن طرحهای حمایتی و ... قابل مشاهده است.
همچنین در بخش «سامانه حمایت» اطلاعاتی مانند شماره موبایل سرپرست خانوار دهک درآمدی خانوار و وضعیت یارانه (یارانهبگیر یا یارانهنگیر) نمایش داده میشود. در صورتی که وضعیت یارانه «یارانهنگیر» ثبت شده باشد یا دهک خانوار مورد اعتراض باشد، امکان «ثبت درخواست بررسی» فعال میشود.
کاربرانی که در این مرحله موجودی کالابرگ آنها "صفر" است و «یارانه نگیر» هستند میتوانند از طریق همین سامانه با انتخاب گزینه «ثبت درخواست بررسی» و سپس ثبت اطلاعات هویتی سرپرست خانوار، درخواست خود را بهصورت رسمی در سامانه ثبت کنند که پس از تکمیل اطلاعات در نهایت "کد پیگیری" در اختیار کاربر قرار میگیرد.
از طرف ما هم سلام برسون
ثبت نامه پیش کش