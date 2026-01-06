وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم

وزیر خارجه ونزوئلا ضمن آنکه حمله اخیر آمریکا را «نقض قوانین بین‌المللی» خواند، گفت کشورش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به پیروزی رسید.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ایوان گیل» وزیر امور خارجه ونزوئلا شامگاه دوشنبه در پیامی عنوان کرد: «یک بار دیگر، حقیقت در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروز شد.»

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه ونزوئلا در کانال تلگرام خود نوشت: «ونزوئلا به یک پیروزی آشکار و مشروع دست یافت. جامعه بین‌المللی اذعان کرد که حمله انجام شده در ۳ ژانویه عملی مغایر با قوانین بین‌المللی، نقض منشور سازمان ملل، قوانین بشردوستانه و حقوق بشر و همچنین حمله مستقیم به مصونیت رئیس‌جمهور بوده است.»

نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا شامگاه دوشنبه با حضور نماینده کشورها آغاز شد و نماینده سازمان ملل در بیانیه‌ای که به نقل از «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل قرائت شد، تاکید کرد که در جریان تهاجم آمریکا به خاک ونزوئلا، «قوانین بین‌المللی رعایت نشده است».

وزیر امور خارجه ونزوئلا در ادامه تاکید کرد: «جایی برای تحریف یا استانداردهای دوگانه وجود نداشت. قانون به نفع ونزوئلا بود. ونزوئلا به دفاع از حاکمیت خود ادامه خواهد داد.»

او پیشتر طی اجلاس اضطراری جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب صراحتا اعلام کرد: «نهادهای دولتی ونزوئلا کاملا فعال هستند، قانون اساسی همچنان قوی است و یک رئیس‌جمهور قانونی، نیکولاس مادورو وجود دارد که به‌رغم ربوده شدن، همچنان رئیس دولت است و وظایف خود را انجام می‌دهد.»