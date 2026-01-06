صفحه خبر لوگوبالا تابناک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم

وزیر خارجه ونزوئلا ضمن آنکه حمله اخیر آمریکا را «نقض قوانین بین‌المللی» خواند، گفت کشورش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به پیروزی رسید.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۳۱
| |
165368 بازدید
|
۲۹
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ایوان گیل» وزیر امور خارجه ونزوئلا شامگاه دوشنبه در پیامی عنوان کرد: «یک بار دیگر، حقیقت در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروز شد.»

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه ونزوئلا در کانال تلگرام خود نوشت: «ونزوئلا به یک پیروزی آشکار و مشروع دست یافت. جامعه بین‌المللی اذعان کرد که حمله انجام شده در ۳ ژانویه عملی مغایر با قوانین بین‌المللی، نقض منشور سازمان ملل، قوانین بشردوستانه و حقوق بشر و همچنین حمله مستقیم به مصونیت رئیس‌جمهور بوده است.»

نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا شامگاه دوشنبه با حضور نماینده کشورها آغاز شد و نماینده سازمان ملل در بیانیه‌ای که به نقل از «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل قرائت شد، تاکید کرد که در جریان تهاجم آمریکا به خاک ونزوئلا، «قوانین بین‌المللی رعایت نشده است».

وزیر امور خارجه ونزوئلا در ادامه تاکید کرد: «جایی برای تحریف یا استانداردهای دوگانه وجود نداشت. قانون به نفع ونزوئلا بود. ونزوئلا به دفاع از حاکمیت خود ادامه خواهد داد.»

او پیشتر طی اجلاس اضطراری جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب صراحتا اعلام کرد: «نهادهای دولتی ونزوئلا کاملا فعال هستند، قانون اساسی همچنان قوی است و یک رئیس‌جمهور قانونی، نیکولاس مادورو وجود دارد که به‌رغم ربوده شدن، همچنان رئیس دولت است و وظایف خود را انجام می‌دهد.»

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
39
131
پاسخ
خیلی توهم زدی رئیس جمهور شما کجاست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
11
114
پاسخ
چه ارتشی دارند اینها چطوری ربودن رئیس شونو
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
112
110
پاسخ
مادرو بجرم توزیع مواد مخدر توسط سازمان مبارزه با مواد مخدر دستگیر شده است
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
168
105
پاسخ
ممکن است یک فرد بنام مادرو با ربوده شدن از کشور وپست و مقامش دور باشد، اما مردم می‌توانند با حفظ انسجام خود در مقابل جنایتکاریهای آمریکا امور کشور خود را اصلاح و مدیریت کنند
پاسخ ها
کیان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
درود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
13
81
پاسخ
تولید روایت منعی ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
26
115
پاسخ
جامعه ملل اسراییل متجاوز وکشتن مردم بی دفاع را محکوم کردن چه شد.. کشتار ادامه میده به کسی هم جوابگو نیست دلتو به این چیزها خوش نکن..
۸برادرِایثارگر۱شهید۴جانباز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
115
75
پاسخ
قابل توجه غربگداها
لیبی،افغانستان،عراق و در ادامه اردن و لبنان و عربستان
حرف حساب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
143
103
پاسخ
انشاءالله که شما به اهداف خودتان برسید .کاش ترامپ پلید و آدمکش زودتر به دعای مؤمنین از صفحهٔ روزگار محو بشه ، بشریت به آرامش برگردنند. الهی آمین یا رب العالمین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ترامپ همون سفیانی هست و خروج سفیانی نزدیکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
18
93
پاسخ
این پیروزی چه فایده‌ای داره؟ ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
هیچی ترامپ بیچاره شد دیگه
سیامک
|
United States of America
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
23
111
پاسخ
الآن مادورو چطوری به وظایفش عمل می کند؟ ویدیو کنفرانس میگذارد؟
