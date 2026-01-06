صفحه خبر لوگوبالا تابناک
پلیس: فریب «کالا برگ» را نخورید!

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا با اشاره به تکرار سناریوهای کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالا برگ الکترونیکی، تأکید کرد: هرگونه پیامک دارای لینک در این خصوص، غیررسمی و با هدف فریب شهروندان ارسال می‌شود.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۵۳
| |
2611 بازدید
|
۱
پلیس: فریب «کالا برگ» را نخورید!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ جواد مختاررضایی با اشاره به واریز اعتبار جدید کالا برگ در روزهای اخیر، اظهار کرد: تجربه مراحل قبلی اجرای طرح کالا برگ نشان داده است که هر بار همزمان با اعلام یا انجام واریزها، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این فرصت اقدام به طراحی و اجرای سناریوهای مختلف کلاهبرداری می‌کنند و متأسفانه در این مرحله نیز همان الگو در حال تکرار است.

وی افزود: در مراحل گذشته، پیامک‌ها و لینک‌هایی با عناوینی نظیر «واریز کالابرگ»، «فعال‌سازی اعتبار»، «استعلام موجودی» یا «تکمیل اطلاعات» باعث فریب تعدادی از شهروندان شد و بررسی‌های پلیس فتا نشان می‌دهد که با آغاز مرحله فعلی واریز کالا برگ نیز مجدداً همان پیام‌ها با شیوه‌ای به‌روزتر و ظاهری رسمی‌تر در حال انتشار است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا، ادامه داد: مجرمان سایبری تلاش می‌کنند با ایجاد حس فوریت و نگرانی، کاربران را به کلیک روی لینک‌های جعلی یا وارد کردن اطلاعات بانکی و هویتی ترغیب کنند؛ در حالی که این اقدام می‌تواند منجر به نصب بدافزار، سرقت اطلاعات، سوءاستفاده از شماره تلفن و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شود.

سرهنگ مختاررضایی با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از مراحل دریافت، واریز یا استعلام کالا برگ از طریق پیامک‌های دارای لینک انجام نمی‌شود، تصریح کرد: اطلاع‌ رسانی‌های رسمی صرفاً از طریق سرشماره‌های معتبر و رسانه‌های رسمی صورت می‌گیرد و هرگونه پیام غیررسمی با این موضوع، با هدف کلاهبرداری ارسال می‌شود.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به تجربه‌های قبلی، هوشیاری بیشتری داشته باشند و در صورت دریافت پیامک یا لینک مشکوک مرتبط با کالا برگ، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت www.fata.gov.ir گزارش کنند.

یارانه پیامک کلاهبرداری فراجا پلیس فتا کالابرگ پلیس
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
2
پاسخ
به روی چشم از اولشم فریب کالابرگ را نخورده ایم
