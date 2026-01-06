لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش نفت بررسی شد
به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از شانا، سیداسماعیل حسینی در تشریح نشست روز دوشنبه (۱۵ دی) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این نشست با حضور مسئولانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس و اعضای کمیسیون انرژی برگزار و احکام و الزامهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در بخش نفت بررسی شد.
وی با بیان اینکه در گزارش سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق، وابستگی بودجه به نفت ۵ درصد ذکر شده است، در حالی که با لحاظ استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندسازی یارانهها و منابع جمعی - خرجی، سهم نفت در بودجه بیش از ۳۵ درصد برآورد میشود، بیان کرد: همچنین اگر درآمدهای مالیاتی مربوط به عملکرد شرکت ملی نفت، گاز، مالیات ارزش افزوده، فروش داخلی فرآوردههای نفتی و صنایع پتروشیمی و صنایع انرژیبر که بهصورت غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز هستند، محاسبه شوند، مشاهده میشود که بودجه کل کشور همچنان وابسته به نفت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مقدار فروش نفت در بودجه ۱۴۰۵ تقریباً مشابه ۱۴۰۴ است، اما پیشبینی میشود که قیمت نفت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهشی باشد که همین موضوع میتواند سبب کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی شود. در این موضوع برآورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به امسال پیشبینیها واقعبینانهتر است.