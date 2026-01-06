پلیس: فریب «کالا برگ» را نخورید!

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا با اشاره به تکرار سناریوهای کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالا برگ الکترونیکی، تأکید کرد: هرگونه پیامک دارای لینک در این خصوص، غیررسمی و با هدف فریب شهروندان ارسال می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ جواد مختاررضایی با اشاره به واریز اعتبار جدید کالا برگ در روزهای اخیر، اظهار کرد: تجربه مراحل قبلی اجرای طرح کالا برگ نشان داده است که هر بار همزمان با اعلام یا انجام واریزها، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این فرصت اقدام به طراحی و اجرای سناریوهای مختلف کلاهبرداری می‌کنند و متأسفانه در این مرحله نیز همان الگو در حال تکرار است.

وی افزود: در مراحل گذشته، پیامک‌ها و لینک‌هایی با عناوینی نظیر «واریز کالابرگ»، «فعال‌سازی اعتبار»، «استعلام موجودی» یا «تکمیل اطلاعات» باعث فریب تعدادی از شهروندان شد و بررسی‌های پلیس فتا نشان می‌دهد که با آغاز مرحله فعلی واریز کالا برگ نیز مجدداً همان پیام‌ها با شیوه‌ای به‌روزتر و ظاهری رسمی‌تر در حال انتشار است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا، ادامه داد: مجرمان سایبری تلاش می‌کنند با ایجاد حس فوریت و نگرانی، کاربران را به کلیک روی لینک‌های جعلی یا وارد کردن اطلاعات بانکی و هویتی ترغیب کنند؛ در حالی که این اقدام می‌تواند منجر به نصب بدافزار، سرقت اطلاعات، سوءاستفاده از شماره تلفن و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شود.

سرهنگ مختاررضایی با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از مراحل دریافت، واریز یا استعلام کالا برگ از طریق پیامک‌های دارای لینک انجام نمی‌شود، تصریح کرد: اطلاع‌ رسانی‌های رسمی صرفاً از طریق سرشماره‌های معتبر و رسانه‌های رسمی صورت می‌گیرد و هرگونه پیام غیررسمی با این موضوع، با هدف کلاهبرداری ارسال می‌شود.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به تجربه‌های قبلی، هوشیاری بیشتری داشته باشند و در صورت دریافت پیامک یا لینک مشکوک مرتبط با کالا برگ، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت www.fata.gov.ir گزارش کنند.