صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولتیماتوم آمریکا به رئیس موقت ونزوئلا

مقام‌های آمریکایی از رئیس موقت ونزوئلا خواسته‌اند فروش نفت به دشمنان را متوقف کند
کد خبر: ۱۳۵۰۱۴۴
| |
18735 بازدید
|
۴
اولتیماتوم آمریکا به رئیس موقت ونزوئلا

مقام‌های آمریکایی از رئیس موقت ونزوئلا خواسته‌اند عوامل دولت‌ها و شبکه‌های دشمن واشنگتن را اخراج کند.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ دولت ترامپ از رئیس موقت ونزوئلا می‌خواهد برای پرهیز از سرنوشتی مشابه مادورو، اقداماتی همسو با واشنگتن انجام دهد.

پولیتیکو به نقل از دو منبع آگاه: واشنگتن می‌خواهد رئیس موقت ونزوئلا برگزاری انتخابات آزاد را تسهیل کند و از قدرت کناره‌گیری کند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
واشنگتن ونزوئلا فروش نفت اولتیماتوم
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خودشیرینی ماچادو برای ترامپ
تماس همزمان قطر با تهران و واشنگتن
اولتیماتوم عمران‌خان به دولت پاکستان
مادورو: ونزوئلا به مسیر توسعه اقتصادی بازگشته است
نفت ونزوئلا خریداران آمریکایی بیشتری پیدا کرد
همکاری پالایشگاهی ایران و ونزوئلا به فروش بیشتر نفت کمک می‌کند
واکنش آمریکا به بازداشت ۶آمریکایی توسط پلیس‌ونزوئلا
اعلام اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها
مادورو: نفت ونزوئلا با ارز دیجیتال فروخته خواهد شد
مهلت سه‌روزه ترامپ به رئیس‌جمهور ونزوئلا!
اذعان آمریکا به توطئه برای براندازی دولت ونزوئلا
ترامپ دیگر علاقه ندارد «رهبر دنیای آزاد» باشد
ادعای فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران به چین
اولتیماتوم جدی کی‌روش به ملی پوشان استقلال و ذوب‌آهن
ونزوئلا تحریم‌های ایالات متحده را به وسیله فروش نفت از طریق روسیه دور می‌زند
واشنگتن اطلاعات حساب نفت ونزوئلا را لو داد
رویترز: ایران در افزایش فروش نفت به مشکل خورد
اولتیماتوم آمریکا به WTO برای پایان سوءاستفاده چین
غارت سفارت ونزوئلا در آمریکا
اولتيماتوم دولت به مديران اجرايي درباره بودجه ۹۳
ونزوئلا با وجود تحریم ۴ برابر ایران نفت صادر می‌کند
ونزوئلا به دنبال مشتری جدید برای فروش نفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۴
میلاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
27
22
پاسخ
یکی نیست ی چک ب این ترامپ بزنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
نه ارتش 1 دنیا و اقتصاد 1 دنیا در اختیارش هست کسی نمیتونه باهاش در بیوفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
3
پاسخ
هرکه هست به فکربازپس بدهی کشورش به ایران باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
کاه هم بارِش نیست
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fEW
tabnak.ir/005fEW