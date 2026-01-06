صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بامری در گفتگو با تابناک:

کلیات بودجه با رویکرد قطع رانت و تأمین سفره مردم تصویب شد / ارز ترجیحی حذف نشده هدفمند شده است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه با اصلاحات مدنظر مجلس گفت: سیاست جدید ارزی با هدف قطع دست رانت‌خواران، هدفمند‌سازی یارانه‌ها و رساندن منافع آن به سفره مردم طراحی شده و در صورت اجرای صحیح و نظارت دقیق، می‌تواند مشکلات اساسی در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را کاهش دهد.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۲۲
| |
5858 بازدید
|
۵۳

کلیات بودجه با رویکرد قطع رانت و تأمین سفره مردم تصویب شد / ارز ترجیحی حذف نشده هدفمند شده است

به گزارش سرویس سیاسی تابناک، رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک، با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس اظهار کرد: کلیات لایحه بودجه امروز با اصلاحاتی که مدنظر مجلس بود و در مجموع به نفع ملت ایران ارزیابی می‌شود، به تصویب رسید. یکی از موضوعات مهم در این لایحه، بحث ارز ترجیحی بود.

وی افزود: ارز ترجیحی در گذشته به‌صورت نامناسبی تخصیص داده می‌شد و متأسفانه در بسیاری از موارد به دست عده‌ای رانت‌خوار و مفسد می‌رسید و از سوی دیگر، منافع آن به‌صورت مستقیم به مردم منتقل نمی‌شد. در عمل، ارز در اختیار قرار می‌گرفت، اما مردم در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، با مشکل و نگرانی مواجه بودند.

بامری تصریح کرد: بر همین اساس، مجموعه تصمیم‌گیران به این جمع‌بندی رسیدند که سیاست ارزی به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند و به‌گونه‌ای اصلاح شود که برآیند آن، رضایت مردم و حضور واقعی این منابع در سفره خانوارها باشد. بنابراین، آنچه مطرح می‌شود حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه هدفمند شدن آن است.

وی تأکید کرد: اگر این هدفمندی به‌درستی اجرا شود و نظارت دقیقی بر زنجیره تأمین تا مصرف نهایی شکل بگیرد و منابع به‌صورت مستقیم به دست مردم برسد، قطعاً هم مزایای اقتصادی خواهد داشت و هم رضایت عمومی را به‌دنبال خواهد آورد؛ به‌ویژه در بخش کشاورزی که امروز یکی از چالش‌های اصلی آن، تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تأکید مجلس بر این است که دولت، به‌ویژه تیم اقتصادی، یک کارگروه یا سازوکار مشخص برای تأمین، توزیع، نظارت، بهره‌برداری و ارزیابی رضایتمندی مردم از کف جامعه ایجاد کند. به اعتقاد ما، با این شرایط و در صورت اعمال نظارت دقیق، این سیاست می‌تواند در آینده بسیاری از مشکلات فعلی را حل کرده و دست رانت‌خواران و مفسدان را کوتاه کند.

بامری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کالابرگ کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح کالابرگ برای کالاهای اساسی اقدامی بسیار مثبت و شایسته بود که با تصمیم همه ارکان نظام، از دولت و مجلس گرفته تا سران قوا، و بر اساس مطالبه مردم انجام شد؛ به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی کنونی.

وی افزود: البته این اقدام یک «اما» دارد و آن هم توجه به آثار تورمی احتمالی است. با توجه به احتمال بروز تورم، باید تدابیر لازم اندیشیده شود. مبالغی که به‌صورت ماهانه و دوره‌ای برای خانوارها در نظر گرفته شده، باید متناسب با نرخ تورم در آینده اصلاح شود تا خدایی نکرده قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند و مشکلات جدیدی برای آن‌ها ایجاد نشود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده و مجلس هم بر همین مبنا مصمم است که اجازه ندهد سیاست‌های حمایتی، در اثر تورم، کارایی خود را از دست بدهد.

بامری در پایان گفت: در مجموع امیدواریم این اقدام مثبت دولت، مجلس و سایر ارکان نظام، منجر به رضایت مردم، تأمین پایدار کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در جامعه شود. این حق مردم است و ما نیز به‌عنوان نمایندگان ملت، وظیفه داریم هم در بعد نظارتی و هم در بعد هدایتی و حمایتی، کمک کنیم این سیاست‌ها به سرانجام مطلوب خود برسد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
69
پاسخ
سفره مردم هم قطع شد دلار شد ۱۵۰ قیمت اجناس میلیونی شد مرسی روحانی مچکریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
همتی مچکریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بهترین تصمیم دولت برای حذف رانت بود. اثر تورمی حتما دارد اما با یک سبد حمایتی دولت از قشر ضعیف این مشکل حل خواهد شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
کلا سالهاست گران می کنید و منت می گذارید و رانت هم سر جایش هست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
طلا داره پرواز میکنه بعد انتظار دارین طلا فروشی ها باز کنن ؟
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
لطفا" با اعصاب مردم بازی نکنید . زمانی که رئیسی ارز دولتی را حذف کرد و بجای آن ارز ترجیحی 28500 تعیین کرد ، همین حرفها زده میشد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
پزشکیان = دولت سوم روحانی . منتها ده پله هم ضعیف تر و خائن تر
REZA1
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
یکی از دلایل رفتن فرزین این بود که گفت آقا من دیگه نمیتونم قیمت دلار را بالاتر از صد و چهل هزار تومان ببرم و گفتند آقا کناره گیری کن تا همتی رو بیاریم چون سابقه طولانی در این کار دارد .
ناشناس
| Germany |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
فرزین رو برگردونید
از همتی بهتر بود .سکه ۱۷۰ میلیونی همتی !!!
ناشناس
|
Austria
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
94
پاسخ
یعنی باید بپذیریم نمایندگانی که با رانت وارد مجلس شده اند بودجه را با هدف قطع رانت تصویب کرده اند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
یه نگاه به قیافه این مثلا نماینده بکن، همه چیز گویاست.
ناشناس
| Germany |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
همتی مچکریم !
محمدددد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
84
پاسخ
تامین سفره مردم؟؟؟؟؟ دلار در این لحظه داره میرسه به 148000 چی شد تغییر نمادین فرزین!! این یعنی 100 درصد تورم، با ماهی یک میلیون قراره کجا تامین بشه؟؟ دو تا شونه تخم مرغ بیشتر میدن؟؟؟ تنهاراه تامین سفره مردم مشخصه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
یک روز همتی استیضاح میشه یک روز میشه منجی!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
74
پاسخ
به کدام کار دست بردید و خوب شده این دومی باشد
پاسخ ها
انسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
گند زدید ازدیروز قیمت همه چیز طوفانی شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
43
پاسخ
دائما مسئولین برای تحقق برنامه ها از نظارت دقیق حرف می زنند و چون اینچنین نظارتی وجود نخواهد داشت حال و روز مردم معلوم است ! چراکه اگر به سوابق رانتها و اختلاسها برگردیم می بینیم که به نوعی مسئولین دولتی ذینفع هستند و آیا دیده اید کسی دست خود را قطع کند اگر پشت گوش خود را دیدید قطع رانت و اختلاس را هم می بینید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
67
پاسخ
ما چه گناهی کرده ایم که در ایران به دنیا آمده ایم؟ چرا وضعیت زندگی ما اینجوری باید باشد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
چون مردم آگاهی کمی دارن و بی تفاوت از کنار همه چی رد میشن
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
دهه شصتیا و هفتادی و هشتادیا و نودیا سوختند
Cav.is.main
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
42
پاسخ
تو مملکت همش دنبال معیشت و تورم سبد کالا و یارانه قشر ضعیف و ازین جور کلمات هستیم کلمه پیشرفت و امید و جاشو به حسرت و آرزو داده
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
32
پاسخ
تابی جون سلام
اکثر غریب به اتقاق مسئولین با رانت اومدن بالا . تکلیف اونها چی میشه ؟ اونها هم هدفمند میشن ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
23
پاسخ
16 میلیون ساده لوح
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
قبلا با ۳۰۰ تومن یارانه ۲ شونه تخم مرغ میخریدیم
حالا با ۱ میلیون تومن ۲ شونه تخم مرغ بهمون میدن
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
آخه پزشکیان نهج الباغه کرده سرِ نیزه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
چطوری پیچیده ؟
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تو چی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
10
22
پاسخ
باقطع ارز ترجیحی توسط دولت پزشکیان سفره های نود پرصد ملت خالی شد وملت وضعیت فلاکت باراقتصادی دیگری را تجربه خواهندکرد تا پزشکیان هست اکثریت ملت زندگی ساده وشرافتمندانه را دررویا خواهنددید
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بزودی همدیگه رو میخوریم
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
سلام
شما ارز ترجیحی می گرفتید !؟
