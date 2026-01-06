کسب سود تاریخی ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک دی در سال جاری

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی، علیرضا محمدی، معاون مالی و سرمایه‌گذاری بانک دی با اعلام این خبر گفت: « در راستای اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار عملیاتی و در چارچوب ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدامات مؤثری از جمله واگذاری و مولدسازی املاک مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیر‌بانکی از جمله سهام نیروگاه دماوند و بیمه دی انجام شده که نتایج قابل‌توجهی در افزایش سود و بهبود عملکرد مالی بانک به همراه داشته است.»

این دستاورد حاصل ۱۴ هزار میلیارد تومان سود ناشی از فروش املاک مازاد در ماه‌های گذشته و ۱۲ هزار میلیارد تومان سود حاصل از واگذاری هدفمند سرمایه‌گذاری‌های غیر‌بانکی در هفته جاری بوده و بیانگر اثرگذاری سیاست‌های اصلاحی در بهبود عملکرد مالی بانک است.

وی با اشاره به اثرگذاری این اقدامات در جهش سودآوری بانک افزود: «تحقق ۲۶ هزار میلیارد تومان سود، ضمن بهبود شاخص‌های مالی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه، مسیر دستیابی بانک دی به سودآوری مستمر و پایدار را هموار کرده است.» معاون مالی و سرمایه‌گذاری بانک دی در پایان، ضمن قدردانی از حمایت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان‌های زیرمجموعه، سهامداران، خانواده معزز شهدا و ایثارگران، همکاری‌های بی دریغ بانک مرکزی ج.ا.ا، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فرا بورس ایران، اعتماد مشتریان و همت جهادی مدیران ارشد و کارکنان بانک دی تصریح کرد: «با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و در چارچوب الزامات قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌زودی با اجرای فرآیند افزایش سرمایه و مولدسازی دارایی‌ها، دستیابی بانک دی به کفایت سرمایه مثبت و ارتقای جایگاه این بانک در افق ۱۴۰۵ محقق خواهد شد.»