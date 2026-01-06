صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف: گام جدید مجلس برای اشتغال برداشته شد

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس سازوکاری را برای اعطای تسهیلات اشتغالزایی در استان ها طراحی کرده که بر اساس آن حسابی تحت عنوان پیشرفت و عدالت در استان ها تشکیل شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۷۷
| |
2266 بازدید
|
۴
قالیباف: گام جدید مجلس برای اشتغال برداشته شد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (‌سه‌شنبه ۱۶ دی) مجلس و بررسی سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره نحوه و میزان تخصیص تسهیلات اشتغالزایی گفت: بنده گزارش تفریغ بودجه را مطالعه کردم و حتما رئیس دیوان محاسبات امروز این گزارش را به مجلس ارائه خواهد کرد. عملکرد حساب پیشرفت و عدالت از سال ۱۴۰۱ در اینجا آمده است، این بحث دنبال خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: با توجه به اینکه جنابعالی در آغاز کار خود در وزارتخانه هستید، بحث اشتغال از سال ۱۴۰۱ واقعاً به‌عنوان یک موضوع مهم مطرح بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در تبصره ۱۸ از سال ۱۴۰۱ و حتی پیش از آن به این موضوع توجه داشته است، تصریح کرد: با زحمات دوستان ما در کمیسیون اقتصاد، سازوکاری را طراحی کردیم که بر اساس آن حسابی تحت عنوان پیشرفت و عدالت در استان ها تشکیل شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی منابعی که هر ساله در این بخش پیش‌بینی و اختصاص داده می‌شود در این حساب‌ها و نزد خزانه‌داری کل نگهداری می‌شود، افزود: هر سال نیز باید به اعتبارات آن افزوده شود. من نمی‌خواهم بحث را صرفاً در قالب گزارش مطرح کنم؛ چرا که اگرچه این حساب در اختیار وزارت اقتصاد است، اما گزارش‌گیری و اجرای مأموریت اشتغال بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا وظیفه خود را در حوزه اشتغال انجام دهد.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد وظیفه کنترل حساب‌ها و عملکرد بانک‌ها را بر عهده دارد، گفت: این موضوع نیز اهمیت بالایی دارد. بانک‌هایی از جمله بانک کشاورزی که مسئولیت‌هایی در این زمینه داشتند، متأسفانه به‌درستی عمل نکردند. برای اعطای تسهیلات اشتغالزایی ساختار نسبتاً خوبی طراحی شده، به‌ویژه در سطح استان‌ها، استان‌های محروم، شهرستان‌ها و روستاها.

وی با بیان اینکه مردم در مناطق مختلف به‌ویژه در حوزه اشتغال، دسترسی آسانی به بانک‌ها ندارند، گفت: عملاً تنها دسترسی و ظرفیت موجود برای مردم همین حساب و منابع پیش‌بینی‌شده در آن است. هر سال منابعی در این حساب قرار داده می‌شود که همه آن‌ها به‌صورت قرض‌الحسنه است و مجدداً باید منابع آن به حساب‌ها بازگردد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در دوره مدیریت جدید، این سازوکار به‌درستی اجرایی شود و گفت: امیدوارم در دوره مدیریت شما این کار به شکل صحیح پیش برود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اشتغال کمیسیون اقتصادی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اقتصاد آزاد تا کجا؟ سؤال قالیباف از دولت
عکس: خوش و بش ناطق نوری و قالیباف در یک مراسم
توصیف قالیباف از نماز جمعه امروز تهران
قالیباف به لبنان سفر کرد
قالیباف: همسایگان اولویت سیاست خارجی ایران
قالیباف: وام ازدواج ٢٠٠ میلیون تومان شد
قالیباف: رفع گرانی باید مهم‌ترین دغدغه‌های مجلس و دولت باشد
عکس:رئیس مجلس در پیاده‌روی جاماندگان اربعین
پیشنهاد‌قالیباف‌برای‌شتابدهی‌به‌مناسبات‌ایران‌و‌روسیه
قالیباف: مردم را از اداره جامعه حذف کرده‌ایم
حرکت خبرساز قالیباف هنگام سخنرانی نماینده اسرائیل
قالیباف: مجلس درباره وضعیت ارز و دارو جلسه می‌گذارد
تحقیق و تفحص مجلس از ستاد احیای دریاچه ارومیه
قالیباف: مجلس به دنبال مچ گیری نیست
قالیباف:نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در بازار است
توضیحات جدید قالیباف درباره لایحه حجاب و عفاف
قالیباف: ماه رمضان فرصت بزرگ خودسازی است
سخنرانی قالیباف در حمایت از دولت پزشکیان
انتقاد رئیس مجلس از مخالفت دولت با طرح اصلاح ساختار بودجه
روایت قالیباف از پیگیری حادثه هواپیمای ماهان
قالیباف: آیا فقط بناست دیگران از برجام نفع ببرند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
19
پاسخ
از این طرحها زیاد گفتید نتیجه چه شد صحبتها سال 1401 شما را من هنوز فراموش نکرده ام که گفتید قیمتها را به اول برمیگردانیم
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
16
پاسخ
روزی صد تا وعده میدن آخرش از جیب مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
14
پاسخ
خدا بخیر بگذرونه جراحی اقتصادی تموم شد .پروژه بعدی شروع شد ؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
10
پاسخ
آقایان مجلس لطفا هیچ کاری نکنید مملکت بهتر میشود
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fF3
tabnak.ir/005fF3