اولتیماتوم آمریکا به رئیس موقت ونزوئلا

مقام‌های آمریکایی از رئیس موقت ونزوئلا خواسته‌اند عوامل دولت‌ها و شبکه‌های دشمن واشنگتن را اخراج کند.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ دولت ترامپ از رئیس موقت ونزوئلا می‌خواهد برای پرهیز از سرنوشتی مشابه مادورو، اقداماتی همسو با واشنگتن انجام دهد.

پولیتیکو به نقل از دو منبع آگاه: واشنگتن می‌خواهد رئیس موقت ونزوئلا برگزاری انتخابات آزاد را تسهیل کند و از قدرت کناره‌گیری کند.