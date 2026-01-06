صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کیهان: دولت مردم را به اعتراض واداشت!

مدت‌ها بود که در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها روغن نایاب بود و حالا به تدریج ارائه می‌شود. اما قیمت آن بیش از صددرصد افزایش یافته است! قبلاً کجا بوده؟! چه کسانی این کالای مورد نیاز مردم را احتکار و انبار کرده بودند؟ شناسایی آنها دشوار است؟! بسیاری دیگر از کالاهای مورد نیاز مردم هم کم و بیش این‌گونه عرضه می‌شوند.
کیهان: دولت مردم را به اعتراض واداشت!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ باید باور کنیم که درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و در جنگ باید آرایش جنگی گرفت، کانون حضور و کمین دشمن را شناسایی کرده و دقیقاً به پاشنه آشیل حریف شلیک کرد.

از مدت‌ها قبل روی این نکته تاکید می‌شد که دشمن با ایجاد تنگی معیشت مردم درپی پمپاژ نارضایتی و استیصال ملت است تا از آن به عنوان یک اهرم علیه نظام و مردم شریف و بازاریان مؤمن و متعهد بهره‌گیری کند ولی متاسفانه گوش چندان شنوایی نبود و فرصت‌ها در مسائل جانبی و فرعی نظیر کنسرت‌ها و فیلترینگ و... به کار گرفته می‌شد و سرانجام دشمن احساس کرد که به ساعت «س» نزدیک شده است و مزدوران و پادوهای خود را به میدان فرستاد که اگر هوشیاری و ایمان و دلباختگی بازاریان و مردم به نظام و کینه آنها نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی نبود، توطئه‌ای که تدارک دیده شده بود به این آسانی خنثی نمی‌شد.

 اکنون انتظار آن است که مجموعه دولت، مجلس و دستگاه قضائی و مراکز اطلاعاتی، دستی از آستین همت بیرون آورند و با عوامل و افراد و جریانات مرموزی که عرصه معیشت را بر مردم تنگ کرده‌اند برخوردی جدی و پشیمان‌کننده داشته باشند. مقابله با افراد و شرکت‌هایی که نزدیک به 116 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند، مبارزه با خرید و فروش ارز در بازار آزاد، مقابله جدی و سخت با محتکران، برخورد با بانک‌های متخلف، شناسائی عوامل نفوذی و... را در دستور کار بی‌وقفه خود قرار دهند.
 

روزنامه کیهان شریعتمداری اعتراض انتقاد کیهان دولت فشار اقتصادی خبر فوری
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
50
پاسخ
تو خودت یکی از عوامل نارضایتی در کشور هستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
25
پاسخ
حکایت دولت حکایت آن مردی است که با ترک سدی بزرگ ور می رود تا آستانه تحمل سد را یسنجد ! غلفل از اینکه ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
35
پاسخ
افراد مقصر که از خواص هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
5
39
پاسخ
در دوره رییسی همچی گل و بلبل بود از نظر آقایان
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
33
8
پاسخ
یک حرف حساب در تاریخ روزنامه کیهان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
37
پاسخ
برو بابا دلت خوشه ، تمام امکانات و رانت ها دست خودی ها است مردم هم این میان فقط تماشاچی بودند هر بلایی که دلتان خواست سر مردم آوردید دیگر مردم را چه چیزی فرض کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
26
پاسخ
خوب علت احتکار روشن وقتی که همه می دانند قرار است ۳برابر شود با قیمت قبلی نمی فروشند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
43
پاسخ
یکی از عوامل نارضایت همین بشر هستش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
5
44
پاسخ
کیهان را تعطیل کنید شریعتمداری رو هم برکنار کنید اگر 50 درصد مشکلات حل نشد!
ناشناس
|
Ireland
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
27
پاسخ
راست میگه اگه یکی مثل حاج‌حسین رییس جمهور شده بود الان ایران‌ ژاپن اسلامی شده بود!!!
