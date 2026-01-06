قالیباف: گام جدید مجلس برای اشتغال برداشته شد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۶ دی) مجلس و بررسی سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره نحوه و میزان تخصیص تسهیلات اشتغالزایی گفت: بنده گزارش تفریغ بودجه را مطالعه کردم و حتما رئیس دیوان محاسبات امروز این گزارش را به مجلس ارائه خواهد کرد. عملکرد حساب پیشرفت و عدالت از سال ۱۴۰۱ در اینجا آمده است، این بحث دنبال خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: با توجه به اینکه جنابعالی در آغاز کار خود در وزارتخانه هستید، بحث اشتغال از سال ۱۴۰۱ واقعاً بهعنوان یک موضوع مهم مطرح بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در تبصره ۱۸ از سال ۱۴۰۱ و حتی پیش از آن به این موضوع توجه داشته است، تصریح کرد: با زحمات دوستان ما در کمیسیون اقتصاد، سازوکاری را طراحی کردیم که بر اساس آن حسابی تحت عنوان پیشرفت و عدالت در استان ها تشکیل شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی منابعی که هر ساله در این بخش پیشبینی و اختصاص داده میشود در این حسابها و نزد خزانهداری کل نگهداری میشود، افزود: هر سال نیز باید به اعتبارات آن افزوده شود. من نمیخواهم بحث را صرفاً در قالب گزارش مطرح کنم؛ چرا که اگرچه این حساب در اختیار وزارت اقتصاد است، اما گزارشگیری و اجرای مأموریت اشتغال بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا وظیفه خود را در حوزه اشتغال انجام دهد.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد وظیفه کنترل حسابها و عملکرد بانکها را بر عهده دارد، گفت: این موضوع نیز اهمیت بالایی دارد. بانکهایی از جمله بانک کشاورزی که مسئولیتهایی در این زمینه داشتند، متأسفانه بهدرستی عمل نکردند. برای اعطای تسهیلات اشتغالزایی ساختار نسبتاً خوبی طراحی شده، بهویژه در سطح استانها، استانهای محروم، شهرستانها و روستاها.
وی با بیان اینکه مردم در مناطق مختلف بهویژه در حوزه اشتغال، دسترسی آسانی به بانکها ندارند، گفت: عملاً تنها دسترسی و ظرفیت موجود برای مردم همین حساب و منابع پیشبینیشده در آن است. هر سال منابعی در این حساب قرار داده میشود که همه آنها بهصورت قرضالحسنه است و مجدداً باید منابع آن به حسابها بازگردد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در دوره مدیریت جدید، این سازوکار بهدرستی اجرایی شود و گفت: امیدوارم در دوره مدیریت شما این کار به شکل صحیح پیش برود.