طول انگشت مردان درباره رفتار با زنان چه می‌گوید؟

آیا می دانستید طول انگشتان مردان نشان دهنده میزان خوش رفتاری آن ها با زنان است؟ بررسی مطالعه دانشگاه مک گیل درباره ارتباط هورمون های جنینی، نسبت انگشت اشاره و حلقه با شخصیت مردان.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۳۷
| |
295 بازدید

طول انگشت مردان درباره رفتار با زنان چه می‌گوید؟

بر اساس مطالعات محققان در دانشگاه مک گیل کانادا، ویژگی های ظاهری دست مردان می تواند اسرار زیادی را درباره نحوه تعامل اجتماعی آن ها فاش کند. 

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ یافته ها نشان می دهد مردانی که دارای انگشت اشاره کوتاه و انگشت حلقه بلند هستند، به طور متوسط رفتار بهتری با زنان دارند.

ریشه علمی: هورمون های دوران جنینی

این پدیده غیرمنتظره ناشی از میزان هورمون هایی (به ویژه تستوسترون) است که این مردان در رحم مادرشان دریافت کرده اند. این یافته ها نه تنها رفتار اجتماعی، بلکه توضیح می دهد که چرا چنین مردانی تمایل دارند فرزندان بیشتری داشته باشند. این پژوهش، ارتباط مستقیم بین یک رخداد زیستی در دوره جنینی را با رفتار بزرگسالی آشکار می سازد.

تاثیر طول انگشتان بر مهارت های ارتباطی

این نخستین تحقیقی است که چگونگی تاثیرگذاری طول انگشتان مردان بر رفتار متفاوت آنان در قبال جنس مخالف را نشان می دهد. بر اساس یافته های حاصله، مردانی که نسبت انگشت اشاره آن ها کوتاه تر از انگشت حلقه است، در مواجهه با زنان رفتارهای زیر را از خود بروز می دهند:

گوش دادن فعال: با دقت بیشتری به حرف های زنان گوش می دهند.
تعامل مثبت: بیشتر لبخند می زنند و بیشتر می خندند.
حمایت گری: تمایل بیشتری به تایید و کامل کردن طرف مقابل دارند.
آرامش در رفتار: این مردان نسبت به دیگران، رفتارهای جنگ طلبانه و تهاجمی کمتری دارند.

جزئیات تحقیق دانشگاه مک گیل

در این پژوهش که نتایج آن در مجله علمی Personality and Individual Differences منتشر شده است، ۱۵۵ شرکت کننده حضور داشتند. آن ها تمامی تعاملات اجتماعی خود را که بیش از ۵ دقیقه طول می کشید، ثبت کردند.

دانشمندان رفتارهای ثبت شده را به دو دسته «جنگ طلبانه» و «مطلوب» تقسیم کردند. نتایج شگفت انگیز بود:

مردان دارای انگشت اشاره کوتاه تر، یک سوم رفتارهای مطلوب بیشتر و یک سوم رفتارهای جنگ طلبانه کمتری در مقایسه با سایر مردان از خود نشان دادند.

نسبت 2D:4D چیست؟

در محافل علمی به نسبت طول انگشت اشاره (2D) به انگشت حلقه (4D)، نسبت انگشت یا Digit Ratio می گویند.

نسبت پایین (حلقه بلندتر): معمولاً با قرارگیری بیشتر در معرض تستوسترون قبل از تولد مرتبط است.
نسبت بالا (اشاره بلندتر): با قرارگیری بیشتر در معرض استروژن مرتبط دانسته می شود.


آیا این یک قاعده همیشگی است؟


هرچند این مطالعات آماری هستند، اما نباید فراموش کرد که شخصیت انسان تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تربیت، محیط و تجربیات زندگی است. طول انگشتان تنها یک «نشانه بیولوژیک» از بستر هورمونی فرد در دوران جنینی است و به تنهایی تعیین کننده مطلق شخصیت نیست.

 

