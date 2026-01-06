کیهان: دولت مردم را به اعتراض واداشت!

مدت‌ها بود که در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها روغن نایاب بود و حالا به تدریج ارائه می‌شود. اما قیمت آن بیش از صددرصد افزایش یافته است! قبلاً کجا بوده؟! چه کسانی این کالای مورد نیاز مردم را احتکار و انبار کرده بودند؟ شناسایی آنها دشوار است؟! بسیاری دیگر از کالاهای مورد نیاز مردم هم کم و بیش این‌گونه عرضه می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ باید باور کنیم که درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و در جنگ باید آرایش جنگی گرفت، کانون حضور و کمین دشمن را شناسایی کرده و دقیقاً به پاشنه آشیل حریف شلیک کرد.

از مدت‌ها قبل روی این نکته تاکید می‌شد که دشمن با ایجاد تنگی معیشت مردم درپی پمپاژ نارضایتی و استیصال ملت است تا از آن به عنوان یک اهرم علیه نظام و مردم شریف و بازاریان مؤمن و متعهد بهره‌گیری کند ولی متاسفانه گوش چندان شنوایی نبود و فرصت‌ها در مسائل جانبی و فرعی نظیر کنسرت‌ها و فیلترینگ و... به کار گرفته می‌شد و سرانجام دشمن احساس کرد که به ساعت «س» نزدیک شده است و مزدوران و پادوهای خود را به میدان فرستاد که اگر هوشیاری و ایمان و دلباختگی بازاریان و مردم به نظام و کینه آنها نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی نبود، توطئه‌ای که تدارک دیده شده بود به این آسانی خنثی نمی‌شد.

اکنون انتظار آن است که مجموعه دولت، مجلس و دستگاه قضائی و مراکز اطلاعاتی، دستی از آستین همت بیرون آورند و با عوامل و افراد و جریانات مرموزی که عرصه معیشت را بر مردم تنگ کرده‌اند برخوردی جدی و پشیمان‌کننده داشته باشند. مقابله با افراد و شرکت‌هایی که نزدیک به 116 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند، مبارزه با خرید و فروش ارز در بازار آزاد، مقابله جدی و سخت با محتکران، برخورد با بانک‌های متخلف، شناسائی عوامل نفوذی و... را در دستور کار بی‌وقفه خود قرار دهند.

